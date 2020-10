Xbox Series X wordt voorzien van premium audio van Bang & Olufsen

Bang & Olufsen, het Deense luxe audiomerk, heeft aangekondigd dat het samenwerkt met Xbox om "een nieuw high-end audioproject" op te zetten, net op tijd voor de Xbox Series X.

Bang & Olufsen heeft gezegd dat het "zich wil richten op het high-end segment binnen de gamingsector", wat betekent dat het eindproduct (wat dat ook mag zijn) niet goedkoop is. De nieuwe audioapparaten (vermoedelijk headsets) zullen "Designed for Xbox"-functionaliteiten bevatten die zorgen voor naadloze connectiviteit en een verbeterde gebruikerservaring.

In een persbericht over het officiële Twitter-account van Bang & Olufsen heeft Christoffer Poulsen, vicepresident en hoofd productmanagement van Bang & Olufsen, het volgende gezegd:

"De gamingindustrie is de afgelopen jaren aanzienlijk gegroeid in verschillende leeftijdsgroepen, geslachten en landen, en we verwachten dat deze trend zich zal voortzetten. Technologie heeft een aanzienlijke vooruitgang geboekt op het gebied van gaming, en het verbeteren van de geluidservaring biedt ons een plaats om een belangrijke rol te spelen".

We are excited to announce that we have joined forces with @Xbox to create a new audio proposition catered for the high-end segment within #gaming, leveraging our core capabilities of sound, design and craft. More to come on what that means soon. #Xbox #BangOlufsenJune 9, 2020

Poulsen voegde daar nog aan toe: "Door de game-industrie te betreden, willen we doen waar we goed in zijn: uitstekende geluidsprestaties leveren, verpakt in een verbluffend design en met solide vakmanschap".

Matt Kesselring, hoofd van de hardwarepartnerships bij Xbox, impliceerde dat het apparaat ook draagbaar kan zijn: "We zijn verheugd om samen te werken met Bang & Olufsen om een nieuw topniveau van gaming audio op de markt te brengen voor Xbox- en Bang & Olufsen-fans over de hele wereld.

De bedrijven zeiden dat er meer informatie zal worden gedeeld wanneer die beschikbaar is, maar voorlopig kunnen we alleen maar speculeren over wat voor luidspreker of koptelefoon Bang & Olufsen zal maken. We kunnen alvast zeggen dat prijskaartje niet mild gaat zijn als we kijken naar het aanbod van Bang & Olufsen.