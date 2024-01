Samsung biedt misschien 7 jaar aan updates voor Galaxy S24

We waren aangenaam verrast toen Google bij de lancering van de Google Pixel 8 en Google Pixel 8 Pro aankondigde dat deze toestellen zeven jaar aan updates zouden ontvangen. Dit betekent namelijk dat ze tot en met 2030 nog nieuwe versies van Android zullen ontvangen en het lijkt er nu op dat Samsung dit voorbeeld (in ieder geval gedeeltelijk) gaat volgen voor zijn aankomende Galaxy S24-modellen.

Volgens onbevestigde informatie die Android Headlines in handen heeft gekregen, zullen de Samsung Galaxy S24, Galaxy S24 Plus en Galaxy S24 Ultra allemaal zeven jaar aan updates krijgen van Samsung. Dat is een mooie verhoging vergeleken met de vijf jaar die het bedrijf nu aanbiedt.

Dit komt niet helemaal uit het niets, want was schijnbaar vorig jaar al aan het overwegen om zijn telefoons langer te voorzien van updates. Het zou natuurlijk ook wel logisch zijn als het bedrijf niet wil achterlopen op Google en dat het daarom nu zijn smartphones ook langer zal voorzien van software-updates.

Aankomende woensdag, 17 januari, zullen de belangrijkste details over de Samsung Galaxy S24-serie worden onthuld tijdens Samsungs volgende Unpacked-evenement. Als de geruchten die we tot nu toe hebben gehoord kloppen, dan zouden we allerlei nieuwe AI-features te zien krijgen, naast de gebruikelijke prestatieverbeteringen.

Er zijn eigenlijk twee soorten software-updates die je kan verwachten. De eerste variant is de grote Android-update die elk jaar verschijnt. De meest recente versie van deze updates was de update naar Android 14. Dit zijn ook het soort updates waardoor je ineens allerlei nieuwe features krijgt. Zo leverde de update naar Android 14 bijvoorbeeld nieuwe aanpassingsmogelijkheden voor het vergrendelscherm.

Ten tweede zijn er ook nog veiligheidsupdates. Deze updates krijg je meestal langer dan de grote Android-updates. Ze bevatten geen nieuwe features, maar ze houden wel jouw apparaat beveiligd tegen de nieuwste bedreigingen.

Op het moment dat deze updates stoppen, is je telefoon niet meteen waardeloos. Je kan hem nog steeds blijven gebruiken, maar de hardware en software worden dan wel steeds kwetsbaarder voor bugs en je toestel kan ook gemakkelijker gehackt worden als hij niet meer optimaal beveiligd is. Daarom is langdurige software-ondersteuning dus ook zo belangrijk.

Google's belofte voor zeven jaar aan updates geldt voor beide soorten updates, dus grote Android-updates en veiligheidsupdates, maar één leaker zegt dat Samsungs zogenaamde belofte voor zeven jaar aan updates alleen zou gelden voor de veiligheidsupdates. We weten niet hoe lang het bedrijf in dat geval Android-updates zal blijven aanbieden. Aan de iPhone-kant zagen we dat de meest recente grote software-update, naar iOS 17, verscheen op iPhones uit 2018 en later.