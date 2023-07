Goed nieuws voor Barbie-fans: Apple werkt mogelijk aan felroze iPhone 15

Onlangs hoorden we nog dat de iPhone 15 verkrijgbaar zou zijn in het mintgroen. Nu horen we dat de aankomende iPhone 15 een andere populaire kleur zou (her)introduceren.

Volgens de Apple-leaker ShrimpApplePro zal de standaard iPhone 15 verkrijgbaar zijn in het roze, een kleur die we voor het laatst zagen op de iPhone 13. Als dit klopt, verwachten we nu de volgende kleurenopties: Middernacht (zwart), Sterrenlicht (wit), groen, geel, roze en Product (RED).

De informatie van ShrimpApplePro is afkomstig van een Foxconn-medewerker die beweert "groene, lichtgele en roze" exemplaren van de iPhone 15 te hebben gezien. Foxconn is Apple's belangrijkste partner voor de productie van iPhones, dus hun informatie is vrij geloofwaardig. Ook hebben we al eerder over een roze iPhone 15 gehoord.

De vraag is nu wat voor roze we precies gaan zien. De iPhone 13 was verkrijgbaar in zalmkleurig pastelroze, dus misschien zien we dat gewoon nog een keer. Gezien de hype rond Greta Gerwigs aankomende Barbie-film sluiten we een felroze iPhone 15 zeker niet uit. Aan fans is er momenteel geen gebrek op Twitter: "De knalroze iPhone 15 zal als warme broodjes over de toonbank gaan, mensen vragen al jaren om deze kleur."

We hebben al een tijdje geleden gehoord dat de iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max dit jaar in het donkerrood zullen verschijnen. Een recente Weibo-post (via 9to5Mac) bevestigde dit nogmaals. Deze donkerrode tint is volgens de Weibo-gebruiker misschien wat lichter dan het Deep Purple van iPhone 14 Pro zit, maar nog steeds erg donker.

We verwachten vervolgens dat de iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max verkrijgbaar zullen zijn in de standaardkleuren: zilver, goud en Grafiet, Spacegrijs of Spacezwart. De standaard iPhone 14 werd gelanceerd in vijf kleuren en kreeg enkele maanden later een nieuwe gele kleurenoptie. De iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max werden gelanceerd in vier kleuren en kregen daarna geen nieuwe kleur.

We hoeven in ieder geval niet lang meer te wachten tot Apple de iPhone 15 officieel onthult. We verwachten dat het bedrijf zich aan de traditie houdt en de volgende generatie iPhones in september introduceert.