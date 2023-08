Samsung onthult de smartphone displays van de toekomst

Wij zijn, net als velen waarschijnlijk, geen fans van bezels, dus we zijn dan ook erg blij met het nieuws dat Samsung Display een display aan het ontwikkelen is waar vrijwel geen rand meer omheen zit. Dit is niet alleen goed nieuws voor mensen die meestal Samsung-telefoons kopen, want Samsung Display maakt ook de schermen voor Apple's iPhones.

The Elec en OLED-info hebben meegedeeld dat Samsung op een beurs heeft laren weten dat het via een proces van '3D-laminatie' en technologie voor het bepalen van de helderheid aan de randen van zijn schermen een display zonder bezels kan creëren. Dit display zou zich dan ook om het hele frame van de telefoon heen wikkelen (zoals je hieronder kan zien).

Samsung Display's presentatie onthulde het 'Zero Bezel'-concept dat je hierboven ziet. (Image credit: The Elec)

De Samsung Galaxy S23 Ultra beschikt momenteel al over gebogen randen aan de zijkanten van zijn display en dat geeft dit scherm al veel minder aanwezige bezels dan veel van de andere beste smartphones. Hij heeft echter wel nog bezels aan de boven- en onderkant van het display. Dat is niet per se een probleem, maar het weghalen van alle bezels zou op de Galaxy S24 Ultra kunnen zorgen voor een design met vrijwel alleen maar scherm aan de voorkant en dat is natuurlijk nog mooier voor het bekijken van allerlei soorten content.

Wat vooral ook heel interessant is, is dat Samsung Display ook schermen maakt voor de verschillende iPhone-modellen van Apple en dat we deze schermtechnologie mogelijk dus ook op Apple's flagships kunnen zien verschijnen. De iPhone 15 Pro schijnt volgens geruchten al dunnere bezels te krijgen, maar ze zullen nog niet volledig worden geëlimineerd. Daarvoor moeten we misschien nog wachten tot de iPhone 16 (of misschien zelfs de iPhone 17) uit is.

Verbeterde camera onder het display

OLED-info gaf ook aan dat Samsung Display ook wees op een verbeterde camera onder het scherm ('under panel camera' of UPC) als een van de andere manieren waarop de schermtechnologie blijf evolueren. Er lijkt sprake te zijn van een hogere doorlatendheid van meer dan 50%. Dat klinkt heel technisch, maar het betekent in principe gewoon dat er meer licht door het display heen naar de camerasensor kan en dat zal over het algemeen voor betere foto's zorgen.

Het bedrijf liet ook weten dat de UPC een (meer) geoptimaliseerde pixelstructuur zal hebben en dat zou moeten zorgen voor scherpere beelden bij dit soort camera's. Momenteel zijn foto's genomen met een UPC wel oké voor sommige doeleinden, maar ze kunnen niet concurreren met de kwaliteit van traditionelere selfiecamera's die niet verstopt zitten achter een display.

Samsung Display’s verbeterde UPC, of in ieder geval de vooruitgang die nu al is geboekt, zal waarschijnlijk te zien zijn op de volgende Galaxy Z Fold-telefoon. Het zou echter ook mooi zijn als dit soort technologie ook op een toekomstige iPhone zou verschijnen, want dan kan Apple eindelijk vaarwel zeggen tegen de irritante notches, hoe handig het Dynamic Island soms ook kan zijn. We hebben namelijk niet echt het idee dat het Dynamic Island genoeg software-ondersteuning heeft om te verantwoorden waarom het zo veel ruimte inneemt op het display.

We zijn nu natuurlijk nog grotendeels aan het speculeren, maar deze ontwikkelingen vanuit Samsung Display zouden wel eindelijk weer voor een echte evolutie kunnen zorgen op het gebied van smartphone-design.