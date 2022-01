HP Spectre x360 (2021) review

De HP Spectre x360 (2021) is een veelzijdige, maar vooral krachtige laptop. Voor dagelijkse productiviteit kan het alles wat je wil en een beetje meer. Daarnaast kun je moeiteloos een lichtere game spelen wanneer je even een pauze neemt. Door het robuuste, aantrekkelijke ontwerp neem je de laptop gemakkelijk overal mee naartoe. Een ideale metgezel voor de professional, ware het niet voor de bloatware en het flinke prijskaartje.

De HP Spectre x360 15-eb0350nd is nu ongeveer een jaar te krijgen, maar hij is verre van verouderd. De laptop is voorzien van een krachtige Intel Core i17 10750H-processor en een Nvidia GeForce 1650 Ti-videokaart. Dit maakt het een beest voor productiviteit. Van multitasken tot lichte videobewerking, er is een grote kans dat je jouw taken prima kunt uitvoeren met de Spectre x360 (2021). Op het kraakheldere OLED-display kun je zelfs genieten van een game op zijn tijd. Daardoor valt de laptop echter wel een beetje tussen wal en schip aangezien hij goed is in zowel gaming als productiviteit, maar in geen van beide uitblinkt.

Wat als eerste opvalt aan deze laptop, is het unieke design. De laptop is matzwart met metalen randen. Het luxueuze ontwerp valt gelijk op, het is duidelijk een premium-apparaat. Daarnaast voelt hij ontzettend stevig aan. Een laptop die tegen een stootje kan is niet onbelangrijk voor iemand die veel reist voor werk of studie. Door het stevige ontwerp is de flexibiliteit van het toetsenbord minimaal, deze beweegt nauwelijks mee tijdens het typen. Wat prettig is voor het maken van lange documenten of werkstukken.

HP geeft een batterijduur aan tot 6 uur 45 minuten. Dit lijkt redelijk accuraat te zijn. Als je geen zware software gebruikt lukt het zelfs om de accuduur nog wat uit te strekken. Een 8 uur lange werkdag is vol te houden als je enkel bezig bent met browsen en tekstverwerking. Ben je van plan om even te gamen in de pauze? Dan kun je beter een oplader bij de hand houden. Met een opgeladen batterij hou je een treinreis of vlucht prima vol.

Tot nu toe klinkt het alsof de perfecte laptop is, maar er zijn enkele tekortkomingen. Zo beschikt de laptop over slechts één USB-A-poort. Vooral voor een laptop waar je ook mee kunt gamen en misschien een muis en headset op wilt aansluiten, is dat heel beperkt. Daarnaast komt de laptop met bloatware en advertenties geïnstalleerd, wat de nodige moeite kost om weg te halen. De laatste tegenvaller is het prijskaartje, maar eerlijk gezegd is dat te verwachten. Een premium-laptop komt uiteraard met een premium-prijs.

(Image credit: TechRadar)

Prijs en beschikbaarheid

Specs Dit is de configuratie van de HP Spectre x360 (2021) die TechRadar heeft getest voor de review:

Processor: Intel Core i17 10750H

Grafische kaart: Nvidia GeForce 1650 Ti Q-Max

RAM: 16GB

Scherm: 15,6 inch, OLED, 4K UHD (3840 x 2160), 400 nits helderheid

Opslag: 1TB

Poorten: 1x USB-A, 2x USB-C, 1x HDMI, koptelefooningang

Connectiviteit: Wifi 6, Bluetooth 5

Camera: 720p HD-camera met kill-switch

Gewicht: 2,01kg

Afmetingen: 35,99 x 22,64 x 1,99 cm

Batterij: 72,9 Wh

De XP Spectre x360 (2021) is vanaf 1.299 euro te krijgen op de website van HP. Verschillende configuraties en groottes zijn beschikbaar. De HP Spectre x360 15-eb0350nd gebruikt voor deze review heeft een adviesprijs van 2.199 euro.

Design

Het ontwerp van de HP Spectre x360 (2021) is een belangrijk verkooppunt. De matzwarte laptop wordt aangevuld met glanzende koperen randen. Het is zeker geen klein apparaat, met een dikte van ongeveer 2cm en een gewicht van ongeveer 2 kilo.

Het chassis is strak afgewerkt. Op de achterkant zit het HP-logo gecentreerd in dezelfde kleur als de metalen randen. Wat opvalt zijn de afgesneden hoeken. Een bijzondere ontwerpkeuze die gelijk in het oog springt. De aan-uitknop zit op een van deze hoeken, waardoor de kans heel klein is dat je deze per ongeluk indrukt.

(Image credit: TechRadar)

Door het robuuste ontwerp zit er nauwelijks flexibiliteit in het toetsenbord, wat het een genot maakt om op te typen. Het toetsenbord zit verspreid over de volledige breedte van de laptop. Dat is nodig om plaats te maken voor het numeriek toetsenblok aan de rechterkant. De krappe lay-out kan ietwat hinderlijk zijn, maar in ons gebruik vormde het geen probleem. Het numeriek toetsenblok is een fijne toevoeging voor professioneel gebruik.

De laptop oogt zeer stijlvol, je hoeft je niet te schamen als je deze in het openbaar op tafel zet. Het feit dat hij ook geschikt is om mee te gamen, is een mooie toevoeging. Normaliter zijn gaming-laptops uitgerust met opvallende RGB-verlichting en een futuristische stijl die misschien niet in een professionele omgeving past. Bij deze laptop is dat niet aan de orde. Stijl staat duidelijk hoog in het vaandel bij HP. Overigens krijg je er een lederen hoes bij om het apparaat veilig te houden, een fijn extraatje.

(Image credit: TechRadar)

Qua poorten is de HP Spectre x360 (2021) uitgerust met twee USB-C-poorten, een USB-A-poort, een HDMI 2.0b-poort, een microSD-kaartlezer en een koptelefooningang. De HDMI-poort is een prettige toevoeging om gemakkelijk een extern display toe te voegen. Slechts één USB-A-poort is wel een lichte tegenvaller. Voor een laptop die je gemakkelijk kunt gebruiken voor gaming is dat wat ons betreft te weinig, aangezien je alleen een muis of een headset kunt aansluiten, maar niet beide. Tenzij je er eentje hebt met Bluetooth-ondersteuning.

De koptelefooningang is goed om te zien. Op veel moderne laptops is deze namelijk niet meer te vinden. Vooral aangezien er maar één USB-A-ingang is, is de koptelefooningang goed om te hebben voor een headset of oortjes. Als je geen koptelefoon bij hebt, is dat geen probleem. De Bang & Olufsen-speakers leveren namelijk prima geluidskwaliteit. Met name voor een laptop. Voor gaming raden we echter wel aan om oortjes of iets dergelijks te gebruiken, aangezien de ventilatoren ietwat luid kunnen worden.

(Image credit: TechRadar)

Prestaties

Benchmarks Dit zijn de prestaties van de HP Spectre x360 (2021) in onze benchmarktests:

Cinebench R23 Multi: 3767

Cinebench R23 Single: 1242

Geekbench 5 Multi: 5533

Geekbench 5 Single: 1273

PC Mark 10 Essentials: 8.304

PC Mark 10 Productivity: 7.161

PC Mark 10 Digital Content Creation: 3.554

GTA 5 (1080p, very high): 58 fps

Horizon Zero Dawn (1080p, medium): 40 fps

Doom Eternal (1080p, high): 50 fps

Call of Duty: Warzone (1080p, high): 45 fps

Forza Horizon 5 (1080p, medium): 60 fps

De HP Spectre x360 (2021) is gemaakt om te presteren. Of het nou voor werk, games, of entertainment is. Qua productiviteit is deze laptop zeer geschikt voor standaardtaken als browsen en tekstverwerking. Fotobewerking is ook geen enkel probleem. Videobewerking is ook absoluut mogelijk, maar documentaires in 4K monteren is misschien een beetje te veel. 1080p-video’s verwerken gaat echter moeiteloos.

De Intel Core i7 10750H is een krachtige processor die met name geschikt is voor multitasking. Het is niet het beste van het beste als het om laptops gaat, als je met intensieve programma’s werkt heb je misschien een krachtigere oplossing nodig. Maar voor de gemiddelde gebruiker is dit meer dan genoeg paardenkracht.

Als het om gamen gaat, is de HP Spectre x360 (2021) een geschikt apparaat voor oudere titels op 1080p en hoge grafische instellingen. De Nvidia GeForce GTX 1650 Ti Max-Q levert prima prestaties, voor een laptop is dit een zeer degelijke videokaart. Ben je van plan om recente AAA-titels te spelen, dan kun je beter investeren in een toegewijde gaming-laptop. Desalniettemin zijn nieuwere games zeker speelbaar, al gaat het niet zonder slag of stoot.

(Image credit: TechRadar)

Met de grafische instellingen op medium is Horizon Zero Dawn prima te spelen boven de 30fps. Echter in een druk gevecht of een gedetailleerde omgeving, kan de game een beetje stotteren. Hetzelfde geldt voor Doom Eternal en Call of Duty: Warzone. Forza Horizon 5 verraste ons. Deze game is pas enkele maanden uit en draaide met gemak op 60fps op medium-instellingen. De game-prestaties zijn prima, zeker aangezien dit geen toegewijde gaming-laptop is.

Wel merk je bij games en zware taken dat de laptop aan de hete kant wordt. De ventilatoren zijn duidelijk hoorbaar. Echter als je een koptelefoon op hebt, zal dit nauwelijks opvallen. De hitte daarentegen is merkbaar, maar niet storend. Hoogstens ietwat ongemakkelijk als je de laptop op schoot hebt.

Overigens is dit een 2-in-1-laptop. Na een lange dag werken, of een drukke game-sessie klap je het scherm moeiteloos om en neem je het apparaat op schoot om een serie te kijken of te browsen. Het kraakheldere en kleurrijke OLED-scherm is hier ideaal voor. De zwarte tinten zijn daadwerkelijk pikzwart en de helderheid van de kleuren is fenomenaal.

Dit klinkt allemaal goed, maar toch valt de HP Spectre x360 (2021) hierdoor een beetje tussen wal en schip. Voor de prijs kun je een toegewijde gaming-laptop halen met een RTX 3070, die met gemak de nieuwste games kan spelen op hoge framerates. Tegelijkertijd kun je voor hetzelfde bedrag een professionele laptop kopen uitgerust met een sterkere processor. Als je de laptop wilt gebruiken voor één toegewijde taak, kun je meer waar voor je geld krijgen. Ben je op zoek naar een alleskunner voor werk en hobby’s tegelijk, dan is deze laptop wel iets voor jou.

(Image credit: TechRadar)

Batterijduur

In een MobileMark-test hield de laptop het ongeveer 6 uur en 45 minuten vol, wat overeenkomt met de batterijduur die HP zelf aangeeft. Als je de helderheid van het scherm wat lager zet en enkel simpele taken doet als tekstverwerking en browsen, kun je wat extra tijd uit de accu halen. Voor een laptop met deze specs, is dat prima.

Wel is het jammer dat de laptop het geen acht uur volhoudt. Bij je werkdag heb je toch een stopcontact nodig. Desalniettemin is de batterijduur lang genoeg om je te vermaken op een lange treinreis of een vlucht. Onthoud wel dat constant zware taken uitvoeren, zoals games, meer accusap verbruikt. Al met al is het absoluut niet slecht.

(Image credit: TechRadar)

Webcam en microfoon

Zowel de webcam als de microfoon zijn prima, maar niets bijzonders. De camera filmt in 720p en ondersteunt Windows Hello. Het doet wat het moet doen voor een vergadering in Zoom of Teams. Wat een fijne toevoeging is, is dat de webcam een toegewijde kill-switch heeft. Met een slider aan de zijkant van de laptop schakel je de camera volledig uit. Een webcam-cover is dus niet nodig, als privacy belangrijk voor je is.

Ook de microfoon werkt naar behoren. Je stem is goed te verstaan en helder, maar uiteraard levert het niet de kwaliteit van een headset of toegewijde microfoon. Toch is het genoeg voor een online gesprek.

Koop hem als…

Multitasking belangrijk voor je is

Met een hoogwaardige Intel Core i7 processor en 16GB aan RAM til je jouw productiviteit naar een nieuw niveau. Ideaal voor drukke werkdagen of zwaardere taken.

Je een alleskunner zoekt

Werk, games, films en series kijken, browsen, het kan allemaal op deze laptop en met gemak. Dit is een ideale manier om hobby’s en werk te combineren in één machine.

Je een stijlvolle laptop wilt

Looks zijn niet alles, maar in een laptop is het wel belangrijk. De HP Spectre x360 (2021) is een premium laptop en zo ziet hij er ook uit.

(Image credit: TechRadar)

Koop hem niet als...

Je een fanatieke gamer bent

De Nvidia GeForce 1650 Ti Max Q-videokaart levert prima prestaties in een groot aantal moderne games. Met name e-sports-titels draaien als een trein. Echter zul je niet alles op de hoogste kwaliteit kunnen spelen, het is immers geen toegewijde gaming-laptop.

Je geen USB-hub hebt

Een enkele USB-A-aansluiting is voor veel professionals niet genoeg. Als je een cardreader, muis en USB-headset aan wilt sluiten, gaat dat niet lukken. Als je meer doet dan alleen tekstverwerking, browsen en series kijken, heb je waarschijnlijk een USB-hub nodig.