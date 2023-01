Asus ROG Zephyrus G14 (2022) review

De Asus ROG Zephyrus G14 is een prachtige laptop. Hij is dun en licht, maar kan gemakkelijk je favoriete games draaien. Het display op de achterkant is leuk om mee te spelen, en de webcam is ook een fijne toevoeging. Asus levert met de G14 een compleet pakket geschikt voor zowel gamen als werk.

Onze configuratie CPU: AMD Ryzen 9 6900HS

GPU: AMD Radeon RX 6800S

RAM: 32GB DDR5

Opslag: 1TB SSD

Scherm: 14" IPS-paneel, 120HZ, 2560 x 1600

De tijd dat je als gamer over een desktop moet beschikken, is lang verleden tijd. Dat geldt ook voor het idee dat gaminglaptops grote, lompe dingen moeten zijn die er niet uitzien.



De Asus ROG Zephyrus G14 is een prachtig uitziende laptop die over veel leuke trucjes beschikt. Iedereen die bekend is met het oudere model zal het design onmiddellijk herkennen. De prachtige witte kleur is terug, net als de LED Dot Matrix die je kunt aanpassen met effecten, teksten of zelfs gifs. Het is geen RGB, maar het is genoeg om er een opvallend product van te maken.

In tegenstelling tot de vorige versie heeft Asus voor de 2022-versie gekozen voor AMD. Waar het 2020-model kwam met een Nvidia GeForce RTX 2060, komt deze met de nieuwe AMD Radeon RX 6800S. Dit is een low-power versie van de GPU, waardoor hij in dit low-profile behuizing past, en ook de batterijduur verlengt.

Ondanks deze low-power versie hoef je niet bang te zijn dat je games niet kan draaien. Ook de ventilatoren werken lekker mee en de hitte wordt goed afgevoerd door de uitstekende koelingselementen.

(Image credit: Future)

Prijs en beschikbaarheid

De configuratie van de Asus Zephyrus G14 (2022) die wij hebben getest, is in de meeste winkels te koop voor ongeveer 2.499 euro. De prijzen kunnen variëren.



Eerdere modellen van de laptop kan je voor goedkoper krijgen, soms wel rond de 1.500 euro. Let wel op: dit is zeer waarschijnlijk dan niet de huidige versie, maar eerder de 2020-versie.

(Image credit: Future)

Design

De Asus ROG Zephyrus G14 is absoluut prachtig. Wij hebben de zwarte laptop getest en ondanks dat de laptop een onmiskenbare gaming laptop-look heeft, is het een lust voor het oog. Hij ziet er strak uit en is niet overdreven bulky zoals je bij veel anderen ziet. Het witte ontwerp is nog adembenemender, dus als je de kans hebt om te kiezen tussen de twee kleuren, raden we de witte aan.

Hij is ook buitengewoon licht en draagbaar voor een gaming laptop. Hij weegt slechts 1,75 kg en is slechts 2 cm dik. Het is dan geen enkel probleem om de laptop in je rugzak te stoppen en overal mee naar toe te nemen. Mensen in de trein keken wel eens raar op als ze Elden Ring in de reflectie van het raam zagen. Het dunne ontwerp maakt het ook een uiterst ideale werklaptop en dankzij het bescheiden design valt deze laptop niet buiten de boot op kantoor.

Het kleinere formaat betekent ook niet dat de Zephyrus G14 inlevert op poorten. Aan de rechterkant van de laptop krijg je twee USB-A-poorten, een USB-C en een microSD-kaartlezer. Aan de linkerkant heb je de speciale oplaadpoort, een HDMI-poort, een andere USB-C-poort en een 3,5mm audio-aansluiting.



Aan de zijkanten heb je de ventilatieopeningen die de hete lucht van de laptop afvoeren. Het kan wel eens warm worden, maar het is een beduidend beter design dan die van de Asus TUF Dash F15. De bovenste rijen van het toetsenbord van die gaming laptop werden behoorlijk heet, maar bij de G14 was het hoogstens een fijne manier om je ijskoude vingers op te warmen. Bovendien zijn dit de toetsen om de audio te regelen en de ROG Armoury op te starten (meer hierover later).

Het toetsenbord zelf is erg comfortabel om op te typen. De keytravel is mooi en diep ondanks het kleine formaat, de toetsen zijn goed verdeeld en het kwam niet (of in ieder geval zelden) voor dat we dubbele toetsen aansloegen tijdens het typen. Een ideale toevoeging aan het toetsenbord is de verlichting. In tegenstelling tot de gebruikelijke flamboyante RGB-kleuren beschikt de G14 over witte LED's die het toetsenbord subtiel verlichten. De RGB is dan ook helemaal niet nodig, want het witte licht is rustgevend en meer dan genoeg.

Wil je toch iets opvallends, dan heb je altijd nog het Dot Matrix display aan de achterkant. Dat is een paneel met allerlei kleine gaatjes die elk verlicht zijn met een LED. Daardoor is het mogelijk om de achterkant aan te passen met verschillende afbeeldingen of een gif. Het is zelfs mogelijk om zelf teksten in te voeren die langskomen. Leuk voor tijdens de vrijdagmiddagborrel op kantoor!

(Image credit: Asus)

De speakers bevinden zich aan de onderkant van de laptop en dat pakt zelden goed uit. Het geluid is op zich prima voor een laptop, maar verder is het niet heel sterk. Een beetje gamer met zelfrespect stapt toch over op een headset of kwalitatieve oordopjes tijdens lange gamesessies.

Design score: 4/5

Beeldscherm

Onze configuratie van de Asus ROG Zephyrus G14 (2022) beschikt over een 14-inch QHD+ IPS-paneel. Het scherm hanteert de ROG Nebula-technologie die gebruikt maakt van Mini-LED's die zorgen voor een dieper contrast tussen echte zwarte gebieden op het scherm en de felste highlights.



Dankzij de resolutie van 2560 x 1600 pixels op een kleinere 14-inch beeldscherm zorgt ervoor dat het scherm erg scherp is. De G14 heeft een beeldverhouding van 16:10.

Het heeft ook een 120Hz refresh rate waardoor het beeldscherm geschikt is voor gaming. We hadden het liefst een 144Hz scherm gezien, aangezien dat de gouden standaard is voor gaming en dan vooral voor competitieve games zoals Counter-Strike: Global Offensive of League of Legends. Desalniettemin zal de gemiddelde gebruiker erg blij zijn met deze refresh rate. Daarnaast bedraagt de responstijd slechts 3ms en dat is voor de meeste gamers ook snel genoeg.

(Image credit: Asus)

Een kleinere laptop heeft in veel gevallen het voordeel dat je hem makkelijker kan meenemen, maar de kleine vormfactor kan ook een probleem vormen in sommige games. Als je op de native resolutie speelt in shooters, dan zien de tegenstanders er wel erg klein uit als ze op een afstandje staan.

In Indie-games of card games zoals Hearthstone zal je dit probleem niet zo snel hebben, maar het is wel iets om over na te denken voordat je de G14 aanschaft. Je kan natuurlijk altijd een tweede scherm aansluiten en dan heb je dit probleem helemaal niet meer. Dankzij het anti-glare scherm kan je prima gamen onderweg in de trein, bus of als je in de tuin wilt zitten in de zon.

Beeldscherm score: 4/5

Prestaties

Onze configuratie bestond uit een AMD Ryzen 9 6900HS processor, een AMD Radeon RX 6800S grafische kaart, een ruime 1TB SSD en maar liefst 32GB DDR5 RAM, genoeg voor de meeste high-end games op de markt. We zijn blij dat Asus heeft gekozen voor een enkele grafische kaart en geen secundaire kaart voor productiviteit en een voor gaming hoewel dat vaak prima werkt in de praktijk.



De ROG Zephyrus G14 is een uitstekende gaminglaptop. We hebben de 3DMark-benchmark gedraaid. In Time Spy krijgt de Asus ROG Zephyrus G14 een score van 8.720 punten, wat zo'n 100 punten minder is dan de Razer Blade 15 die is uitgerust met een Nvidia GeForce RTX 3080.



In de praktijk betekent dit dat je met de G14 de meeste spellen moeiteloos kan spelen. In Counter-Strike: Global Offensive tikten we dankzij de sterke grafische kaart af en toe de 400 fps aan. Daarnaast was de frame rate ook redelijk stabiel. Zelden dipte de fps en de paar keer dat de fps onder de 300 zakte, heeft waarschijnlijk meer te maken met het spel zelf. In combinatie met het 120Hz scherm is de G14 dan ook erg fijn voor competitieve games.



Maar ook visuele spektakels zoals Elden Ring en God of War draaien fantastisch. Je hoeft niet bang te zijn voor een schokkerig beeld, want de frame rate kan meestal het spel zeer goed bijhouden. Ook Isonzo, de WW1-shooter waar je met tientallen mensen tegelijkertijd speelt op een gigantisch slagveld, draaide erg goed. Op de hoogste settings haalden we meer dan 60 fps in zeer intense omgevingen en dat is altijd een plus.



De Asus ROG Zephyrus G14 is ook een uitstekende laptop voor de meeste gamesessies. Dankzij de goede koeling wordt de G14, in tegenstelling tot sommige laptops, niet zo heet. De bovenste rij van het toetsenbord wordt wel na een tijdje warm, maar het is een grote verbetering tegenover de Asus TUF Dash F15 die soms wel erg heet werd. De maximale temperatuur die wij hebben bereikt was 90 graden, maar die temperatuur zakte vrijwel meteen als we stopten met spelen.



Prestaties score: 4/5



(Image credit: Future)

Batterij

Iedereen die een gaminglaptop aanschaft, weet dat je die niet koopt vanwege de 'indrukwekkende batterijduur'. Toch is de G14 verrassend goed op dat gebied, want vier tot vijf uur achter elkaar zonder een oplader ging prima. We hebben zelfs een keer de zeven uur aangetikt en dat zie je niet vaak in een gaminglaptop.



Er is een 'silent'-modus die het vermogen vermindert en automatisch start als je geen oplader gebruikt. Minder batterij-intensieve werktaken zoals vergaderingen, video's en schrijven zijn dan ideaal. Je kan gamen, maar met verminderde prestaties. Overigens kan je deze modus ook gewoon uitzetten, maar dan gaat de batterij natuurlijk minder lang mee.



De bijgeleverde oplader is niet de snelste van de wereld, maar hij doet zijn werk. Het is overigens ook mogelijk om de laptop op te laden met behulp van een USB-kabel met Power Delivery. We raden je overigens niet aan om tegelijkertijd te gamen, want opladen met USB stopt bij 100W.

Batterij score: 3,5/5

Software

De software van de Asus ROG Zephyrus G14 is simpel maar uitstekend. Net als de andere Asus-producten beschikt de G14 over het programma Armoury Crate. Met deze tool krijg je meteen een inzage in allerlei nuttige statistieken over je laptop. Denk hierbij aan de verschillende temperaturen, de ventilatorsnelheid, hoeveel RAM en opslag je gebruikt en meer.



Je kan in Armoury Crate ook wisselen tussen verschillende GPU-modi waardoor je jouw perfecte instellingen kan maken. Zo kan je Ultimate-modus selecteren waardoor je de maximale rekenkracht van de grafische kaart benut om de meeste prestaties uit jouw favoriete videogames te halen. De echte techneuten onder ons kunnen hun laptop helemaal tweaken naar behoren.

Software score: 4/5

(Image credit: Asus)

Swipe to scroll horizontally Score Categorie Opmerking Cijfer Design Prachtig design met leuke extraatjes 4,5/5 Scherm Scherp, klein scherm. Alleen de 120Hz refresh rate mag ietsje hoger. 4/5 Prestaties Games lopen meer dan soepel. 4/5 Batterij Voor een gaminglaptop erg goed, maar voor gamesessies raden we toch een oplader aan. 3,5/5 Software Armoury Crate is fantastisch. 4/5 Prijs-kwaliteit Een mooie, krachtige en vooral kleine laptop die het flinke prijskaartje wel waard is. 4/5

Moet je de Asus ROG Zephyrus G14 (2022) kopen?

Koop hem als...

Je een kleine laptop voor werk en games zoekt Als je een laptop zoekt met een kleine vormfactor waarmee je zowel kan gamen als op kan werken, dan is de G14 de laptop voor jou.

Je wil gamen zonder een grote set-up Dankzij het kleine formaat heb je geen gigantisch bureau nodig om de laatste spellen te spelen. Sluit een muis en misschien een tweede monitor aan, en je hebt een mooie setup.

Koop hem niet als...

Je een lager budget hebt De prijskwaliteitsverhouding van deze laptop is fantastisch, maar 2.500 euro voor een laptop is natuurlijk nooit goedkoop.