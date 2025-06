Acht functies die naar je Samsung-telefoon komen in de One UI 8-update

Samsung heeft nu de eerste bèta van One UI 8 gelanceerd, hun versie van Android 16. Als je een telefoon uit de Samsung Galaxy S25-serie hebt en in de VS, Groot-Brittannië, Duitsland of Zuid-Korea woont, kun je de bèta nu downloaden. Wij hebben voorlopig pech, maar we kunnen alvast vooruitblikken op de functies die we later dit jaar zullen ontvangen.

Ondanks dat One UI 7 nog niet eens een halfjaar oud is, bevat One UI 8 veel nieuws. We zien in de bèta verbeteringen op het gebied van toegankelijkheid, beveiliging, camerafuncties en verschillende apps. Hieronder vind je acht belangrijke nieuwe functies in One UI 8. Als de bèta op een later moment ook hier beschikbaar wordt, kan je nu al beslissen of je wil deelnemen.

1. Nieuwe Reminder-app

(Image credit: Samsung)

Met One UI 8 heeft Samsung veel wijzigingen aangebracht in de Reminder-app, waaronder het verplaatsen van categorieën naar de bovenkant van het scherm, zodat je in één oogopslag kunt zien hoeveel reminders er in elke categorie zijn.

Met de update kun je ook aangepaste categorieën verbergen met een tik, gebruikmaken van templates en reminders sneller invoeren door ze gewoon in het vak onderaan het scherm te typen of ze in te spreken. Je kunt nu ook eenvoudig reminders aanmaken vanuit de Agenda-app en ze naar de agenda slepen om ze opnieuw in te plannen.

2. Verbeterde split-screen

Samsung-telefoons hebben al een tijdje ondersteuning voor split-screen, zodat je twee apps naast elkaar kunt openen. Met One UI 8 kun je nu één app tegen de rand van het scherm duwen zodat de andere app meer ruimte heeft.

Als je de apps van plaats wil wisselen, kun je gewoon op het kleinere venster tikken om het groot te maken en daarna wordt het andere venster automatisch verkleind.

3. Snellere toegang tot de camerabediening

Hoe sneller je je camera kunt openen en instellen om een foto te nemen, hoe beter. Daarom heeft Samsung ervoor gezorgd dat je toegang hebt tot de snelle bediening in de camera door gewoon omhoog of omlaag te swipen. Nu kun je dus sneller dan ooit de instellingen van je camera aanpassen. Let er wel op dat je dit eerst moet inschakelen door naar het hoofdmenu met camera-instellingen te gaan.

4. Verbeterde Veilige Map

De Veilige Map wordt een beetje meer privé en nog veiliger met One UI 8. Deze update voegt de mogelijkheid toe om apps te verbergen en meldingen van apps te voorkomen als de Veilige Map is vergrendeld.

Je kunt er ook voor kiezen om de map zelf te verbergen en te versleutelen, zodat niemand hem op je telefoon kan vinden. Zelfs als dat wel gebeurt, hebben ze geen kans om bij die gegevens te komen.

5. Sneller delen

(Image credit: Samsung)

Je kan nu sneller dan ooit bestanden verzenden en ontvangen op een Samsung Galaxy-telefoon, want met One UI 8 kun je gewoon op de Quick Share-knop tikken in de snelle instellingen. Zodra het Quick Share-scherm is geopend, ben je klaar om bestanden te verzenden of te ontvangen.

6. Extra toegankelijkheidsinstellingen

One UI 8 bevat ook een aantal toegankelijkheidsverbeteringen, waaronder de mogelijkheid om in en uit te zoomen op het scherm door op knoppen in het Assistent-menu te drukken.

Je kunt ook muisacties bedienen met een fysiek toetsenbord, het schermtoetsenbord vergroten en eenvoudig gehoorapparaten koppelen via het scherm voor gehoorapparaatondersteuning in de Toegankelijkheidsinstellingen.

7. Verbeteringen in Samsung Health

Samsung Health is verbeterd met een functie die handig zou moeten zijn voor hardlopers die van een beetje vriendschappelijke competitie houden. Je kunt nu vrienden uitdagen om een bepaalde afstand het snelst te lopen.

Die afstand hoeft niet in één keer te worden gehaald, maar degene die deze afstand cumulatief het snelst haalt, wint. Er waren al uitdagingen voor bepaalde aantallen stappen, maar het toevoegen van afstanden zou hardlopers meer moeten aanspreken.

Daarnaast kan Samsung Health je nu herinneringen sturen om je voeding bij te houden. Dus als je op dieet bent of gewoon op je voeding wilt letten, zal dit ervoor zorgen dat je niets vergeet te loggen.

8. Meer personalisatie in de browser

Samsung heeft ook grote veranderingen aangebracht aan Samsung Internet, de standaard browser op elke telefoon van het merk. De meeste mensen stappen meteen over op Chrome, maar dat houdt Samsung niet tegen om verbeteringen aan te brengen. De browser is geoptimaliseerd met enkele functies die andere browsers al een tijdje hebben en je kan nu de lay-out naar wens aanpassen.