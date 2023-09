Google Pixel 8 wordt misschien nog langer ondersteund dan iPhones

De Google Pixel 8 en Pixel 8 Pro krijgen volgens een nieuwe leak misschien zeven jaar aan Android- en veiligheidsupdates. Dat zou een flinke verbetering zijn ten opzichte van de ondersteuning die we bij de voorgaande Pixel-smartphones zagen. Dit zou zelfs betekenen dat de nieuwe Pixel-toestellen langer worden ondersteund dan iPhones.

Deze informatie komt vanuit de leaker Kamila op Twitter (X). Kamila heeft recentelijk al een heleboel nieuwe informatie gelekt over de volgende generatie Pixel-telefoons. Veel van die informatie verscheen ook in de vorm van specs uit officieel uitziende documenten. Het was vooral het gedeelte over de software-ondersteuning dat onze aandacht trok. Veel andere specs van de Pixel 8 en Pixel 8 Pro waren overigens toch al eerder gelekt.

3/3 (for now) pic.twitter.com/4mR6rYqAgpSeptember 25, 2023 See more

Momenteel krijg je bij de Pixel 7 maar drie jaar aan Android-updates en vijf jaar aan veiligheidsupdates. Aangezien veel mensen na twee tot drie jaar vaak al upgraden naar een nieuwe telefoon, is dit misschien voor velen wel genoeg. Toch loopt Google hiermee wel achter op Samsung. Dat bedrijf biedt namelijk vier jaar aan Android-updates. Het is dan wel een beetje vreemd als het bedrijf dat Android ontwikkelt, zijn zijn toestellen minder lang ondersteunt met zijn eigen software.

Als deze leak uiteindelijk blijkt te kloppen, dan loopt de concurrentie straks juist achter op Google. Zeven jaar aan Android-updates is een betere ondersteuning dan je bij vrijwel elke andere smartphonefabrikant krijgt. Apple is al jarenlang een van de beste bedrijven op het gebied van ondersteuning voor oudere telefoons. Het bedrijf heeft geen specifiek beleid voor de hoeveelheid jaren aan updates die bepaalde toestellen krijgen, maar in de praktijk hebben we bijvoorbeeld wel op vijf jaar oude toestellen nog iOS-updates zien verschijnen.

Een nieuwe trend?

Als Google inderdaad zeven jaar aan software-updates gaat aanbieden voor zijn Pixel-toestellen, waardoor de toestellen gedurende die tijd ook steeds meer nieuwe features krijgen, dan kan dit wel eens de nieuwe standaard worden binnen de smartphonewereld.

Naast het feit dat de batterijduur vaak wel afneemt bij langdurig gebruik, zijn veel oudere telefoons ook na vier jaar nog prima te gebruiken. We hebben namelijk op veel Android-telefoons sinds 2019 al displays met een hoge refresh rate en de processors in veel smartphones leveren eigenlijk ook al meer kracht dan de meeste mensen nodig hebben. Heel erg ver zal je dus ook niet achterlopen na 4 jaar of zelfs wat langer.

Met een langere software-ondersteuning voor de toekomstige Pixel-telefoons kan Google ervoor zorgen dat je het meeste uit zijn toestellen kan halen en dus niet per se regelmatig hoeft te upgraden. Veel smartphonecamera's zijn inmiddels ook al zo goed dat het vaak toch wel meer dan een generatie duurt voordat je echte upgrades krijgt op dat gebied.