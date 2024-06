Gelekte renders onthullen alle details over Samsung Galaxy S24 FE

We horen al een tijdje geruchten over de Samsung Galaxy S24 FE. Nieuwe renders van de smartphone hebben ons misschien wel onze beste blik tot nu toe gegeven op de opvolger van de Samsung Galaxy S23 FE. Deze renders zijn afkomstig van de bekende leaker @OnLeaks en Giznext. We krijgen het toestel vanuit vrijwel elke hoek te zien. Er is ook een 360°-video die de voor- en achterkant van het toestel laat zien.

Good Morning #FutureSquad! Finally, here comes your very first look at the #Samsung #GalaxyS24FE (360° video + crispy sharp 5K renders + dimensions)!😏On behalf of @GizNext 👉🏻 https://t.co/eZy8FYdRmI pic.twitter.com/kDeSi1GIxFJune 15, 2024

Als je hoopte op een geheel nieuw ontwerp, dan zal je teleurgesteld zijn. Op basis van deze renders gaat de Galaxy S24 FE veel lijken op de Galaxy S23 FE en de Samsung Galaxy S24, die in januari werd gelanceerd. Dit nieuwe toestel in de FE-serie (Fan Edition) zou aanzienlijk goedkoper moeten zijn dan de Galaxy S24. De Galaxy S23 FE kostte bij de lancering namelijk 699 euro, tegenover 949 euro voor de Galaxy S23. De adviesprijs van de Galaxy S24 is daarnaast 50 euro goedkoper geworden tegenover vorig jaar, dus misschien zou de Galaxy S24 FE daarom ook 50 euro goedkoper worden (649 euro).

Veelbelovende specs

De gewone Samsung Galaxy S24. (Image credit: Future | Roland Moore-Colyer)

Samen met de gelekte afbeeldingen hebben we ook wat specs. De Galaxy S24 FE is blijkbaar uitgerust met een 6,65-inch scherm, wat iets groter is dan het 6,4-inch scherm op de Galaxy S23 FE. Aan de achterkant verwachten we drie camera's: dezelfde 50MP-hoofdcamera, vergezeld van een groothoekcamera en telefotocamera. De telefoon zou daarnaast mogelijk 12GB RAM bevatten in plaats van 8GB.

De Galaxy S24 FE wordt naar verluidt voorzien van een Exynos 2400 of Snapdragon 8 Gen 3, afhankelijk van de regio. Indien Samsung voor dit onderscheid gaat, krijgen wij sowieso de versie met Exynos 2400. Qua opslag zal je kunnen kiezen uit 128GB of 256GB, dezelfde twee opties als de vorige edities.

Eerdere geruchten suggereerden dat we tot minstens oktober zouden moeten wachten op de telefoon, maar het lijkt er nu op dat hij eerder zou kunnen verschijnen. Voor de Samsung Galaxy S24 FE wordt onthuld, verwachten we wel eerst nog de Galaxy Z Fold 6 en Galaxy Z Flip 6 aan het begin van juli.