Xiaomi Mi 11-lek meldt camera-downgrade, maar nieuwe schermtech

De Xiaomi Mi 11 wordt misschien het einde van een tijdperk bij Xiaomi. Dit kan de eerste smartphone van het bedrijf worden in een lange tijd dat zonder een camera van 108MP komt.

Dit nieuws is afkomstig van de gekende lekker Digital Chat Station, dat op het Chinese sociale media platform Weibo een bericht plaatste over een testversie van een niet nader genoemde smartphone die ze in handen hebben gekregen. Aan de hand van de commentaren op de post, inclusief die van de lekker, vermoeden we dat het gaat om de langverwachte Xiaomi Mi 11 Pro.

Volgens Digital Chat Station krijgt de hoofdcamera waarschijnlijk 50MP, maar het zou een gebruik maken van een techniek genaamd pixel binning om betere foto's te maken dan de specificaties doen vermoeden.

Als dat klopt, dan liggen de specificaties voor de camera van de Mi 11 ver onder die van de 108MP camera die we zagen op de Mi Note 10, Mi 10, Mi 10 Pro en Mi 10T Pro van Xiaomi. Als deze 'Pro' versie van de Mi 11 geen camera van 108MP bezit, dan ziet het er niet naar uit dat de standaardversie deze wel heeft.

Als dit klopt, dan heeft Xiaomi misschien door dat meer megapixels zich niet noodzakelijk vertaalt naar betere foto's, al waren de vorige 108MP camera's vrij goed in het nemen van foto's op hun manier.

Xiaomi was een van de weinige smartphonefabrikanten die deze hoge specificaties in hoofdcamera's omarmde, en als het bedrijf deze laat vallen, dan kan dat een teken zijn dan mensen er toch niet zo hard in geïnteresseerd zijn.

We moeten ook melden dat Digital Chat Station denkt dat de Mi 11 telefoto's pakt van 12MP, als is het niet zeker of dit het resultaat is van een 12MP sensor, of van een 48MP sensor die aan pixel binning doet.

Xiaomi Mi 11 softwarelek

In een tweede post op Weibo toonde Digital Chat Station wat code van MIUI 12 (de gebruiksinterface waar Xiaomi-smartphones op draaien) die over de schermtechnologie van de Mi 11 ging. Legt het bedrijf hiermee de prioriteit bij schermprestaties in plaats van de camera?

De code toont hoe de smartphone slim AI gebruikt om HDR toe te passen, afhankelijk van wat er op het scherm wordt getoond. Er wordt ook vaak MEMC vermeld, oftewel het effenen van beweging, en de verbetering van beeld en video.

Als we van de code uitgaan, dan ziet het ernaar uit dat de Xiaomi Mi 11 een manier heeft om inhoud die wordt getoond digitaal omhoog te trekken zodat het er beter uitziet. Het zou bijvoorbeeld in staat zijn om niet-HDR beelden er als HDR te laten uitzien.

Zoals Digital Chat Station zegt, de Oppo Find X2 en Find X2 Pro hebben al software dat dit doet, en het werkt heel goed.

Het scherm van een smartphone is voor veel mensen cruciaal - Oppo heeft van het scherm van de Find X2 het belangrijkste verkooppunt gemaakt - dus het houdt steek voor Xiaomi om software te ontwikkelen voor de Mi 11 die alles er beter laat uitzien.

We verwachten dat de Xiaomi Mi 11 in de komende maanden wordt gelanceerd - sommige lekken zeggen januari, al liggen februari en maart dichter bij onze voorspellingen, wat meer in lijn ligt met de typische lanceringsdata van de Mi-reeks. We horen voortdurend meer informatie over deze smartphone, dus neem zeker geregeld een kijkje op onze website om op de hoogte te blijven.

Via GSMArena