Ik ben aan het afkicken van mijn smartwatch met een goedkoop Casio horloge

Soms word je nou eenmaal blij van de kleine dingen in het leven. Een verse kop koffie om je dag mee te beginnen, een wandeling door het park als de zon schijnt. Het dragen van een traditioneel horloge in plaats van je high-tech activity tracker of smartwatch.

Het klinkt misschien vreemd, want wij reviewen hier sommige van de beste activity trackers en de beste smartwatches (zoals recentelijk de spectaculaire Garmin Forerunner 265) en toch was ik de afgelopen maand het meest enthousiast over mijn retro digitale horloge van zo'n tien jaar oud, die ook nog eens veel goedkoper is dan de meeste smartwatches die ik heb uitgeprobeerd.

Nou had ik toevallig nog een oud Casio-model in een la liggen, maar wil je zelf ook eens terug naar een simpeler horloge, dan is de Casio F-91W misschien een goede (en erg goedkope) keuze. Dit is dan ook het meest populaire digitale horloge in de wereld.

Hij werd voor het eerst geïntroduceerd in 1989, is vandaag de dag nog steeds in productie en er is dan ook vrijwel niets aan veranderd sinds hij voor het eerst verscheen. In tegenstelling tot de moderne smartwatches, zijn dit soort oude Casio-horloges ook een stuk dunner en lichter. Je voelt ze echt bijna niet om je pols.

Veel van dit soort digitale horloges kunnen als wekker of stopwatch worden gebruikt en je kan er natuurlijk ook de tijd en datum op zien. Met één blik weet je welke dag, welke maand, welk uur, welke minuut en welke seconde het is.

Deze horloges gaan jarenlang mee op één batterij en voor minder dan 20 euro kan je dus een horloge krijgen dat echt veel langer meegaat dan welke smartwatch dan ook. Apple, Samsung, Fitbit en dergelijke zullen namelijk uiteindelijk stoppen met het ondersteunen van hun oudere apparaten, naarmate de nieuwe besturingssystemen steeds geavanceerder worden. We zien dit fenomeen momenteel ook al bij de iPhone en iOS 17, maar een traditioneel horloge blijft gewoon doortikken.

Dit soort oude Casio-modellen zijn ook erg accuraat. De F-91W is zelfs zo accuraat dat hij gebruikt werd bij het creëren van bommen. Agenten van Amerikaanse inlichtingendiensten noemden dit horloge in 2011 dan ook ‘het teken van Al Qaida (opens in new tab)’ in trainingsmateriaal voor de medewerkers van het Guantanamo Bay-gevangenenkamp.

Dat horloge wordt echter ook door veel moderne hipsters gedragen vanuit een soort protest tegen het kapitalistische idee van het uitgeven van een fortuin een een horloge dat binnen een paar jaar verouderd is.

Ik zie mezelf niet als een hipster en ik ben ook zeker niet van plan om een explosief in elkaar te zetten (dat leek me ook belangrijk om even te melden), dus waarom draag ik nu dan een oud Casio-horloge? Verdienen dit soort horloges nog een plaats om je pols in 2023, ook al zit je misschien al in het Apple-, Garmin- of Google-ecosysteem van smartwatches?

Ja, ik vind in ieder geval dat ze wel nog een nut hebben. Als je bijvoorbeeld maandenlang aan het trainen bent voor een bepaald doel en je helemaal gefocust bent op alle metingen en statistieken van je smartwatch of activity tracker, dan is een beetje rust tussendoor ook wel een keer fijn. Ik wil niet altijd elke fluctuatie van mijn hartslag in de gaten houden, te horen krijgen of ik wel goed genoeg heb geslapen of alle notificaties van mijn telefoon op mijn pols binnenkrijgen. Af en toe is het gewoon fijn om je brein even wat rust te geven.

Vandaar de Casio. Ik heb hem een paar dagen geleden voor het eerst om mijn pols gedaan en ik merkte meteen dat hij veel comfortabeler zit dan zo'n grote Garmin Forerunner of bijvoorbeeld een Apple Watch Ultra. Dat is ook fijn als je hem ook in bed aanhoudt. Je merkt (in vergelijking) bijna niet dat je iets om je pols hebt. Ik hoefde hem niet uit te zetten toen ik afgelopen weekend naar de bioscoop ging, dus ik kon tussendoor wel gewoon op relatief donkere scherm kijken om de tijd in de gaten houden (wat gelukkig niet vaak gebeurde). Ik stoorde dus geen andere mensen met een fel verlicht scherm tijdens de film. Ook kan je nog steeds met de ouderwetse stopwatch-functie bijvoorbeeld je rustperiodes in de gaten houden tijdens het sporten.

Soms wil je eenmaal niet je 'Training Readiness'-score weten of allerlei Twitter-notificaties binnenkrijgen op je pols. Soms wil je gewoon alleen maar weten hoe laat het is, welke datum het is of een van de andere basisfuncties gebruiken op een goedkoop horloge dat ongeveer (of bijna) een decennium mee gaat.

Een digitale detox of gewoon even afstand van je geavanceerde apparaten is meestal wel een goed idee en naar mijn mening is een kleine 20 euro het wel waard voor een retro apparaatje om je pols die dit mogelijk maakt, zonder dat je de basisfuncties van een horloge verliest.

Het is ook leuk om te zien wat voor reacties je krijgt op zo'n oud Casio-horloge. Voor sommige collega's op het kantoor bracht het herinneringen van hun jeugd naar boven en als je zelf ook eens toe bent aan een 'trip down memory lane', dan kan deze kleine aankoop je daarbij helpen, zelfs als je er vroeger zelf geen had.

Ik zou zeggen: koop hem, stop hem in een la en haal hem eruit wanneer je even niet meer verbonden wil zijn met de digitale wereld en gewoon even een simpel apparaat wil gebruiken voor simpele taken. Je hoeft er ook niet echt heel voorzichtig mee te zijn, want ze zijn vaak redelijk stevig en het is beter dat je zo'n goedkoop Casio-horloge per ongeluk beschadigd of kapotmaakt dan je dure Apple Watch Ultra. Gelukkig zal dat alsnog niet heel snel gebeuren, want ze zijn vrij onopvallend, dun en zitten dus niet snel in de weg.

Dit is de plaats van een traditioneel horloge in de moderne wereld: een korte afleiding van de kapitalistische wereld en het constant verbonden zijn met de digitale wereld. Het is maar een kleine investering (die je misschien jaren geleden al hebt gedaan) en vervolgens ligt hij klaar voor wanneer je hem even nodig hebt. Koop er dus vooral een, leg hem ergens in een la en misschien merk je dat je hem zelfs vaker om je pols doet dan je in de eerste instantie had verwacht.