Waarom de Tensor G3-chip waarschijnlijk het grootste probleem van de Google Pixel 8 wordt

Het is alweer bijna zover. Op 4 oktober worden de Google Pixel 8 en de Google Pixel 8 Pro gelanceerd (samen met de Pixel Watch 2). Het bedrijf heeft inmiddels zelf bevestigd dat we tijdens het evenement twee nieuwe telefoons en een nieuwe smartwatch te zien krijgen.

Dat was inmiddels ook al lang geen geheim meer, want er is de afgelopen maanden al heel veel informatie gelekt over de aankomende toestellen. Alles wijst ernaar dat er ook dit jaar weer gebruik zal worden gemaakt van een Tensor-chip, in het bijzonder de Tensor G3.

Google maakt, in tegenstelling tot veel andere Android-smartphonefabrikanten, geen gebruik van Snapdragon-processors (of MediaTek-processors), maar het bedrijf heeft al een aantal jaren samen met Samsung zijn eigen chips ontwikkeld. Deze processors zijn volgens geruchten gebaseerd op de technologie achter Samsungs eigen Exynos-chips.

We hopen natuurlijk dat we dit jaar aangenaam verrast worden door de prestaties van de nieuwe Tensor G3-chip en op sommige vlakken zal dat ook wel het geval zijn. Toch zijn we bang dat de Pixel door deze chip weer een beetje achter zal lopen op de concurrentie.

(Image credit: Google)

We maken ons niet druk om de camera

De Google Pixel-smartphones staan vooral bekend om hun geweldige cameraprestaties, die vooral het gevolg zijn van goede softwareverbeteringen en niet per se van de beste camerahardware. Deze toestellen tonen dus ook aan dat het niet altijd om het hoogste aantal megapixels gaat, maar dat bij smartphonefotografie tegenwoordig de beeldverwerking misschien nog wel veel belangrijker is.

Het lijkt ons niet het geval dat deze geweldige beeldverwerking specifiek door de Tensor-chips mogelijk wordt gemaakt, maar eerder dat Google deze chips gewoon goed gebruikt om zijn software te ondersteunen. De Tensor-chips hebben namelijk tot nu toe niet op hetzelfde niveau gezeten als de chips van Qualcomm en Apple.

De Google Tensor G3-chip zou trouwens volgens leaks wel dichter bij de Snapdragon 8 Gen 2 in de buurt moeten komen qua prestaties. Hopelijk is dat ook inderdaad het geval, maar Google lijkt zich tot nu toe steeds meer op AI-verbeteringen en -functies te focussen dan op de algehele prestaties van zijn toestellen.

We zijn niet heel optimistisch over een grote chip-upgrade, aangezien we nu zelfs al geruchten horen over de Tensor G4 in de Pixel 9 die suggereren dat die chip nogmaals met hulp van Samsung zal worden ontwikkeld en dat het hier zou gaan om "een kleinere upgrade dan oorspronkelijk gepland".

(Image credit: Apple)

Wanneer krijgen we Google's versie van de A17 Pro?

Het lek over de Tensor G4 dat we hierboven aanhaalden, gaf ook al aan dat Google op de lange termijn zijn eigen processor wil ontwikkelen, zonder hulp van Samsung. Dat zou ervoor zorgen dat de Pixel-toestellen, net als de iPhones van Apple, chips krijgen die compleet geoptimaliseerd kunnen worden voor deze specifieke toestellen, in plaats van dat een bestaande chip enigszins wordt aangepast.

Helaas lijkt het erop dat Google dit doel misschien pas ergens in 2025 kan bereiken. Dat zou erg jammer zijn, want het wordt inmiddels wel tijd dat het algemene prestatievermogen van de Pixel-telefoons naar een hoger niveau wordt getild om nog enigszins te kunnen concurreren met de nieuwste Snapdragon-chips en Apple's A-chips. Misschien niet per se met de nieuwe A17 Pro-chip, maar in ieder geval met de Bionic-chips.

Als Google zijn eigen chips gaat ontwikkelen, dan belandt het bedrijf in een vergelijkbare positie als Apple. Google ontwikkelt namelijk natuurlijk ook zelf het Android-besturingssysteem en hangt dus niet af van andere bedrijven voor het grootste gedeelte van zijn software. Dit betekent dat de Pixel-fabrikant ervoor kan zorgen dat zijn software en hardware perfect op elkaar inspelen, net zoals Apple doet bij zijn eigen software en hardware.

Dit is natuurlijk een flinke investering. Er gaat ongetwijfeld veel tijd, geld en moeite zitten in het ontwikkelen van een eigen chip, maar op de lange termijn maakt dit het alleen maar gemakkelijker om de Pixel-toestellen nog verder te optimaliseren voor de elementen waar Google nu al in uitblinkt, zoals de camerasoftware en AI.

We hopen zeker niet dat Google stopt met waar het goed in is op het gebied van software, maar door betere bijpassende hardware te ontwikkelen in de vorm van een volledig geoptimaliseerde Tensor-chip, kunnen we misschien naast een geweldige camera-ervaring eindelijk ook genieten van krachtigere prestaties en een betere batterijduur (door een verbeterde efficiëntie).

Als het ontwikkelen van een nieuwe chip inderdaad pas ergens in 2025 mogelijk wordt, dan zijn we bang dat de Tensor G3 toch echt weer het grootste probleem van de Pixel 8-serie zal zijn, ook al maakt hij ongetwijfeld nog steeds de grootste sterktepunten van de Pixel mogelijk.