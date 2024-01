Beelden van Samsung Galaxy S24 Ultra in het wild gelekt

Er zijn al heel veel leaks verschenen over de Samsung Galaxy S24 vóór de officiële onthulling die later deze maand plaatsvindt, maar deze nieuwste leak geeft ons nu beelden van het Ultra-model in het wild. We zien hier onder andere de voor- en achterkant van de aankomende smartphone.

Deze beelden zijn gedeeld door de leaker @WorkaholicDavid (via GSMArena). De foto's komen overeen met wat we al wisten over het design van de Galaxy S24 Ultra en de goudachtige kleur is ook al eerder voorbij gekomen.

In onze Samsung Galaxy S24 Ultra-hub vind je alle geruchten die we tot nu toe hebben verzameld over het Samsungs topmodel van 2024, maar verder zijn we ook al een beeld tegengekomen dat lijkt op een promotiebeeld en dat ook overeenkomt met de nieuwe gelekte foto's.

In deze gelekte beelden kunnen we de ultradunne bezels van de Galaxy S24 Ultra zien, maar ook het camerasysteem op de achterkant, bestaande uit vier lenzen. Het lijkt misschien alsof het om vijf camera's gaat, maar één van de cut-outs is voor de 'laser autofocus'-module (zie onze Samsung Galaxy S23 Ultra review voor meer details).

God damn it looks beautiful! Samsung made this color so good, compared to its rivals 😍 pic.twitter.com/dMZWCk8t9MJanuary 6, 2024 See more

Het wachten is bijna voorbij

We hebben inmiddels al een officiële lanceringsdatum voor de Samsung Galaxy S24, aangezien Samsung recentelijk heeft aangekondigd dat het volgende Unpacked-evenement zal plaatsvinden op woensdag 17 januari 2024. We zullen tijdens dit evenement ongetwijfeld een groot aanbod aan nieuwe AI-features zien verschijnen.

Het evenement begint voor ons in Nederland en België om 19:00 uur op 17 januari en je kan ook zelf de livestream volgen via de website van Samsung en waarschijnlijk ook via het YouTube-kanaal van Samsung. Wij zullen alle aankondigingen echter ook in de gaten houden en je ervan op de hoogte houden.

Naast het 6,8-inch Ultra-model verwachten we ook nog een standaard 6,2-inch Galaxy S24 en een 6,7-inch Samsung Galaxy S24 Plus. Deze telefoons zullen naar verwachting niet heel veel verschillen van hun voorgangers, maar ze zullen waarschijnlijk wel een aantal belangrijke upgrades krijgen.

Vrijwel alle specs van deze telefoons zijn inmiddels al online verschenen, maar niets is natuurlijk zeker totdat Samsung het zelf onthult. Wat we wel met zekerheid kunnen zeggen, is dat deze smartphones de standaard zullen zetten voor alle andere toestellen die volgen in 2024.