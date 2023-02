Apple's goedkope Mac mini verpulvert peperdure Mac Pro uit 2019

De nieuwe Mac mini van Apple heeft sinds zijn introductie veel aandacht getrokken. Als je kijkt naar wat dit kleine toestel kan, dan mag dat geen verrassing zijn. De Mac mini is altijd al een populaire mini pc geweest en met de introductie van de Apple M2 en M2 Pro chips is het een van de beste opties als je niet per se Windows wil gebruiken.

Zoals we in onze Mac mini (2023) review al zeiden: "Apple heeft zijn meest betaalbare Mac in alle opzichten verbeterd." Als nieuwe benchmarkresultaten kloppen, dan is hij nu ook beter dan sommige configuraties van de Mac Pro uit 2019. Die pc kost enkele duizenden euro's, terwijl de Mac mini begint bij niet meer dan 719 euro.

Een nieuwe video van Max Tech (opens in new tab) zette de Mac mini (2023) met M2 Pro tegenover de Mac Pro uit 2019. De resultaten zijn zowel schokkend als frustrerend voor degenen die een orgaan of twee verkochten om Apple's sterkste werkstation van drie jaar geleden te kunnen kopen.

Zoals Digital Trends (opens in new tab) opmerkt, kost de Mac mini met M2 Pro in de video van Max Tech slechts een fractie van wat je zou hebben uitgegeven aan de Mac Pro in 2019 met een respectabele configuratie, inclusief een toenmalige topklasse GPU en een Apple Afterburner-kaart.

Desondanks was de Mac mini grofweg 50% sneller bij de creatie van HDR-foto's in Photoshop en 44% sneller bij een Xcode-project. Erger nog, hij was een schokkende 40% sneller bij het exporteren van 4K ProRes RAW-video naar ProRes dan de Mac Pro met Afterburner. Laat dat nu precies het soort werk zijn waarvoor je meer dan 15.000 euro uitgeeft om het zo snel mogelijk gedaan te krijgen.

Een volledig geconfigureerde Mac Pro is uitgerust met een 28-core Intel Xeon W-processor, twee AMD Radeon Pro W6800X Duo GPU's met in totaal 128 GB GDDR6 VRAM en 1,5 TB DDR4 ECC-geheugen. Deze configuratie zou letterlijk alles op de markt hopen stof doen happen, inclusief de Apple Mac Studio met M1 Ultra. Je kunt gewoon niet concurreren met twee industriële GPU's en 1,5 TB RAM.

Maar die configuratie kost nu 59.173,80 euro (nee dat is geen cijfer te veel) op de website van Apple (opens in new tab). Tenzij je een gigantische filmstudio bezit (Hollywood-niveau) ga je dit soort apparatuur niet aanschaffen. Laten we er daarom van uitgaan dat particulieren iets bedachtzamer hun Mac Pro samengesteld hebben. Zij zijn helaas de dupe van deze pijnlijke vergelijking.

Apple moet weten dat de Mac Pro uit 2019 irrelevant is

(Image credit: Future)

Wat zo schokkend is aan deze resultaten is dat Apple in 2019 moet hebben geweten dat Apple Silicon net om de hoek lag. Roadmaps voor processoren duren jaren om te ontwikkelen en hoewel er een zekere mate van verouderingsrisico is wanneer je een computer koopt, is dit een prestatiesprong die niemand verwacht had.

Een nieuwe Mac Pro waardoor je dure aankoop van vier jaar geleden er ronduit zwak uitziet, kan ermee door... maar een Mac mini? Sommigen zullen er terecht op wijzen dat de Mac Pro van 2019 vrijwel overal niet-Apple hardware gebruikt. Hij heeft AMD Radeon graphics en een Intel Xeon chip, dus de kosten van de Mac Pro zullen sterk afhangen van wat Intel en AMD vragen voor hun componenten.

Dat Apple een mini pc kan maken die voor aanzienlijk minder geld kan concurreren met workstations die tien keer duurder zijn, is over het algemeen goed nieuws. Het is alleen niet zo fijn voor klanten die 15.000 euro aan een Mac Pro hebben uitgegeven in 2019 of 2020.

Apple, haal die oude Mac Pro gewoon weg

Een Mac Pro wordt voornamelijk gebruikt in het bedrijfsleven of door freelance professionals die dergelijke aankopen kunnen afschrijven. We hopen dat niemand daadwerkelijk een nier heeft verkocht om deze pc aan te schaffen. Dat maakt het niet minder belachelijk dat een workstation van nog geen vier jaar oud ingehaald wordt door een mini pc die slechts een fractie van die prijs kost. Het feit dat je de Mac Pro nog steeds kan kopen bij Apple, maakt het alleen maar belachelijker.

Laat dit een wijze les zijn voor Apple-fans die een Mac Pro gebruiken. Zelfs als Apple een nieuwe Mac Pro lanceert met zijn eigen chipset, is de kans niet onbestaande dat die opnieuw ingehaald zal worden door een Mac mini enkele jaren later. Zoveel geld investeren in wat voor technologie dan ook is helaas inherent riskant en moet zorgvuldig overwogen worden.