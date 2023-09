Google geeft (per ongeluk) zelf een voorproefje van de Pixel 8 Pro

Niet zo lang geleden plaatste Google per ongeluk een marketingafbeelding waarop de Pixel 8 Pro te zien was. Zonet heeft het bedrijf een nog grotere fout gemaakt, want het toestel was kort te zien in Google's Phone Simulator.

Met dit onderdeel van Google's site kun je vanuit elke hoek een gedetailleerde afbeelding van de telefoons bekijken en de belangrijkste kenmerken zien. Het onthulde bijgevolg veel over de Pixel 8 Pro. In eerste instantie werd de informatie gespot door Twitter-gebruiker @J0S3RL en later deelde @MishaalRahman enkele afbeeldingen. Daarop kunnen we bijvoorbeeld zien dat de Pixel 8 Pro een simkaartsleuf heeft.

Dat lijkt misschien niet bijzonder, maar er werd al gespeculeerd dat de Pixel 8 Pro alleen met eSIM zou werken in de VS, zoals de iPhone 14. Apple maakte vorig jaar in de VS de overstap naar uitsluitend eSIM, terwijl andere landen nog wel een fysieke simkaart kunnen gebruiken. In België en Nederland zijn nog niet alle providers klaar voor eSIM. Het zou daarom geen slimme zet zijn om hier een telefoon te lanceren die niet werkt met een fysieke simkaart.

No way. It happened AGAIN. Google themselves leaked the Pixel 8 Pro.You can see a full 360 degree view of the phone here, confirming the colors (Licorice, Porcelain, and Sky) as well as the components (like the temperature sensor). https://t.co/xfpn4t3tyR pic.twitter.com/UzmtR7ov1LSeptember 6, 2023 See more

Een ander opvallend detail is een lijst met kleuren waarin de Pixel 8 Pro beschikbaar zal zijn: Sky (blauw), Porcelain (wit) en Licorice (zwart). Dat is grotendeels in lijn met eerdere geruchten over Pixel 8 Pro. Wat we hier niet zien, is een groene tint, die volgens de lekken "Jade" zou heten.

De Pixel 8 Pro is nu verwijderd uit de Phone Simulator, maar door Rahmans afbeeldingen en een video van @fahadbsami, weten we ook dat hij een temperatuursensor heeft. De camera's aan de achterkant zijn een bekend trio: een primaire camera, ultra-wide en een 5x telefoto. Dit is dezelfde combinatie als de Pixel 7 Pro, maar details over elke camera konden we niet zien.

De andere interessante punten in de Phone Simulator zijn grotendeels zoals je zou verwachten: speakers, een microfoon, een USB-C-poort en een LED-flitser.

Oeps... of niet?

De informatie is afkomstig van Google zelf en is bijgevolg vrijwel zeker correct. Google staat zelfs bekend om dit soort foutjes. In het verleden was er op een bepaald moment zoveel informatie over de Google Pixel 4 uitgelekt dat Google zelf vroegtijdig een officiële render heeft onthuld.

Het zou zomaar kunnen dat Google wat aandacht van Apple wil stelen door "per ongeluk" informatie over de Pixel 8 te lekken. Hiervoor zagen we namelijk al een marketingafbeelding die openbaar verscheen. Zonder deze lekken zou bijna alle aandacht naar de iPhone 15 gaan, die op 12 september wordt aangekondigd. Enkele dagen nadat Apple die datum bekendmaakte, was Google plots daar met invites voor zijn eigen event op 4 oktober.