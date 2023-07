Apple analist deelt zijn angst over de iPhone 15 Pro Max en onthult een detail over de iPhone 16

Dit nieuws komt niet echt meer als een verrassing, maar we hebben nu nogmaals gehoord dat de iPhone 15 Pro Max duurder kan worden dan de iPhone 14 Pro Max.

Dit keer komt de informatie vanuit analist Jeff Pu van Haitong International Securities, specifiek uit een onderzoeksnotitie die MacRumors te zien kreeg. De voorspelling is heel erg specifiek dit keer. Er wordt nu namelijk gesuggereerd dat alleen de iPhone 15 Pro Max in prijs zal stijgen ten opzichte van zijn voorganger, terwijl dezelfde bron eerder aangaf dat beide Pro-modellen duurder zouden worden.

Het is niet helemaal duidelijk of deze analist nu ineens niet meer gelooft dat de iPhone 15 Pro ook met een prijsverhoging te maken zal krijgen. De iPhone 14 Pro Max heeft in ieder geval een adviesprijs vanaf 1.479 euro, dus de iPhone 15 Pro Max zal ongetwijfeld een zeer prijzig toestel worden.

Als het Pro Max-model wel een prijsverhoging krijgt en het Pro-model niet, dan kan dat volgens MacRumors komen door de zogenaamde periscoopcamera, die exclusief op de iPhone 15 Pro Max zou verschijnen. Die camera zou een groter zoombereik hebben dan de standaard telefotolens die waarschijnlijk weer op de iPhone 15 Pro zal zitten. Toch claimen veel bronnen inmiddels weer dat we pas bij de iPhone 16-serie voor het eerst een periscoopcamera op een iPhone zullen zien.

Pu claimde overigens ook dat de massaproductie van de iPhone 15-serie in augustus van start gaat. Dat zou wel ongeveer overeenkomen met hoe in voorgaande jaren verliep en het geeft dus ook aan dat Apple zich waarschijnlijk voorbereidt voor een aankondiging in september.

Geen 'solid-state'-knoppen te bekennen

Pu deelde ook wat informatie over de iPhone 16 Pro. Hij claimde, weer in een onderzoeksnotitie gespot door MacRumors, dat er nu nog maar een kleine kans is dat deze telefoon (en de iPhone 16 Pro Max) solid-state-volumeknoppen en een mute-knop zal krijgen.

Deze feature, waarbij de knoppen niet meer fysiek bewegen en in plaats daarvan haptische feedback leveren als ze worden "ingedrukt", zou oorspronkelijk volgens geruchten verschijnen op de iPhone 15 Pro en Pro Max, maar recentere verslagen suggereren dat Apple tegen technische problemen aan is gelopen en dat er meer tijd nodig is om deze feature succesvol te implementeren.

Vervolgens gingen veel mensen er dus vanuit dat deze solid-state-knoppen op de iPhone 16-toestellen zouden verschijnen, maar als de informatie van Pu blijkt te kloppen, dan krijgt ook de iPhone 16-reeks gewoon nog normale knoppen. Het is natuurlijk nog wel erg vroeg voor voorspellingen over de iPhone 16, want er kan nog van alles veranderen tussen nu en de release van deze toekomstige iPhone.

Momenteel zijn we dus vooral gefocust op de iPhone 15, de iPhone 15 Plus, de iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max. Al deze toestellen hebben de potentie om een aantal van de beste smartphones tot nu toe te worden, zelfs als de prijzen stijgen. Naar verwachting zullen we alles te weten komen over de toestellen wanneer ze uitkomen tussen begin en midden september.