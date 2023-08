iPhone 15 Pro wordt lichter dankzij titanium frame

Een van de verwachte veranderingen voor de iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max dit jaar is de overstap naar een titanium frame. We hebben nu een idee van hoeveel lichter beide telefoons worden hierdoor.

Volgens tipgever @Tech_Reve (via Notebookcheck) zal de keuze om het roestvrijstalen frame van de vorige iPhones te vervangen door het sterkere en lichtere titanium de Pro-versies inderdaad een paar gram lichter maken. Wees niet te enthousiast, want het gaat om enkele grammetjes verschil.

De iPhone 15 Pro weegt naar verluidt 191 gram, vergeleken met 206 gram bij de iPhone 14 Pro. We verwachten echter dat de nieuwe telefoon bovendien dezelfde afmetingen zal hebben en dezelfde schermgrootte van 6,1 inch. De iPhone 15 Pro Max zou 221 gram wegen tegenover 240 gram bij de iPhone 14 Pro Max. Ook hier zouden de afmetingen en de schermgrootte (6,7 inch) hetzelfde blijven.

iPhone 14 Pro: 206giPhone 14 Pro Max: 240giPhone 15 Pro: 191giPhone 15 Pro Max: 221gAugust 26, 2023 See more

Lichter in de hand, maar niet voor je portemonnee

Terwijl andere fabrikanten hun smartphones dunner en lichter probeerden te maken, voelde Apple die noodzaak niet. Het is ook geen geheim dat de iPhone 14 Pro Max tot de grootste en zwaarste smartphones behoort. Door eindelijk lichtere materialen te gebruiken, kan hier verandering in komen.

Het gewicht gaat omlaag, maar de prijs gaat vrijwel zeker omhoog, want titanium kost meer. We hebben geruchten gehoord over een prijsverhoging van 100 dollar in de VS voor de Pro en Pro Max dit jaar. Prijsstijgingen in dollar worden vaak nog groter in euro, dus we zouden niet schrikken als de prijzen plots met 150 euro omhoog gaan.

De gebruikte materialen, het gewicht en al het andere zal binnenkort officieel onthuld worden. We verwachten namelijk dat Apple de nieuwe iPhones aankondigt in de eerste helft van september.