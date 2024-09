iPhone 16-serie lijkt stiekem sneller op te kunnen laden dan verwacht

Toen Apple eerder deze week de iPhone 16-serie onthulde, kregen we verschillende verbeteringen en nieuwe features te zien, maar er zijn schijnbaar ook upgrades waar het bedrijf verrassend genoeg niets over heeft gezegd.

Een van de meest interessante dingen, waar Apple om de een of andere reden niets over heeft gedeeld, is dat de nieuwe toestellen waarschijnlijk veel sneller kunnen opladen dan Apple zelf heeft gesuggereerd. WhyLab heeft een certificatie gespot, waaruit lijkt te blijken dat alle iPhone 16-modellen ondersteuning zouden moeten hebben voor 45W-snelladen via een kabel (via ShrimpApplePro en 9to5Mac). Het gaat dus ook niet alleen om de iPhone 16 Pro en de iPhone 16 Pro Max, maar ook om de standaard iPhone 16 en de iPhone 16 Plus.

Die oplaadsnelheid is een stuk sneller dan wat je zou verwachten als je Apple's officiële informatie over de nieuwe toestellen leest. Het bedrijf noemt op zijn website weliswaar geen maximale bedrade oplaadsnelheid, maar zegt alleen dat je deze telefoons binnen 30 minuten tot 50% kan opladen met een 20W-oplader of hoger.

THIS IS A VERY GOOD NEWSAll the iPhone 16 series has up to 45W wired charging! According to the CQC https://t.co/nlRIvrBib5 pic.twitter.com/8cUnGDsLMISeptember 12, 2024

De implicatie daarvan zou kunnen zijn dat de apparaten maximaal met 20W opladen, ook als je een krachtigere oplader gebruikt, maar Apple claimde vorig jaar hetzelfde en toen hadden we in de praktijk ook al te maken met oplaadsnelheden tussen de 27W en 29W, afhankelijk van het model. Het is dus zeker mogelijk dat de snelheden nog beter zijn geworden dit jaar.

Aangezien deze informatie niet vanuit Apple zelf komt, kunnen we niet met 100% zekerheid zeggen dat de informatie accuraat is. Toch zou het een flinke verbetering zijn als de iPhone 16-serie werkelijk met 45W kan opladen. Daarmee zouden deze toestellen namelijk net zo snel kunnen opladen als de Samsung Galaxy S24 Ultra.

Natuurlijk zou je hiervoor wel een oplader nodig hebben die ook snel genoeg is. De standaard 20W-opladers van Apple zelf zijn dus niet geschikt.

Privacybescherming

Er is nog een andere feature waar Apple niets over heeft gedeeld en deze heet 'Secure Exclave'. Deze feature is aanwezig in de A18- en A18 Pro-chips waar de iPhone 16-modellen op draaien.

We kwamen deze feature voor het eerst tegen op de iPad Pro (13 inch, M4, 2024) en in principe zorgt het ervoor dat het moeilijker wordt voor kwaadwillende apps om de camera- en microfoonindicators uit te schakelen op je iPhone.

Die indicators laten je weten wanneer de camera of microfoon actief zijn. Dit soort kwaadwillende apps willen je soms kunnen afluisteren en bespioneren en het uitschakelen van deze indicators zorgt ervoor dat je dat niet door zou hebben.

Op oudere iPhone-modellen werden deze indicators ingeschakeld via software, dus was het mogelijk (maar nog steeds niet gemakkelijk) voor sommige apps om ze uit te schakelen. Secure Enclave gebruikt echter hardware om de indicators te bedienen en dat maakt het veel lastiger om ze uit te schakelen.

Dit is een redelijk specifieke feature, dus we snappen wel waarom Apple hier niet echt op in is gegaan, maar 9to5Mac claimt bevestigd te hebben via iOS 18-firmware dat de feature aanwezig is op de nieuwe iPhones.