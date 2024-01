Samsung Galaxy Z Flip 6 krijgt even grote batterij als Galaxy S24

De batterijduur is al vanaf dag één een probleem bij vouwbare telefoons. Hoewel er vooruitgang wordt gemaakt, lopen de Motorola Razr 40 Ultra en Samsung Galaxy Z Flip 5 nog steeds mijlenver achter op traditionele smartphones. Er wordt gelukkig actief gewerkt aan oplossing en de aankomende Samsung Galaxy Z Flip 6 zou een grotere batterij hebben dan zijn voorganger.

De info is afkomstig van GalaxyClub (via Phandroid), die beweert dat Samsung een batterij test met een "nominale" capaciteit van 3.887mAh, wat waarschijnlijk een "typische" capaciteit van 4.000mAh zou worden. Smartphonebatterijen worden namelijk altijd geadverteerd met de typische capaciteit, die iets hoger ligt dan de nominale capaciteit.

Die capaciteit komt vervolgens overeen met de Samsung Galaxy S24. De batterij van die telefoon heeft een nominale capaciteit van 3.880mAh en een typische capaciteit van 4.000mAh. Dit is een sprong van ongeveer acht procent ten opzichte van de Samsung Galaxy Z Flip 5, die een batterij heeft met nominale capaciteit van 3.591mAh en een typische capaciteit van 3.700mAh.

Ook upgrades aan de camera

Dit is misschien niet de enige belangrijke upgrade die de Samsung Galaxy Z Flip 6 krijgt, want andere lekken wijzen erop dat de Galaxy Z Flip 6 een 50MP-hoofdcamera heeft. Camera's zijn een andere zwakke plek van vouwbare smartphones. Je betaalt hier altijd meer dan 1.000 euro voor camera's die je kan vinden op traditionele smartphones van 500 euro of minder.

Verder is er een kans dat de Samsung Galaxy Z Flip 6 goedkoper zal zijn. Samsung zou namelijk overstappen op een nieuw productieproces voor de schermranden. Dit heeft geen invloed op de kwaliteit of dikte van de schermranden, maar zou wel goedkoper zijn dan het huidige productieproces.

We moeten nog enkele maanden wachten voor we te weten komen wat Samsung in petto heeft. De Samsung Galaxy Z Flip 6 wordt pas verwacht aan het einde van juli, samen met de Samsung Galaxy Z Fold 6.