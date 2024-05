Gelekte Google Pixel 9-hoesjes hinten naar drie verschillende modellen

De Google Pixel 8 werd op 4 oktober 2023 gelanceerd, dus we verwachten dat de Google Pixel 9 dit jaar ook rond diezelfde tijd zal verschijnen. Dat betekent dat we nog zo'n vijf maanden moeten wachten, maar toch hebben we inmiddels al de eerste Pixel 9-hoesjes gezien.

Deze leak komt vanuit de accessoiremaker Thinborne en het team bij Android Central. Er wordt hiermee ook gesuggereerd dat het design en de afmetingen van de Google Pixel 9 al officieel zijn bevestigd wat betreft de toeleveringsketen en de partners binnen de industrie.

Volgens de vermeldingen bij de Thinborne-hoesjes zullen er drie verschillende modellen verschijnen: de Pixel 9, de Pixel 9 Pro en de Pixel 9 Pro XL. Dat komt ook overeen met eerdere geruchten. Het XL-model zal het grootste model worden van de drie, maar dat is ook wel logisch gezien zijn naam.

We hebben eerder ook al een aantal gelekte foto's gezien van de Pixel 9 en deze hoesjes komen overeen met wat we in die beelden zagen. De Pixel 9 zal naar verwachting een iets platter design hebben dan de Pixel 8 en het camerablok achterop zal nu meer een soort "eiland" worden dan gewoon een balk die over de hele breedte loopt.

Eerdere geruchten

We hebben al een aantal gelekte beelden gezien van de Pixel 9. (Image credit: OnLeaks / 91Mobiles)

Zoals altijd het geval is bij leaks en geruchten, is het belangrijk om in gedachten te houden dat niets zeker is tot het officieel is onthuld. Toch wijzen er nu meerdere leaks in dezelfde richting en denken we dus ook dat we een redelijk goed idee hebben van hoe de Pixel 9 eruit zal zien.

Nog een ander gerucht dat we eerder tegenkwamen suggereert dat de standaard Pixel 9 dit jaar een extra camera achterop krijgt. Dat zou een telefotocamera zijn die de optische zoom van het goedkoopste model uit de serie moet verbeteren.

Daarnaast hebben we ook het een en ander gehoord over de Tensor G4-chip waar de Pixel 9-toestellen naar verwachting op zullen draaien. Zo zou deze chip moeten zorgen voor een langere batterijduur en betere prestaties. Ook is er ondersteuning voor berichten sturen via satelliet voorspeld voor deze aankomende smartphones van Google.

Er zullen ongetwijfeld nog veel meer geruchten en leaks verschijnen tussen nu en oktober, maar in de tussentijd kunnen we sowieso ook nog uitkijken naar Google I/O 2024 en dat evenement zal plaatsvinden op 14 mei. Tijdens dit evenement horen we waarschijnlijk meer over Android 15 en naar verwachting zal ook de Google Pixel 8a hier worden onthuld.