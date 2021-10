De Google Pixel 6 is een interessante smartphone die zou kunnen gaan concurreren met de prijzigere smartphones van deze wereld. We weten op het moment van schrijven echter nog niet genoeg over deze met een door Google ontworpen Tensor-chipset telefoon om dat te bevestigen. Voor nu kunnen we wel al stellen dat Google met de Pixel 6 een gewaagde nieuwe richting inslaat, met een nieuw design, nieuwe camera's en nieuwe software met Android 12 uit de doos. We zijn dan ook zeer geïnteresseerd om dit toestel de komende weken verder te testen.

De Google Pixel 6 lijkt alles in zich te hebben om de grootste update van Google's smartphone-serie in jaren te zijn. Hoewel we slechts kort met de nieuwe telg aan de slag hebben kunnen gaan, zien we wel al enkele positieve tekens.

Op papier is de Pixel 6 meer premium dan zijn voorganger, met een strakker design en krachtiger camerablok. De meest interessante vernieuwing is zonder meer de Tensor-chipset. Deze SoC is gebouwd door Google zelf. We kunnen voor nu nog niet veel zeggen over de prestaties. Daar komen we op terug in onze volledige review.

Hoewel het voor nu nog onbekend is hoe krachtig de Pixel 6 precies is vergeleken met de concurrentie, is wel al duidelijk dat er 8GB RAM, 128GB of 256GB opslaggeheugen, en 4.612mAh aan accucapaciteit. Dit zijn op papier prima specificaties voor de prijs. Het 6,4 inch Full HD OLED-display (2.400 x 1.080) is groter dan we gewend zijn van de meeste vlaggenschepen. het 90Hz display is soepeler dan de standaard 60Hz, al is 90Hz in dit segment intussen het minimum.

Het camerablok is iets waar de meeste Pixel-fans voornamelijk naar uitkijken. Google heeft eindelijk toegegeven en een primaire sensor met meer megapixels gegeven. Aan de achterzijde zitten een primaire 50MP camera en 12MP groothoekcamera (met 114 graden beeldhoek). In combinatie met de doorgaans uitstekende camerasoftware verwachten we een heuse cameratopper.

De Google Pixel 6 is samen met de Google Pixel 6 Pro de eerste smartphone met Android 12 uit de doos, en er zijn tal van nieuwe features om te ontdekken.

Bovenaan de lijst staat Material You. Deze feature zorgt ervoor dat apps en widgets het kleurenschema overnemen van het thema dat jij in gebruik hebt. Dat is slechts het topje van de ijsberg overigens. In onze volledige review komen we hier uitgebreid op terug.

De Pixel 6 Pro is significant duurder dan de standaard Pixel 6, maar beide toestellen komen met de langverwachte Tensor-chipset. We kijken ernaar uit om deze smartphones nader onder de loep te nemen. Hieronder lees je meer over onze eerste kennismaking met de Pixel 6.

(Image credit: Future)

Google Pixel 6 prijs en releasedatum

De Google Pixel 6 is op 19 oktober uit de doeken gedaan, samen met de Google Pixel 6 Pro. De globale verkoop start op 25 oktober.

Helaas verkoopt Google de Pixel 6-serie officieel weer niet in de Benelux, net als alle vorige Pixel-smartphones. Een schrale troost is wel dat deze telefoons doorgaans via grijze import alsnog te bestellen zijn in diverse webshops.

In diverse andere Europese landen komt de Google Pixel 6 wel, zoals Frankrijk en Duitsland. De instapprijs voor de reguliere Pixel 6 bedraagt 649 euro daar. De smartphone is verkrijgbaar in de kleuren Stormy Black (grijs/zwart), Sorta Seafoam (blauw/groen) en Kinda Coral (roze/rood).

(Image credit: Future)

Design

De Google Pixel 6 is voorzien van een gloednieuw design. Als een verrassing komt dat niet, aangezien de fabrikant maanden geleden al (delen van) het design heeft gedeeld met de buitenwereld.

De nieuwe Pixel 6 is voorzien van een tweetonige achterkant, opgesplitst door een horizontaal camerablok wat over de gehele breedte van het toestel reikt. Het is zeker een gewaagd design, maar het geeft je ook te denken hoe toekomstige hoesjes om zullen gaan met het forse camerablok.

Google biedt een siliconen case aan die extra bumpers boven en onder de camera-opzet plaatst, om er zo voor te zorgen dat het glas niet schuurt tegen een oppervlak. Toch betwijfelen we in hoeverre het glas bestand is tegen een stootje, en of het om hetzelfde Gorilla Glass Victus gaat als aan de voorzijde.

Met of zonder case; de Pixel 6 ligt scheef op een desk. Dat komt door de flinke camerabult. In tegenstelling tot de iPhone 13 en Samsung Galaxy S21 wiebelt de Pixel 6 echter niet. Dat komt doordat het blok hier niet in een hoekje zit.

(Image credit: Future)

Het camerablok lijkt ook zo zijn gevolgen te hebben voor het gewicht. Met 207 gram is dit toestel zwaarder dan de iPhone 13 Pro en Galaxy S21 Plus. Eenmaal in je hand merk je op dat vooral de bovenzijde zwaar aanvoelt. Je wilt dit toestel dan ook niet losjes in je hand vasthouden. Deze onevenwichtige verdeling van gewicht en het camerablok dat uitsteekt zorgt ervoor dat je dit toestel waarschijnlijk iets voorzichtiger uit je broekzak moet halen dan doorgaans het geval is.

De Pixel 6 maakt gebruik van een glazen achterzijde in plaats van het metaal van de Pixel 5. Toch kent de nieuwe Pixel eenzelfde matte afwerking op zijn metalen frame, met kwalitatief materiaal wat niet goedkoop voelt. De aan/uit-knop en volumeregelaar zitten aan de rechterzijde van het toestel. Beide knoppen zitten binnen handbereik.

De IP68-certificering geeft je de garantie dat de Pixel 6 een dagje strand of kleine duik in bad moet overleven.

De Google Pixel 6 voelt in zijn geheel wat hoekiger aan dan zijn voorgangers, met rechthoekigere randen die ons een beetje doen denken aan de Sony Xperia 1 III.

Een koptelefooningang ontbreekt, al is dat niet heel vreemd; sinds de Pixel 2 is deze poort al afwezig bij Google's vlaggenschepen.

(Image credit: Future)

Display

Met een 6,4 inch OLED-display komt de Google Pixel 6 met het grootste scherm wat we tot dusver hebben gezien op een Pixel. Dat gezegd hebbende: de Pixel 6 Pro met 6,7 inch scherm gaat daar nog dunnetjes overheen. Voorheen was het 6,3 inch display van de Pixel 4 XL uit 2019 het grootst.

Het Pixel 6 display kent een Full HD+ scherm met een resolutie van 2.400 x 1.080 pixels, wat neerkomt op 441 pixels per inch. Qua pixeldichtheid is dat vergelijkbaar met andere topmodellen in dit segment. Verder is er onder meer een hoge helderheidsmodus en HDR-ondersteuning aanwezig.

Dankzij de 90Hz verversingssnelheid ziet alles er net wat soepeler uit dan we kennen van de standaard 60Hz displays, al lijkt 90Hz (of 120Hz) steeds meer standaard te worden.

(Image credit: Future)

Camera's

De Google Pixel 6 kent net als de Pixel 5 twee camera's aan de achterzijde. Naast de primaire camera is er echter geen telefotocamera, maar een groothoekcamera inbegrepen.

Om precies te zijn gaat het om een primaire 50MP camera met 82 graden beeldhoek en f/1.85 diafragma. Deze wordt bijgestaan door een 12MP groothoekcamera met een beeldhoek van 114 graden en f/2.2 diafragma.

Aan de voorzijde zit een 8MP frontcamera, met een beeldhoek van 84 graden en f/2.0 diafragma.

Optische zoom is dus afwezig. Daarvoor moet je dit jaar bij de Pixel 6 Pro zijn. In plaats daarvan is er wel 'Super Res Zoom' inbegrepen, waarmee je 7x digitale zoom tot je beschikking krijgt.

Digitale zoom is niet zo goed als optische zoom, aangezien de software kunstmatig bijsnijdt. Dit heeft negatieve gevolgen voor de kwaliteit. Dat gezegd hebbende: we zijn benieuwd in hoeverre Super Res Zoom dit effect weet te minimaliseren.

We hebben helaas nog geen tijd gehad om intensief met de camera's aan de slag te kunnen gaan. In onze volledige review komen we hier uitgebreid op terug, aangezien de Pixel-toestellen al jaren sterke prestaties op de mat leggen op dit vlak. De verwachtingen zijn in ieder geval hooggespannen door het verhoogde aan megapixels en de nieuwe Tensor-chipset.

(Image credit: Future)

Prestaties en batterij

Het grote mysterie van de Pixel 6 is zonder meer de chipset. Hoe goed het toestel zal presteren, is grotendeels afhankelijk van de gloednieuwe Tensor-chipset, die afkomstig is uit de eigen koker.

We hebben momenteel nog niet genoeg tijd met de Pixel 6 besteed om daarin een definitief oordeel te vellen. De andere belangrijke specificaties zijn in ieder geval respectabel, met 8GB RAM en 128GB of 256GB aan opslaggeheugen.

We kunnen op z'n minst stellen dat Google geleerd heeft van het verleden wat betreft accucapaciteit; met 4.612mAh is er een significant grotere accucapaciteit aanwezig in de Pixel 6 vergeleken met de 4.080mAh van de Pixel 5, en al helemaal vergeleken met de 2.800mAh van de Pixel 4.

Google claimt dat de Pixel 6 het tot wel 24 uur moet volhouden, en zelfs 48 uur dankzij de Extreme Energiebesparingsmodus. In onze volledige review komen we heir zeker op terug.

De Pixel 6 ondersteunt 30W snelladen, maar je krijgt alleen een USB-C naar USB-C kabel meegeleverd in de doos. Dit doet de fabrikant naar eigen zeggen om e-waste tegen te gaan.

Google meldt dat de Pixel 6 voor 30 procent opgeladen kan zijn binnen 30 minuten dankzij de 30W USB-C oplader van de fabrikant. Dat is echter verre van indrukwekkend. De OnePlus 9 biedt bijvoorbeeld 65W snelladen aan, en de Xiaomi 11T Pro zelfs 120W.

Draadloos laden behoort eveneens tot de mogelijkheden. De maximale snelheid bedraagt 21W, wat relatief snel is vergeleken met de 10W en 15W die we doorgaans tegenkomen in smartphones.

(Image credit: Future)

Voorlopig oordeel

Het is momenteel nog onduidelijk in hoeverre de Pixel 6 een grote stap voorwaarts is ten opzichte van zijn voorgangers. Dat komt omdat we nog niet veel tijd hebben kunnen besteden met de gloednieuwe Tensor-chipset. Google zelf meldt dat deze chip de strijd moet aan kunnen gaan met 'premium' smartphones.

Gezien de relatief lage prijs van de Pixel 6 hebben we er een hard hoofd in dat de prestaties gelijkwaardig zijn aan een Samsung Galaxy S21 bijvoorbeeld, maar daar komen we de komende weken achter in onze testtijd.

Het geüpgradede camerablok is een ander aspect waarvan we erg benieuwd zijn naar de uiteindelijke prestaties. Eindelijk stapt Google af van de oude 12MP-sensor. Vorig jaar werd al duidelijk dat de rek er wel een beetje uit was.

Voor nu is nog veel onduidelijk, maar het staat vast dat dit de grootste vernieuwing in de Pixel-serie in tijden is. Of het ook een positieve vernieuwing is, moet nog blijken.