3 manieren waarop Sony's budget Dolby Atmos soundbar de Sonos Beam verslaat

Sony's HT-S2000 is een nieuwe 3.1-kanaals soundbar die is ontworpen om veel geluid uit een compacte vormfactor te krijgen. De prijs van 499 euro is ongeveer gelijk aan die van de Sonos Beam (Gen 2) en net als dat model kan hij worden uitgebreid met draadloze speakers en een subwoofer voor een volledig surround sound pakket.



Net als veel van de beste soundbars heeft de HT-S2000 ondersteuning voor Dolby Atmos, hoewel het 'virtual processing' gebruikt in plaats van upfiring speakers om de hoogte-effecten in Atmos soundtracks te leveren. In dat opzicht is het vergelijkbaar met de Sonos Beam (Gen 2), hoewel er ook belangrijke verschillen zijn tussen de twee.



We zullen de voordelen die Sony biedt ten opzichte van Sonos bespreken, evenals de manieren waarop Sony tekortschiet bij het vergelijken van de twee soundbars.

Drie manieren waarop Sony beter is dan Sonos

De eenvoudige, maar krachtige Atmos soundbar van Sony (Image credit: Sony)

1. Speciale middenkanaalspeaker

De Sony HT-S2000 gebruikt drie afzonderlijke speakeropstellingen om de informatie van het linker-, rechter- en middenkanaal in soundtracks weer te geven, samen met een subwoofer voor lage frequenties. Een voordeel van dit ontwerp is dat de dialoog, die het grootste deel uitmaakt van de audio-inhoud in soundtracks van films, zijn eigen speciale luidspreker krijgt.

De Sonos Beam (Gen 2) maakt daarentegen gebruik van één tweeter in het midden om de informatie voor de hoge frequenties voor alle kanalen door te geven, terwijl vier mid-woofers worden gebruikt voor het middenbereik en de lage tonen. Dat wil niet zeggen dat de Beam niet goed is in het weergeven van duidelijke dialogen. In onze Beam (Gen 2) review vonden we stemmen in films duidelijk te volgen. Maar in onze eerste test van de Sony HT-S2000 was het dialoog juist één van de sterke punten, en die ervaring komt overeen met de ervaring als we andere soundbars met een speciale middenkanaalspeaker evalueren.

2. DTS:X

De Sony HT-S2000 heeft geluidsverwerking aan boord voor zowel Dolby Atmos als DTS:X, terwijl de Sonos Beam (Gen 2) alleen Atmos verwerkt als het aankomt op meeslepende soundtracks. Is dit een gigantisch voordeel voor Sony?

Niet noodzakelijkerwijs. Dolby Atmos domineert bij streaming, waar het wordt geleverd via het Dolby Digital Plus-formaat. Om films met DTS:X soundtracks te vinden, moet je kijken naar Blu-ray, en zelfs daar is Dolby Atmos het meest gangbare formaat. Een andere beperkende factor is dat niet alle tv's DTS:X soundtracks kunnen doorgeven aan een soundbar wanneer een Bluray speler via HDMI op het toestel is aangesloten.

Toch zijn er een aantal tv's die DTS:X kunnen doorgeven aan een soundbar via een HDMI eARC-aansluiting, waaronder modellen van Sony zelf. DTS:X zal niet snel verdwijnen en het is een formaat dat door veel van de beste Dolby Atmos soundbars wordt ondersteund. Alleen daarom al zou DTS:X op je lijst met features moeten staan als je op zoek bent naar een nieuwe soundbar.

3. Effectieve virtuele Atmos

Toen we de Sonos Beam (Gen 2) reviewden, was een tekortkoming die we opmerkten een gebrek aan enig waarneembaar hoogte-effect, ook al is dat iets wat virtuele Dolby Atmos verwerking zou moeten leveren. We prezen de Beam voor de breedte van het geluidsbeeld en voor het overtuigende geluidseffect dat het creëerde. Iets wat de Sony HT-S2000 ook uitzonderlijk goed deed tijdens onze initiële test.



Het meeslepende surround-achtige geluidsbeeld van de Sony soundbar wordt gecreëerd door de S-Force Pro Front Surround virtuele verwerking van het bedrijf, en de Vertical Surround Engine levert ook een geloofwaardig gevoel van hoogte dat de fysieke grenzen van het tv-scherm overstijgt. Hoewel het niet echt 'overhead'-geluid is, is het zeker een verbetering ten opzichte van wat je zou ervaren met een niet-Atmos soundbar.

Twee manieren waarop Sonos beter is dan Sony

De Sonos Beam (Gen 2) is verkrijgbaar in wit of zwart. (Image credit: TechRadar)

1. Wi-Fi streaming

Een voordeel van Sonos soundbars en speakers is de mogelijkheid om audio te streamen via Wi-Fi, waarbij de streaming wordt geregeld door de uitstekende app van het bedrijf. Draadloze netwerkverbindingen maken het ook mogelijk om verschillende Sonos-speakers aan te sluiten in een multiroom-configuratie, met de mogelijkheid om dezelfde muziek naar alle speakers te streamen, of verschillende nummers afzonderlijk naar individuele speakers. Je kunt ook AirPlay gebruiken om muziek te streamen, wat erg handig is.

De HT-S2000 van Sony gebruikt daarentegen uitsluitend Bluetooth om muziek te streamen vanaf een telefoon of tablet. Je kunt ook een USB-stick aansluiten op de USB-poort van de soundbar, wat een kwalitatief betere optie is dan Bluetooth gebruiken om naar muziek te luisteren, en het afspelen regelen met de Home Entertainment Connect app van het bedrijf. Maar Wi-Fi streaming is een superieure optie vergeleken met Bluetooth, en zou waarschijnlijk inbegrepen moeten zijn.

2. Kameranalyse

Met een Sonos-functie genaamd Trueplay kunnen luisteraars de geluidskwaliteit verbeteren door de output van de luidspreker af te stemmen op hun omgeving. Denk hierbij aan muren, meubels of andere oppervlakken die geluid kunnen weerkaatsen. Dit proces wordt uitgevoerd via de iOS-app van het bedrijf en resulteert over het algemeen in een "strakkere" bas, samen met een duidelijker audioprofiel.

De budget soundbar van Sony biedt geen functies om de audio-uitvoer af te stemmen op de omgeving van de luisteraar. Hoewel de Home Entertainment Connect-app van het bedrijf wel testtonen biedt voor het plaatsen van de soundbar, draadloze surrounds en subwoofer in een multi-channel opstelling, samen met zowel nacht- als stemverbeteringmodi en aanpassing van het basniveau (ook beschikbaar op de bijgeleverde afstandsbediening van Sony).

Vroeg oordeel

Zijn er nog andere voordelen, of nadelen, om de Sony HT-S2000 te kopen in plaats van de Sonos Beam? Hier is alvast één voordeel: Sony's nieuwe Bravia XR TV's integreren de bediening van de soundbar in het Quick Settings-menu op het scherm, zodat je gemakkelijk aanpassingen kunt maken zonder naar de afstandsbediening van de soundbar of je telefoon te hoeven grijpen.

Een volledige review van de HT-S2000 is in de maak en zodra die online staat, kunnen we een definitief oordeel vellen.