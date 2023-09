Dit zijn de kleuren en camerafuncties van de Google Pixel 8

De Google Pixel 8 en Pixel 8 Pro worden binnenkort, op woensdag 4 oktober, onthuld. We zien daarom steeds meer lekken en geruchten over de telefoons. Zo zijn er nu officieel ogende renders verkregen door MySmartPrice (via Android Authority). Google heeft al eigen foto's van de Pixel 8 en Pixel 8 Pro gepubliceerd, maar deze gelekte afbeeldingen laten meer hoeken en kleuren zien.

De kleuren die we kunnen verwachten zijn volgens deze bron Peony Rose, Grey en Obsidian Black voor de Pixel 8, en Sky Blue, Porcelain en Black Obsidian voor de Pixel 8 Pro. Het lijkt erop dat alleen de zwarte kleur wordt overgenomen van de Google Pixel 7 en Pixel 7 Pro.

Je kunt ook de camera's zien en hoeveel ze uitsteken ten opzichte van de achterkant. Dit komt overeen met de afbeeldingen die Google heeft gepubliceerd, dus de kans is groot dat ze kloppen.

Camera's

Het tweede lek over de Pixel 8 vertelt meer over de camera's. Elk jaar zet Google de camera's van zijn smartphones in de verf en dat zal dit jaar niet anders zijn. Volgens een video van 91mobiles (via Android Police), zijn dit enkele functies: Video Boost, Night Sight voor video, Audio Eraser voor het verminderen van achtergrondgeluid en Magic Editor. Met die laatste functie kan je bijvoorbeeld groepsfoto's maken waarop iedereen hun ogen open heeft en perfect glimlacht.

Over sommige functies hadden we al eerder gehoord, maar deze uitgelekte video lijkt te zijn gemaakt door Google ter voorbereiding op de lancering van de Pixel 8 en de Pixel 8 Pro. We zien hier alle functies ook in actie. Wat we echter niet wezen, is welke functies exclusief voor de Pixel 8 Pro zullen zijn.

Ten slotte krijgen we een overzicht van de verschillende megapixels per camera. De Google Pixel 8 krijgt twee camera's achteraan: een 50MP-hoofdcamera en 12MP-groothoekcamera. De Google Pixel 8 Pro heeft, zoals verwacht, drie camera's: een 50MP-hoofcamera, 48MP-groothoekcamera en 48MP-telefotocamera. Over het zoombereik van de telefotocamera geeft het lek dan weer geen info.