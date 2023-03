Het inbranden van OLED TV's? Dat is een probleem van het verleden

Het inbranden van OLED TV's is lange tijd de ultieme boosdoener geweest voor iedereen met dat type tv. Sommigen noemen het ook wel beeldretentie of screen burn-in, maar wij hanteren hier inbranden. Dit kan optreden als je een statisch beeld op je scherm laat staan voor uren aan een stuk en OLED TV's zijn het gevoeligst voor dit probleem. Als iemand die de afgelopen jaren heel wat OLED TV's voor zich heeft gehad, zou ik me zorgen moeten maken, toch?

Vroeger was ik doodsbang voor het inbranden van OLED TV's en andere schermen. Het idee dat een van de beste OLED TV's voor altijd naar de knoppen zou gaan door de permanente contouren van een statisch beeld (zoals de HP-balk in een game) zat permanent in mijn hoofd. Dat is inmiddels verleden tijd.

De belangrijkste reden waarom mijn inbrandparanoia achter me ligt, is dat fabrikanten functies introduceren die het risico veel kleiner maken. Zo heeft bijna elk noemenswaardig merk van OLED TV's een screensaver die automatisch geactiveerd wordt wanneer de tv te lang op een statisch scherm staat. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer je de homepagina van Netflix opent en vervolgens heel eventjes (lees: 30 minuten) een paar filmpjes op TikTok kijkt op je telefoon.

Voeg daar nog verbeteringen aan toe zoals 'Screen Shift', wat de actie op het scherm subtiel en onmerkbaar verplaatst, evenals de automatische herkalibratie van het scherm wanneer de tv lange tijd aan heeft gestaan en de kans op ingebrande OLED TV's is minimaal.

Burn-in, baby, burn-in

Vergis je niet, ik heb in de loop der jaren verschillende OLED TV's het vuur aan de schenen gelegd. Ik heb honderden uren in Hyrule in The Legend of Zelda: Breath of the Wild doorgebracht, terwijl linksboven steeds mijn HP-balk te zien was en rechtsonder de kaart van de omgeving. Het zijn precies dit soort statische elementen die kunnen inbranden in een OLED TV.

Ik ben ook vast niet de enige die in slaap valt tijdens een serie op Netflix en vervolgens wakker wordt met het "Ben je nog aan het kijken"-menu dat me aanstaart. Ook dit soort zaken kunnen ingebrand worden en je permanent blijven aanstaren. Het is dan ook een mysterie hoe er nog geen inbranding is opgetreden bij de LG C2 OLED in onze woonkamer.

Ook laptops met OLED-schermen zitten eigenlijk nooit met een ingebrande taakbalk of achtergrond. (Image credit: Future)

Het zijn eigenlijk vooral laptops en monitoren met OLED-panelen die mijn burn-in angsten hebben weggenomen. Een van mijn collega's gebruikt de Alienware AW3423DW QD-OLED als hoofdmonitor en de fabrikant is er zo zeker van dat inbranding geen probleem wordt, dat het scherm standaard drie jaar garantie voor inbranden heeft.

Dit vertrouwen lijkt gerechtvaardigd, want na maanden gebruik is er geen enkele vorm van inbranding te bespeuren, noch tijdelijk noch permanent. Ondanks dat er vaak urenlang meerdere browsertabbladen openstaan of het feit dat de taakbalk gewoon heel de tijd onderaan het scherm staat, is er geen schade aan de Alienware OLED monitor.

Automatische herkalibratie

De Philips OLED807 TV heeft eveneens geen enkele inbranding ondanks mijn veelvuldige en urenlange pogingen om Elden Ring tot een goed einde te brengen. Het feit dat de dramatische boodschap "You Died" in bloedrode letters nog niet ingebrand is, beschouw ik als een klein wonder.

De reden daarvoor ligt onder andere bij de automatische herkalibratie die de tv uitvoert nadat hij voor langere tijd aan staat. Dit proces controleert en past elke pixel op het scherm aan, duurt slechts enkele minuten en is de beste manier om OLED-inbranding te voorkomen. Afhankelijk van de OLED TV die je hebt, gebeurt dit automatisch. Vooral bij oudere modellen moet je zelf even in de instellingen duiken, maar de optie is er bijna altijd.

De moraal van dit verhaal? OLED heeft als technologie genoeg vooruitgang geboekt om het inbranden van schermen een probleem van het verleden te maken. Gezien het feit dat onze redactie in de loop der jaren een reeks OLED-schermen aan een aantal behoorlijk onredelijke stresstests heeft onderworpen, kunnen we met overtuiging zeggen dat je je hierover geen zorgen moet maken.