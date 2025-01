Wordt de Samsung Galaxy S25 Ultra de zwanenzang van de S Pen?

Samsung is het enige merk dat nog telefoons maakt met een stylus oftewel de S Pen. Aanvankelijk maakte de S Pen deel uit van de Galaxy Note-serie, maar die wordt niet meer geproduceerd. In 2020 werd de Samsung Galaxy Note 20-serie uitgebracht en daarna heeft de S Pen zijn weg gevonden naar het Ultra-model van de Galaxy S-serie. Eerst was dit nog een los accessoire en sinds de lancering van de Samsung Galaxy S22 Ultra zit de stylus weer netjes in de telefoon verwerkt. Toch lijkt het einde van de S Pen plots nabij.

De S Pen was ooit een onderdeel waar Samsung maar niet genoeg over kon zeggen in hun aankondigingen. De mogelijkheden waren eindeloos en het tilde je smartphone-ervaring naar een geheel ander niveau. In de berichtgeving over de Samsung Galaxy S25 Ultra lijkt de S Pen haast niet meer te bestaan. Als je alleen de tekst op de productpagina van de telefoon zou lezen, zou je zelfs denken dat er geen S Pen is. De stylus duikt slechts sporadisch op in enkele foto's.

Het prille begin

De S Pen was ooit een belangrijke onderscheidende factor voor Samsung, niet alleen ten opzichte van de concurrentie, maar ook binnen hun eigen reeks telefoons. Het accessoire trok een duidelijke lijn tussen de Galaxy S- en Galaxy Note-serie. De stylus werd geïntroduceerd met de eerste Samsung Galaxy Note in 2011 en zat in de telefoon zelf.

In de loop der jaren heeft Samsung de S Pen verfijnd en verbeterd door de drukgevoeligheid te verhogen, het ontwerp te verfijnen en meer functionaliteit toe te voegen. Voor sommigen was de S Pen een onmisbaar accessoire om onderweg te kunnen werken en tekenen.

Elk jaar werden er nieuwe functies toegevoegd aan de S Pen. In het begin was het niets meer dan een stokje. Op een bepaald moment kreeg de S Pen ondersteuning voor zogenaamde Air Actions. Dan kon je de S Pen in de lucht bewegen en vervolgens werden er verschillende acties op de telefoon uitgevoerd. Je kon op die manier ook de camera bedienen en de S Pen gebruiken om foto's te nemen, in/uit te zoomen en meer.

Bye bye Bluetooth

Een groot deel van Samsung Galaxy Unpacked was gewijd aan het ontwerp van de S25 Ultra. De telefoon is wat compacter, slanker en heeft meer afgeronde hoeken, waardoor hij beter in de hand ligt. Ook hier werd geen melding gemaakt van de S Pen. Het accessoire verscheen ook hier wel in een paar productafbeeldingen, maar werd niet bij naam genoemd.

In plaats daarvan stonden Samsungs inspanningen op het gebied van AI en de verdere ontwikkeling van hun cameratechnologie in de schijnwerpers. Dat geeft aan waar de prioriteiten van Samsung nu liggen. De S Pen wordt dus stilletjes aan de kant geschoven.

Een ander belangrijk teken dat dit wel eens de zwanenzang van de S Pen zou kunnen zijn, is het feit dat Samsung functies van de stylus in de Galaxy S25 Ultra heeft verwijderd. De S Pen kan nu minder. De Bluetooth is namelijk verdwenen en daarmee ook de Air Actions en camerabediening.

Waarom heeft Samsung dit gedaan? Omdat maar heel weinig mensen de functies daadwerkelijk gebruikten, geeft het bedrijf zelf toe. Dat is misschien niet zo raar. Grote vooruitgang op het gebied van AI betekent dat de voordelen van de S Pen minder relevant zijn.

De S Pen werd ooit geprezen omdat je er handgeschreven notities mee kon maken, die vervolgens in tekst konden worden omgezet. Dankzij verbeteringen in de spraakherkenning hoef je niet langer notities op je telefoon te nemen, je kunt ze gewoon inspreken. Vervolgens kun je AI gebruiken om de opname te transcriberen én samen te vatten in bullet points.

Een ander pluspunt van de S Pen was de mogelijkheid om tekeningen op hun telefoon te maken. Zelfs iemand met het tekentalent van een kleuter, zoals mezelf, weet dat het iets makkelijker is om te tekenen met een stylus dan met je vinger. De kwaliteit van je tekeningen maakt nog maar weinig uit sinds de AI-aangedreven functie Schets naar Afbeelding. Hoe slecht je tekening ook is, zolang de AI eruit kan opmaken wat het is, maakt hij er een degelijke afbeelding van.

Het feit dat Samsung de S Pen een soort van doodgezwegen heeft in hun communicatie over de Galaxy S25 Ultra in combinatie met het verwijderen van Bluetooth, voorspelt niet veel goeds voor liefhebbers van de stylus. Maar goed, volgens Samsung is die groep liefhebbers blijkbaar toch niet meer zo groot. Het zou me niet verbazen als de Samsung Galaxy S26 Ultra helemaal geen S Pen meer heeft, waardoor de Samsung Galaxy Tab-tablets en Galaxy Book-laptops de enige twee productcategorieën zijn met de S Pen.