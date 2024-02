Krijgen we in 2026 eindelijk een vouwbare iPhone?

Een vouwbare iPhone is misschien dichterbij dan verwacht. Dat geeft The Information in ieder geval aan, na gesproken te hebben met iemand directe kennis over de situatie. Een vouwbare iPad mini lijkt misschien nog eerder op de planning te staan en een vouwbare iPhone zou vanaf 2026 in de winkel kunnen liggen als het uiteindelijke ontwerp voldoet aan Apple's standaarden.

De eerste vouwbare smartphone van het bedrijf schijnt in dezelfde vorm te verschijnen als de Galaxy Z Flip 5 en de Motorola Razr 40 Ultra, oftewel een telefoon die je opvouwt tot een nog kleinere telefoon en niet een kleine tablet die je opvouwt tot een telefoon. Schijnbaar lijkt Apple ook onderzoek te doen naar een design waarbij het scherm naar buiten vouwt, zodat het grote display dus tegelijkertijd het buitenste display (coverscherm) is. Met dat design zou dit toestel echter wel erg kwetsbaar zijn en daar schijnt Apple nog geen oplossing voor te hebben gevonden.

De eerste foldable van Apple zal qua formaat misschien in de buurt komen van de Honor Magic V2. (Image credit: Future / Axel Metz)

Er wordt momenteel bij Apple volgens geruchten aan prototypes voor twee verschillende vouwbare iPhones gewerkt. Natuurlijk ontwikkelen bedrijven ook vaak functionele prototypes van producten en concepten die uiteindelijk nooit in de handen van consumenten belanden. Waarschijnlijk heeft Apple in het verleden dus ook wel werkende prototypes gemaakt voor een vouwbare iPhone. Dit keer is deze bron er echter heel erg van overtuigd dat Apple ook echt de productiefase zal bereiken. Toch zou dit zogenaamde vouwbare toestel niet dit jaar verschijnen en ook niet in 2025.

Apple heeft misschien de volgorde van zijn releases aangepast, waardoor er eventueel eerder een soort vouwbare iPad mini verschijnt dan een vouwbare iPhone. Deze vouwbare iPad zou een flexibel display van 8 inch krijgen en dus ongeveer hetzelfde schermformaat hebben als de Honor Magic V2 en de OnePlus Open, ook al worden die toestellen meer als smartphone gepromoot dan als tablet.

Er is nog geen informatie verschenen over een extern display op dit apparaat, dus dat suggereert ook dat het gewoon een tablet kan worden die je kan dichtvouwen en niet een smartphone met twee displays om uit te kiezen.

Bereid je voor op een hoog prijskaartje

Er zijn al meerdere ideeën van Apple voor mogelijke designelementen naar buiten gekomen. Als de leaks en geruchten accuraat zijn, zal Apple’s apparaat waarschijnlijk enorm dure onderdelen gaan gebruiken. Dat betekent dat er een grote kans is dat het eindproduct een flink hoog prijskaartje zal krijgen. De huidige markt van vouwbare "klaptelefoons" is al gestagneerd en de prijzen lijken zelfs omlaag te komen , omdat er niet genoeg interesse is geweest in de extreem dure foldables van vorige generaties.

Veel van deze kleinere foldables hebben tegenwoordig een adviesprijs rond de 1.200 euro, maar de Motorola Razr 40 Ultra is inmiddels bijvoorbeeld alweer voor 760 euro te vinden. De Samsung Galaxy Z Flip 5 is momenteel ook voor minder dan 800 euro te vinden en die gebruikt ook nog eens betere onderdelen, zoals een snellere processor en betere camera's.

Een concept van een vouwbare iPhone gemaakt door een fan. (Image credit: Tech Aesthetics)

Apple’s duurste iPhone, de iPhone 15 Pro Max, heeft al een adviesprijs van 1.479 euro, dus als de vouwbare iPhone straks wordt gezien als de meest premium iPhone, dan kan hij wel eens nog duurder dan dat worden.

Volgens het verslag van The Information kan Apple's vouwbare smartphone op zijn vroegst in 2026 gelanceerd worden en een volledig nieuw design krijgen, waardoor de prijs hoger wordt dan die van de huidige klaptelefoons.