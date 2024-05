iOS 18 zou Siri opnieuw nuttig kunnen maken dankzij deal met ChatGPT

Geruchten over een samenwerking tussen Apple en OpenAI doen al een tijdje de ronde. Het lijkt erop dat de twee bedrijven eindelijk een deal hebben gesloten om ChatGPT naar iOS 18 en andere besturingssystemen van Apple te brengen, zoals macOS en iPadOS.

Volgens een recent bericht van The Information (via AppleInsider) heeft OpenAI ermee ingestemd om de iPhone-fabrikant te helpen met de integratie van AI-functies in zijn besturingssystemen. Hoewel de details van de deal nog niet bekend zijn, vermoeden we dat Apple's spraakassistent Siri binnenkort kan worden geüpdatet met OpenAI's ChatGPT-taalmodel (LLM).

Als de deal doorgaat, horen we vermoedelijk pas tijdens WWDC 2024 wat dit concreet zal betekenen. We verwachten dat Siri een upgrade zal krijgen dankzij ChatGPT en daardoor snellere, nauwkeurigere antwoorden kan geven op vragen van gebruikers. Dit wil niet zeggen dat Siri op het punt staat ChatGPT te worden. Privacy blijft een belangrijk punt bij Apple en het bedrijf doet er wellicht alles aan om de privacy van zijn gebruikers te garanderen bij het gebruik van Siri.

In haar huidige vorm is Siri gewoon niet opgewassen tegen de concurrentie in 2024. Deze deal zou er dus voor kunnen zorgen dat Apple OpenAI's ChatGPT-taalmodel gebruikt om Siri's mogelijkheden te verbeteren zonder privacyrisico's.

(Image credit: Apple / OpenAI / Future)

Op dit moment is Siri een vrij nutteloze tussenpersoon tussen de gebruiker en Google. Je stelt Siri een vraag en Siri toont een lijst met populaire Google-zoekresultaten die je al dan niet het antwoord geven dat je zoekt. Cruciaal is dat Siri niet aan Google vertelt dat jij die vraag stelde. Siri met ChatGPT zou op ongeveer dezelfde manier kunnen werken, maar in plaats van een lijst met Google-zoekresultaten te tonen, zou het anoniem aan ChatGPT kunnen vragen om een eenvoudig, beknopt antwoord op je vraag te tonen.

Hoe verschilt deze oplossing van de ChatGPT-app, die al beschikbaar is op iPhones? Hoe goed ChatGPT ook is, het maakt geen deel uit van je iPhone zoals Siri. Deze deal tussen OpenAI en Apple zou dat probleem verhelpen door de voordelen van een spraakassistent en chatbot te combineren op een eenvoudige, gebruiksvriendelijke manier.

Ten slotte zullen we Apple waarschijnlijk meer horen vertellen over de samenwerking met OpenAI tijdens WWDC 2024, dat op 10 juni van start gaat.