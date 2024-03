De Samsung Galaxy Z Flip 6 wordt naar verwachting een grote upgrade

Terwijl veel geruchten rond de Samsung Galaxy Z Fold 6 suggereren dat hij geen grote upgrade zal zijn, zien we het tegenovergestelde bij de Samsung Galaxy Z Flip 6. Deze klaptelefoon zou op bijna elk vlak een upgrade zijn tegenover de Galaxy Z Flip 5.

Talloze geruchten wijzen op upgrades, waaronder een gedetailleerd overzicht specs van @TheGalox_ op Twitter (via Phandroid). Dit is tevens een van de meest uitgebreide lekken tot nu toe. De meeste specificaties zijn zaken die we al eerder hebben gehoord, maar hoe vaker je iets hoort, hoe groter de kans dat het zal kloppen.

Volgens deze bron zal de Samsung Galaxy Z Flip 6 een 3,9-inch coverscherm hebben (tegenover 3,4 inch). Verder zou hij een 4.000mAh-batterij hebben (tegenover 3.700mAh), een 50MP-hoofdcamera (tegenover 12MP), een verbeterd scharnier en nieuwe interne lay-out.

Galaxy Z Flip6• Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy• Bigger cooling system • 3.9 inch outer & 6.7 inch inner displays• 50/12 cameras • 4000mah battery • Improved hinge & internal layout • Gorilla Glass Armor• 7 years of updates• Galaxy AI• Possible 12gb ram models pic.twitter.com/OH1kXnYHPdMarch 13, 2024 See more

De bron beweert ook dat de Samsung Galaxy Z Flip 6 een groter koelsysteem zal hebben, een Snapdragon 8 Gen 3 en tot 12 GB RAM (in plaats van 8GB). Een Exynos-chip wordt niet vermeld, dus dat kan betekenen dat Samsung zijn vouwbare smartphones wereldwijd zal uitrusten met Snapdragon-chips. De Galaxy S24 en Galaxy S24 Plus maken daarentegen gebruik van Samsungs eigen Exynos 2400.

Het toestel zou ook steviger moeten zijn dankzij Gorilla Glass Armor, dat sterker is dan het Gorilla Glass Victus 2 van de Samsung Galaxy Z Flip 5. Zoals verwacht, zou het toestel Galaxy AI aan boord hebben en zeven jaar lang software-updates ontvangen. Dat laatste is een grote upgrade tegenover de vier jaar Android-updates en vijf jaar beveiligingsupdates van de Galaxy Z Flip 5.

Wat blijft hetzelfde?

De enige specificaties die hier worden genoemd en geen upgrade zijn, zijn een tweede 12MP-camera, vermoedelijk de ultra-wide, en het 6,7-inch scherm aan de binnenkant. Hoewel er geen info is over de helderheid, vermoeden we dat het scherm een piekhelderheid van 2.600 nits zal hebben, net zoals de Galaxy S24.

Sommige specificaties hebben we al vaker gezien, maar er heerst ook veel onenigheid. Zo vermeldt een andere bron dat de Galaxy Z Flip 6 hetzelfde 3,4-inch coverscherm zal hebben en opnieuw twee 12MP-camera's. We zouden dit gerucht dus bekijken met de nodige kritiek, hoewel we moeten toegeven dat het veelbelovend klinkt. Aangezien de Galaxy Z Flip 6 pas in juli wordt onthuld, zullen we de komende maanden nog veel meer geruchten en lekken zien voorbijkomen.