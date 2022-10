De Google Pixel 7 Pro heeft torenhoge ambities, en Google beweert dat dit de ronduit beste smartphone is die je kunt kopen. Dat is nieuw voor Google. Dankzij fantastische rekenkracht die de beeldkwaliteit van de camera, de gesprekskwaliteit en de spraakherkenning verbetert, lijkt de Pixel 7 Pro een sterke telefoon. Dit is echter een smartphone die we niet kunnen beoordelen op basis van zijn kenmerken. We moeten wat tijd besteden aan de hands-on.

Hij is er eindelijk: de Google Pixel 7 Pro, een telefoon die Google bijna een half jaar geleden aankondigde tijdens zijn Google I/O-show, waarna we ons afvroegen wat er zo geweldig zou kunnen zijn aan dit toestel dat Google zijn toenmalige Pixel 6 Pro links liet liggen. Het antwoord bleek niet heel veel te zijn, maar de kleine verschillen doen ertoe.

Bij de Pixel 7 Pro draait alles om het uiterlijk. Het is een chique, verfijnde telefoon, verkrijgbaar in een reeks kleuren waaronder een paar die je van geen enkele andere fabrikant zult zien. Dat, samen met het onderscheidende ontwerp, helpt Google's telefoon zeker op te vallen. Het lijkt bijna precies op de Pixel 6 Pro, maar met meer verfijnen en je hoort ons niet klagen.

De Tensor 2-chipset in de Pixel 7 Pro neemt een aantal rekenfuncties voor de camera, de telefoon en Google Assistant voor zijn rekening. Het heeft ook een snellere GPU die helpt bij het soepele 120Hz scherm.

Wat de camera betreft, zegt Google dat de Pixel 7 Pro de beste smartphonecamera zal zijn die je kunt kopen, wederom te danken aan de Tensor 2. Je krijgt verbeterde zoom, verfijnde macrofoto's en realistischere huidtinten.

Google mikt hoog voor de Pixel 7 Pro en beweert dat dit de beste telefoon is die je kunt kopen, niet alleen de beste Pixel-telefoon. We zijn benieuwd naar die beweringen.

Google Pixel 7 Pro Prijs en beschikbaarheid

De Google Pixel 7 Pro werd onthuld tijdens Google's Pixel 7-evenement naast de Google Pixel 7 en Google Pixel Watch. Het is nu beschikbaar voor pre-order, en zal vanaf 13 oktober in de schappen liggen. De smartphone kost 899 euro wat volgens Google minder is dan recente Pro-level smartphones van zijn belangrijkste concurrenten.

Er komen drie opslagopties voor de Pixel 7 Pro: 128GB, 256GB en 512GB. Google heeft geen specifieke prijzen of beschikbaarheid gegeven voor de verschillende modellen met opslagruimte. De telefoon zal worden geleverd met 12GB RAM in alle modellen. Een 30W USB-C lader wordt niet meegeleverd met de telefoon.

Google Pixel 7 Pro design

Image 1 of 3 (Image credit: Future / Philip Berne ) (Image credit: Future / Philip Berne ) (Image credit: Future / Philip Berne )

De Google Pixel 7 Pro heeft een opvallend ontwerp in de telefoonwereld, vooral als je niet bekend bent met de Pixel 6-familie. De Pixel 7 Pro is voorzien van een cameraband over de achterkant, een band van metaal over de glazen afwerking.

De metalen band steekt een beetje uit, maar omdat het uniform en symmetrisch is, voelt het natuurlijker aan dan een camera-eiland. Net als de Pixel 7 krijg je twee camera's verborgen achter een opening in de band, en de Pixel 7 Pro krijgt een tweede lensopening voor de telescopische zoomcamera. Je kunt een beetje van het opgevouwen mechanisme zien door het glas.

De grijsachtige Hazel kleur is onze favoriet. Snow is een stijlvol uitziende witte afwerking, terwijl Obsidian (zwart voor jou en mij) een beetje te gewoon is om interessant te zijn. We zouden willen dat Google meer unieke kleurencombinaties had zoals Hazel, met een gouden accent op de band.

Er is een USB-C-poort en een set grote luidsprekers aan de onderkant van de telefoon. De simkaart gaat onderin de telefoon.

Aan de voorkant heb je een kleine punch-hole selfiecamera en een vingerafdruklezer onder het scherm. De camera ondersteunt volledige gezichtsherkenning voor ontgrendeling, wat een leuke toevoeging is ten opzichte van de Pixel 6 Pro.

Google Pixel 7 Pro display

(Image credit: Future / Philip Berne)

Het 6,7-inch display op de Google Pixel 7 Pro zag er fantastisch uit in onze hands-on tijd met de telefoon. De interface was ultrasoepel en bliksemsnel. Het scherm draait op 1000 nits helderheid en kan 1500 nits pushen, wat erg helder is, maar niet zo helder als de iPhone 14 Pro met 2000nits.

Net als Apple's telefoon is Google's display ook een LTPO OLED met een120Hz refresh rate. Het bevat ook een always-on-modus, die er goed uitziet en de batterij niet te veel zou moeten uitputten. Het scherm is erg scherp en kleurrijk, en het camerabeeld ziet er geweldig uit.

Het scherm is erg groot, met bezels die slank genoeg zijn waardoor ze lijken te verdwijnen. Het glas is Corning Gorilla Glass Victus en biedt een goede bescherming tegen schade, maar natuurlijk ontbreekt een screenprotector niet. De telefoon heeft een IP68-score waardoor het waterbestendig is.

Google Pixel 7 Pro camera

Image 1 of 3 (Image credit: Future / Philip Berne ) (Image credit: Future / Philip Berne ) (Image credit: Future / Philip Berne )

De grootste vragen met betrekking tot de Pixel 7 Pro worden beantwoord wanneer we de camera eindelijk uitgebreid kunnen uitproberen. We hebben goede hoop, maar Google moet achter de schermen nog wel wat toveren met de Tensor 2 chip.

Volgens de specs is de Pixel 7 Pro een middelmatige cameratelefoon. Hij heeft niet de zoomlengte van de Galaxy S22 Ultra. De nieuwe Macro Focus modus kan zich richten op een onderwerp op 3cm afstand, maar de iPhone kan net iets dichterbij komen. De 50MP hoofdcamera pakt flink uit, maar er zijn telefoons met meer dan 100 megapixels.

In plaats van op specs vertrouwt Google op rekenkracht. De zoomfunctie, de macrofocus en de portretmodus zijn allemaal drastisch verbeterd door de Tensor 2-chip, althans dat beweert Google.

In onze korte hands-on tijd namen we een aantal foto's met de macro-modus om te zien of ze ons konden imponeren. Kleine lettertjes zagen er prima uit, maar onthulden geen nuance. Sommige bladeren zagen er goed uit, maar we merkten geen details op die door de macromodus werden onthuld.

Google geeft de Pixel 7 Pro ook de mogelijkheid om foto's in je Google Foto's-bibliotheek te bewerken, zelfs als je ze niet met de Pixel 7 Pro hebt gemaakt. Dit is voorbehouden aan deze smartphone (en de Pixel 7). We zijn enthousiast om deze functie toe te passen op onze oude portretten om de onscherpte te verwijderen en gezichten te verscherpen.

Google Pixel 7 Pro software

Natuurlijk wordt de Pixel 7 Pro geleverd met Android 13, het nieuwste OS van Google. Google zal waarschijnlijk niet al te veel verbeteringen aan de interface zelf toevoegen.

Dat betekent dat je er niet veel aangepaste opties en geavanceerde, speelse functies bij krijgt, zoals je die vindt op telefoons die Samsung One UI gebruiken. Je krijgt standaard Google-functies zoals gebarenbediening om door de interface te navigeren, in plaats van aanraaktoetsen op het scherm.

In onze tijd met de telefoon was de interface zeer snel en soepel. Er zijn tal van aangepaste thema's en personalisatie-opties aan boord, dus je zal geen problemen hebben om het je eigen te maken.

Het echte software plezier komt met de functies die vertrouwen op Google's Tensor 2 platform. Google Assistant legt een hoop werk in handen van de Tensor-chip, en de Pixel 7 Pro krijgt ook enkele nieuwe softwaretrucs.

Voor fotografie zal Tensor helpen bij het creëren van meer natuurlijke huidtinten in portretten. De chip helpt ook met het scherper maken van vervaagde foto's in je bibliotheek, of ze nu met de Pixel 7 Pro zijn gemaakt of niet. De Tensor helpt bij zowel superzoom als macrofocus, evenals bij nachtfotografie.

(Image credit: Future / Philip Berne)

Google is van plan om meer software te introduceren om telefoongesprekken beter te laten klinken op de Pixel 7 Pro. We weten nog niet hoe en wat, en die functie wordt later dit jaar of begin volgend jaar geïntroduceerd.



Google vertrouwt sterk op de software in de Pixel 7 Pro om de telefoon te verheffen tot een ware premium optie in de smartphonemarkt.

Google Pixel 7 Pro Prestaties

(Image credit: Future / Philip Berne)

De prestaties van de Google Pixel 7 Pro zou wel eens kunnen tegenvallen, maar we denken dat de telefoon juist op alle manieren zal presteren. De processor is misschien niet de snelste, maar we verwachten verbeteringen ten opzichte van de Pixel 6 Pro op het gebied van grafische prestaties, en mogelijk in hoe het omgaat met de AI-functies.

Google creëert zijn eigen mobiele platform met Tensor 2, inclusief de microprocessor. We weten wel dat Google een betere grafische processor gebruikt in de Pixel 7 Pro, en dankzij de Tensor 2 maakt Google gebruik van machine learning om de Pixel te verbeteren.



In andere woorden, de Pixel 7 Pro heeft wellicht niet de ruwe kracht, maar dat is ook niet nodig. Games kan je gerust op de hoogste settings spelen, en de geavanceerde functies op de telefoon zullen ook goed lopen.



In onze volledige review zullen we natuurlijk dieper ingaan op de prestaties.

Google Pixel 7 Pro batterij

(Image credit: Future / Philip Berne)

De 5000mAh batterij in de Google Pixel 7 Pro is groot, maar niet de grootste op de markt. Google claimt dat de batterij meer dan 24 uur meegaat bij alledaags gebruik, en dat komt overeen met de hedendaagse verwachtingen. Twee dagen meegaan op een oplaadbeurt is nog niet aan de orde, zo lijkt het.

Of misschien toch wel... Google zegt dat de Pixel 7 Pro in een Extreme Battery Saver-modus tot 72 uur meegaat. We kregen niet veel details over wat dat betekent, dus we zullen ons oordeel moeten uitstellen totdat we de telefoon hebben getest.

Samsung heeft in het verleden een extreme batterijbesparende modus gehad, en zo'n modus was nooit geschikt voor dagelijks gebruik. Het scherm wordt zwart-wit, je kan maar weinig apps gebruiken en alles wat je normaal doet met je telefoon wordt ernstig beperkt. Je moet het meer zien als een tool die je gebruikt als je verdwaald bent in de wildernis.

Google zal het moeilijk hebben om ons ervan te overtuigen dat dit de beste smartphone ter wereld is, gezien het trage opladen. De telefoon kan tot 30W opladen, en de oplader is natuurlijk niet inbegrepen. We hoopten op sneller opladen, vooral van een vlaggenschip toestel. Google schept niet op over hoe snel de telefoon opgeladen is, en dat is veelzeggend.

Google Pixel 7 Pro Vroeg oordeel

De Google Pixel 7 Pro is een moeilijke smartphone om vroeg te beoordelen. Zo veel van de ervaring van deze telefoon zal zitten in de manier waarop de Google-software omgaat met de hardware.

De camera is natuurlijk vrij belangrijk, maar er zijn andere belangrijke functies die de telefoon moet waarmaken. Anders leidt de camera slechts af van andere problemen We zijn vooral benieuwd naar de beweringen van Google over de batterijduur, aangezien we in het verleden niet onder de indruk waren van de batterijduur of de oplaadsnelheid van Pixel-telefoons.

De toekomstige verbeteringen op het gebied van bellen, zou ook belangrijk kunnen worden, aangezien er maar weinig innovatie is geweest op het gebied van gesprekskwaliteit.

Google heeft ook veel vertrouwen in het ontwerp van de telefoon, en hoewel we het op het eerste gezicht aantrekkelijk vinden, zullen we veel tijd met de telefoon in de hand moeten doorbrengen om te zien of de pasvorm en afwerking ons echt aanspreken.

Met zware concurrentie van de Apple iPhone 14 Pro en Samsung Galaxy S22 Ultra, moet Google bewijzen dat de Pixel 7 Pro zijn beweringen kan waarmaken.