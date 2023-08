Drie dingen die de iPhone 15 Pro Max moet doen om de Samsung Galaxy S23 Ultra te verslaan

Binnenkort mogen we kennismaken met de iPhone 15 Pro Max, de allerbeste en allerduurste iPhone van 2023. Momenteel moet hij het opnemen tegen de Samsung Galaxy S23 Ultra, die bovenaan onze lijst met beste Android-smartphones staat. Elk jaar proberen Apple en Samsung elkaar te overtreffen. Uiteindelijk heeft elke smartphone bepaalde plus- en minpunten waardoor de eindstand ongeveer gelijk is.

Hoewel de iPhone 14 Pro Max van vorig jaar nog steeds een van de beste smartphones ooit is, is er altijd ruimte voor verbetering. Wij hebben een korte verlanglijst samengesteld met functies die de iPhone 15 Pro Max moet hebben om de Galaxy S23 Ultra te verslaan.

1. Sneller opladen met USB-C

Als we de geruchten mogen geloven, maakt Apple dit jaar eindelijk de overstap naar USB-C in elke iPhone 15. Momenteel is het nog niet duidelijk welke voordelen de USB-C-poort met zich mee gaat brengen. De oude Lightning-poort had namelijk niet alleen een beperkte dataoverdrachtssnelheid, maar ook een lagere maximale oplaadsnelheid.

De Motorola Edge 40 Pro kan met 120W opladen, ongeveer vier keer sneller dan de iPhone 14 Pro Max. (Image credit: Future)

De Samsung Galaxy S23 Ultra kan maximaal met 45W opladen en daarmee hoort hij zelfs bij de tragere Android-smartphones. Zo kan de Motorola Edge 40 Pro met 120W opladen waardoor de batterij na een kwartiertje alweer helemaal vol zit. De iPhone 14 Pro Max komt met zijn 27W-snelladen niet in de buurt van welke Android-smartphone dan ook. De langverwachte overstap naar USB-C zou het ideale moment zijn voor Apple om de oplaadsnelheid van de iPhone drastisch te verhogen naar bijvoorbeeld 65W.

2. Een telefotocamera met continue zoom

Je zal niemand horen zeggen dat een recente iPhone slechte camera's heeft. Sinds de iPhone 11 Pro Max gebruikt Apple een combinatie van een primaire camera, groothoekcamera en telefotocamera. Vorig jaar verhoogde Apple eindelijk de resolutie van de primaire camera naar 48MP en Samsung reageerde daarop met een 200MP-sensor in de Samsung Galaxy S23 Ultra. Meer megapixels zijn niet altijd beter, dus we gaan niet zitten zeuren om een 200MP-camera.

Wat we wel graag zouden zien, is een verbeterde telefotocamera. De iPhone 14 Pro Max kan maximaal 3,3x optisch inzoomen, terwijl de Samsung Galaxy S23 Ultra twee afzonderlijke telefotocamera's heeft. De eerste heeft 3x optische zoom en de tweede is een periscoopcamera met 10x optische zoom.

(Image credit: Future)

Het lijkt ons niet realistisch dat Apple zijn inmiddels iconische ontwerp met die camera's gaat omgooien om een periscoopcamera toe te voegen. Wat daarentegen wel een zinvolle upgrade zou zijn, is een camera met continue zoom, zoals in de Sony Xperia 1 V. Die kan continue van 3,5x tot 5,2x inzoomen zonder de foto digitaal te croppen, wat leidt tot kwaliteitsverlies.

Momenteel is de Sony Xperia 1 V de enige Android-smartphone met continue zoom. Als de iPhone 15 Pro Max een gelijkaardige zoom van 3x tot 5x introduceert, dan verslaat hij de Samsung Galaxy S23 Ultra hiermee. Als je daarmee 4x wil inzoomen, dan snijdt hij de foto met 3x optische zoom digitaal bij en krijg je een resultaat van lagere kwaliteit.

3. Een alternatief voor Samsung DeX

Samsung kwam als eerste met een soort desktopmodus voor zijn smartphones en tablets onder de noemer "DeX". Wanneer je een smartphone uit de Galaxy S23-serie verbindt met een monitor, wordt de DeX-modus opgestart. Je komt dan terecht in een omgeving die lijkt op het bureaublad van een Windows-computer en kan apps openen in vensters, werken met een muis en meer. Dit is bijvoorbeeld handig als je foto's en video's rechtstreeks op je smartphone wil bewerken zonder ze eerst over te zetten naar je pc.

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Wanneer je een iPhone verbindt met een monitor, gebeurt er... helemaal niets. Apple heeft dan wel iPadOS voor tablets, maar iOS bevat geen enkele ondersteuning voor connectiviteit met een tweede scherm. Aangezien iPhones geprezen worden om hun video-opname, lijkt het ons geen overbodige luxe om ze te verbinden met een groter scherm. Dit is namelijk sneller dan gigabytes aan 4K-video over te zetten naar je MacBook of iPad.

Verwachten we deze drie dingen te zien in de iPhone 15 Pro Max? Op basis van de geruchten alvast niet, maar niets is zeker tot de officiële lancering in de eerste helft van september.