Google Pixel Tablet mist nog een stylus, maar daar kan binnenkort verandering in komen

Er waren maar vrij weinig accessoires beschikbaar voor Google’s Pixel Tablet toen het apparaat werd gelanceerd, maar volgens een nieuw verslag komt daar binnenkort verandering in. Er zouden namelijk een stylus en toetsenbord voor de tablet onderweg zijn.

De Pixel Tablet werd recentelijk nog geprezen, omdat het een van de bekendste apparaten was met ondersteuning voor de 'Universal Stylus Initiative', maar daar komen we straks nog op terug. Toch was het enige accessoire dat tijdens de lancering werd gepromoot zijn indrukwekkende Speaker Dock.

Volgens Android Authority komt daar echter binnenkort misschien verandering in. Het eerste bewijs daarvoor zat in een aantal tweets van leaker Kamila Wojciechowska van vorige maand. In die tweets werd verwezen naar een "Stylus for Pixel Tablet" en "Keyboard for Pixel Tablet". Dat was dus niet bepaald veel informatie, maar wel een indicatie van wat we misschien kunnen verwachten.

"Stylus for Pixel Tablet"May 29, 2023 See more

Er is nu echter meer bewijs naar voren gekomen en dat bewijs ondersteunt het idee dat deze accessoires inderdaad echt zijn en misschien al vrij snel zullen verschijnen. Het meest interessante is dat deze informatie direct bij Google vandaan komt.

Android Authority gaf in een verslag aan dat ontwikkelaar Pratyush hints naar de accessoires ontdekte in de nieuwste versie van de Pixel Retail Demo-app. De ontwikkelaar ontdekte namelijk tussen de code van de app referenties naar een “Keyboard for Pixel Tablet” en een “Pen for Pixel Tablet”.

Google heeft de stylus en het toetsenbord nog niet officieel aangekondigd, maar het zou nu ook niet echt meer een verrassing zijn wanneer de producten wel onthuld worden. Google's vorige tablet, de Pixel Slate, beschikte namelijk ook over allebei deze accessoires. Wij hebben allebei Google's Pixelbooks ook uitgebreid gebruikt en kunnen je in ieder geval verzekeren van het feit dat Google uitstekende toetsenborden kan maken. Daar waren we dan ook heel positief over in onze reviews van de Pixelbook en Pixelbook Go .

Gericht op een nieuw publiek?

In onze Pixel Tablet review kwamen we tot de conclusie dat het apparaat een uitstekende tablet voor thuis is, maar dat hij verder niet echt hele spannende features bevat. Een toetsenbord zou in ieder geval een mooie toevoeging zijn om de ervaring wat te verbeteren, maar je kan natuurlijk altijd een fijn draadloos toetsenbord aanschaffen om alvast gemakkelijker te kunnen typen op je tablet.

Een stylus zou pas echt veel nieuwe dingen mogelijk maken. Met een stylus kan de Pixel Tablet zich richten op een nieuw publiek van kunstenaars. Naast het verslag over de stylus dat we hierboven hebben besproken, is het ook belangrijk om te vermelden dat Google in de officiële specificaties van de Google Tablet ook heeft staan dat er ondersteuning is voor de Universal Stylus Initiative (USI). Dat werd ook nog eens extra bevestigd door het laatste persbericht van de USI.

"De nieuwste tablet-ondersteuning voor USI vanuit Amazon en Google is weer een mijlpaal voor de standaard, terwijl we op steeds meer nieuwe apparaten en besturingssystemen verschijnen," zei Alexander Erdman, president van USI. "We zijn erg benieuwd om de adoptie van de USI-specificatie te zien in apparaten die draaien op Android, terwijl we blijven strijden voor een enkele standaard voor een actieve stylus binnen de industrie."