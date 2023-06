De Google Pixel 8 neemt misschien een belangrijke feature van de Samsung Galaxy S23 over

We verwachten dat de Google Pixel 8 en Pixel 8 Pro rond oktober zullen arriveren en volgens dit nieuwste gerucht zullen ze een erg handige productiviteitsfeature krijgen die al vrij lang bestaat op Samsung Galaxy-smartphones.

De bron van dit gerucht vertelde aan Android Authority dat de Pixel 8-toestellen een USB DisplayPort 'alternate mode' zullen hebben. Dat betekent dat de USB-C-poort aan de onderkant van de apparaten niet alleen voor opladen en dataoverdrachten kan worden gebruikt, maar ook voor het versturen van een videosignaal naar een externe monitor.

Waar kan deze functionaliteit dan voor worden gebruikt? Nou, één mogelijkheid is dat he het Pixel 8-interface op een groter scherm kan gebruiken en je toestel daardoor ook meer als een soort desktop-pc kan gebruiken. De code waarmee dit mogelijk kan worden gemaakt is overigens ook al gespot in Android 13 en Android 14.

Dit is iets dat je ook al kan doen op telefoons zoals de Samsung Galaxy S23 via een feature genaamd Samsung DeX. Met die feature kan je telefoon aansluiten op een monitor en hem besturen met een muis en toetsenbord (in een speciale desktopmodus).

Een pc in je broekzak

Dit is zeker niet een feature die iedereen zal gebruiken, maar een desktopmodus voor je smartphone maakt het apparaat wel extra veelzijdig. Zo kan je de feature bijvoorbeeld gebruiken om een essay te typen in Word (of een vergelijkbare app) op een veel fijnere manier dan op je telefoonscherm of bijvoorbeeld om je foto's en video's te bekijken op een veel groter scherm.

Moderne flagships zijn zo krachtig dat je eigenlijk sowieso gewoon een kleine pc in je broekzak hebt zitten. Niet elke app werkt heel goed op een veel groter scherm (op een handige manier), maar er zijn inmiddels toch al veel apps die hier wel voor zijn geoptimaliseerd.

Dit is momenteel overigens allemaal gokwerk, maar wel gokwerk gebaseerd op enige logica. Een andere mogelijkheid is namelijk dat de nieuwe ondersteuning voor het versturen van een videosignaal meer bedoeld is voor het bekijken van films en series op een groter scherm, terwijl je ze bedient vanaf je Pixel 8.

We hebben inmiddels ook al een aantal mogelijke kleurvarianten van de Google Pixel 8 gezien en daarnaast verwachten we ook verbeteringen voor gaming- en AI-prestaties. Het klinkt in ieder geval alsof er grote camera-upgrades zullen zijn ten opzichte van de Pixel 7-telefoons die vorig jaar uitkwamen.