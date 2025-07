4 upgrades die ik wil zien bij de Google Pixel 10

De Google Pixel 10 wordt al over minder dan een maand onthuld. Op 20 augustus doet Google namelijk zijn nieuwe toestellen uit de doeken. Verschillende leaks hebben ons ook een idee gegeven van wat we van deze nieuwe telefoon kunnen verwachten.

Hieronder vind je vier upgrades die ik heel graag zou zien bij de Google Pixel 10. Sommige upgrades zijn al meerdere keren vermeld in leaks, terwijl andere nog nergens zijn opgedoken.

1. Sneller opladen

(Image credit: Philip Berne / Future)

Mijn grootste ergernis aan de Google Pixel 9 Pro het voorbije jaar is zonder twijfel de oplaadsnelheid. Er is ondersteuning voor 27W-snelladen en dat is gewoon te traag. Bijna elke andere smartphone die ik dit jaar heb getest, kan sneller opladen. In noodgevallen kan een hoge oplaadsnelheid een onmisbare functie zijn. Iedereen is wel eens wakker geworden met een (bijna) lege batterij omdat de oplader niet goed in hun telefoon zat. Snelladen kan dan je redder in nood zijn om in een halfuurtje genoeg batterij te krijgen voor een hele dag.

De enige twee fabrikanten die snelladen niet willen omarmen zijn voorlopig Apple en Google. Zelfs Samsung heeft dit jaar 45W-snelladen naar de goedkopere Galaxy A36 gebracht, terwijl merken als OnePlus, Xiaomi en Motorola tot wel 90W-snelladen gaan. Op die manier heb je na een kwartier al genoeg batterij voor de hele dag. Ik zou daarom graag minstens 45W-snelladen zien, zodat Google tenminste op gelijke hoogte staat met zijn grootste concurrent, Samsung.

Er zijn helaas geen leaks die wijzen op een grote boost voor de oplaadsnelheid. Ik vrees dus dat dit puntje volgend jaar weer zal terugkomen in mijn verlanglijst met functies voor de Google Pixel 11.

2. Een telefotocamera

Google Pixel 9 (Image credit: Philip Berne / Future)

Ondanks dat het een vrij dure telefoon is, heeft de standaard Google Pixel 9 geen telefotocamera. Het standaardmodel van de iPhone heeft die ook niet, maar bij Android-smartphones is het gebruikelijk dat die derde camera er wel is. Kijk maar naar de Galaxy S25 of Xiaomi 15.

De toevoeging van een telefotocamera aan de Pixel 10 is dan ook een voor de hand liggende upgrade. Het goede nieuws is dat het vrijwel zeker lijkt dat deze camera aan de Pixel 10 zal worden toegevoegd. Meerdere lekken spreken namelijk over een 10,8MP-camera met 5x optische zoom. Als dit klopt, snelt de Pixel 10 de concurrentie dan ook voorbij, want die gaat meestal maar tot 3x zoom.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Het minder goede nieuws is dat de hoofd- en groothoekcamera's naar verluidt slechtere sensoren zullen gebruiken. Dit kan een kostenbesparende compromis zijn om de telefotocamera te kunnen toevoegen. Hopelijk gaat de camerakwaliteit er niet te sterk op achteruit en vindt Google een goede balans.

3. Een krachtigere chip

(Image credit: Philip Berne / Future)

Sinds Google hun eigen Tensor-chipset gebruikt, zijn de prestaties van de Pixel-telefoons erop achteruitgegaan op sommige vlakken. In benchmarktesten scoren andere premium telefoons consistent hoger. In de praktijk merk ik dat vooral de gaming prestaties van de Google Pixel 9 Pro (met Tensor G4) slechter zijn dan die van andere smartphones.

Ik hoop daarom dat de Tensor G5 krachtigere prestaties biedt zodat de Google Pixel 10 kan concurreren met telefoons als de iPhone 16 Pro, Galaxy S25 Ultra en OnePlus 13. Los van het feit dat er een nieuwe chip in de Google Pixel 10 zal zitten, weten we vrij weinig over de specificaties. De prestaties zullen hoe dan ook beter zijn, maar het is onduidelijk of de Google Pixel 10 ook zo snel (of sneller) zal zijn als rechtstreekse concurrenten.

Volgens bepaalde bronnen zou Google voor deze chip samenwerken met TSMC, wat zou kunnen leiden tot betere resultaten. De vorige chips werden daarentegen door Samsung ontwikkeld.

4. AI-functies die (meteen) hier werken

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Er is geen twijfel mogelijk dat Google een hele lading nieuwe AI-functies zal introduceren op de Pixel 10. Vorig jaar konden we onder andere kennismaken met Gemini Live, Pixel Screenshots en Pixel Studio. Het probleem is dat die laatste twee apps hier nog niet beschikbaar waren bij de lancering van de Google Pixel 9.

Het duurde een paar maanden voor Pixel Screenshots plots op mijn Pixel 9 Pro verscheen. Sindsdien is het wel een van mijn favoriete apps, want met een simpele zoekopdracht heb ik snel het juiste screenshot gevonden. Dit heeft me al uren doelloos scrollen uitgespaard. Pixel Studio is daarentegen nog steeds niet beschikbaar in Nederland en België. Op de hulppagina van Google staat het volgende: "Pixel Studio is op dit moment alleen beschikbaar op de Pixel 9-serie in het Duits, Engels en Japans in Australië, Canada, Duitsland, Ierland, India, Japan, Maleisië, Oostenrijk, Singapore, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten en Zwitserland."

Het feit dat we over een maand de Pixel 10-serie zien en dat Pixel Studio, waarover best veel werd gesproken in de livestream van vorig jaar, nog steeds heel beperkt beschikbaar is, is ronduit belachelijk. Ik zou daarom graag niet alleen nieuwe AI-functies zien, maar ook AI-functies die vanaf de lancering hier werken en bij voorkeur in het Nederlands.