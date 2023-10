Nieuwe beelden gelekt van Google Pixel 8 en 8 Pro in de verpakking

De Google Pixel 8 en de Google Pixel 8 Pro zullen naar alle waarschijnlijkheid op woensdag 4 oktober volledig worden onthuld tijdens een speciaal lanceringsevenement. We zullen je natuurlijk ook op de hoogte houden van alle aankondigingen die worden gedaan op het evenement. In de tussentijd hebben we echter een aantal nieuwe beelden ontvangen van de telefoons in hun verpakking.

Deze beelden verschenen op Facebook en zijn inmiddels ook alweer offline gehaald, maar niet voordat 9to5Google ze in handen kreeg. We hebben niet heel veel informatie over de afbeeldingen, maar ze lijken te zijn gemaakt in een soort fabriek.

Het ziet ernaar uit dat het hier om foto's van de Pixel 8 Pro gaat, in het wit en in het zwart (volgens geruchten noemt Google deze kleuren respectievelijk 'Porcelain' en 'Licorice'). De foto's komen ook overeen met de officiële beelden die tot nu toe zijn vrijgegeven.

De Pixel 8 blijft echter niet achter, want er zijn ook onofficiële foto's gelekt van de verpakking van het goedkopere model van de Pixel 8-serie. Deze beelden werden gedeeld op Twitter (X). Op deze verpakking staat dat het om een kleurvariant genaamd 'Hazel' gaat, die er eigenlijk een beetje grijs uitziet.

In de verpakking

Op deze foto's kunnen we zien dat de Pixel-telefoons een vrij vergelijkbare verpakking zullen hebben als de huidige Google Pixel 7 en Google Pixel 7 Pro. Net als vorig jaar zal er een oplaadkabel in de doos zitten, maar geen adapter om hem met het stopcontact te verbinden.

We zien ook iets dat lijkt op een matte afwerking voor het glas op de achterkant van de Pixel 8 Pro. Dat is een van de veranderingen die eerder ook al in leaks werd genoemd. Verder hebben we weer te maken met het bekende Pixel-design, met een camerabalk op de achterkant die uitsteekt.

Google heeft inmiddels de Pixel 8, de Pixel 8 Pro en de Pixel Watch 2 al officieel aangekondigd, maar heeft ons er verder nog niet heel veel over verteld. Komende woensdag zullen we echter meer details krijgen, wanneer we de apparaten officieel te zien krijgen.

Een van de dingen waar we nog vrij weinig over weten op dit moment, is de prijs. De geruchten hierover die wel voorbij zijn gekomen, zijn niet bepaald veelbelovend. Het lijkt erop dat we dit jaar misschien meer zullen moeten betalen vergeleken met de modellen van vorig jaar.