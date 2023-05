Windows 11 krijgt misschien deze handige Xbox Series X feature en het is een echte gamechanger

Windows 11-gamers krijgen misschien toegang tot een van de beste features van de Xbox Series X. Dat suggereren de opmerkingen van een leidinggevende bij Microsoft in ieder geval.

Tom’s Guide (opens in new tab) geeft aan dat Roanne Sones, hoofd van Xbox-apparaten bij Microsoft, tijdens de lancering van de nieuwe handheld van Asus, de ROG Ally, duidelijk hintte naar de mogelijkheid dat Quick Resume op een gegeven moment ook beschikbaar zal zijn voor pc-gamers.

Als je nog niet weet wat Quick Resume inhoudt, dan zullen we het hier even uitleggen. Quick Resume is een erg coole Xbox-feature waarmee je direct je games kan voortzetten na een eerdere sessie, zonder dat je eerst weer door een reeks laadschermen en menu's heen moet. Je kan meerdere (ondersteunde) games (maximaal vijf) "bevriezen" op het moment dat je stopt met spelen en vervolgens kan je precies verdergaan waar je bent gebleven tijdens je volgende gamesessie.

In een interview tijdens de lancering van de ROG Ally die nu ook op YouTube (opens in new tab) staat, vertelde Sones over het gebruiken van verschillende platforms en de wens om gemakkelijker te kunnen wisselen van het gamen op je pc naar het gamen op een handheld, waarbij je dan ook meteen verder moet kunnen waar je bent gebleven. Het idee is dus dat je je als gamer geen zorgen hoeft te maken om laadtijden, maar dat je gewoon weer meteen weer midden in de actie kan stappen.

Ze noemde toen ook dat er op consoles wel al zo'n mogelijkheid bestaat, namelijk Quick Resume en ze stelde toen de vraag: “Hoe denken we erover om dit te integreren in het Windows-platform?"

Sones praat vervolgens over hoe de Ally Microsoft op nieuwe manieren laat nadenken over de ervaringen op verschillende apparaten, van handhelds tot pc's.

Conclusie: Een handheld-modus ziet er nu toch wat waarschijnlijker uit

Het gaat hier natuurlijk nog om een aantal opmerkingen die gewoon in het gesprek naar boven kwamen, dus we moeten er nog niet te veel achter zoeken, maar het feit dat een leidinggevende bij Microsoft het überhaupt over Quick Resume heeft tijdens zo'n gesprek is al veelbelovend. Dit geeft ons dus ook zeker hoop dat deze Xbox-feature uiteindelijk ook aan Windows 11 zal worden toegevoegd.

Dat zou positief nieuws zijn voor alle pc-gamers en zeker gamers die geïnteresseerd zijn in handhelds zoals de Asus ROG Ally. Je hoeft dan minder te worstelen met de onhandige gedeeltes van het Windows 11-interface (die bijvoorbeeld de ervaring op de Ally ook iets minder geweldig maken) en je krijgt op deze manier minder last van lange laadtijden.

Recentelijk hoorden we ook al nieuws over het feit dat Microsoft een ‘handheld-modus’ voor Windows 11 aan het overwegen is. Deze modus zou het bureaublad helemaal omgooien om het meer toepasselijk te maken voor een handheld (met een klein touchscreen). Dit nieuwe interface zou veel eenvoudiger (te navigeren) moeten zijn en zal meer op een launcher lijken. Zoiets zou ideaal zijn voor de ROG Ally en andere gaming-handhelds (zelfs de Steam Deck, waar je ook Windows 11 op kan draaien).

Voor ons betekenen deze opmerkingen van Sones in ieder geval dat Microsoft serieus aan het nadenken is over deze zaken. Gezien de populariteit van de Steam Deck en de interesse in alternatieven zoals de ROG Ally, lijkt het ons niet vergezocht als deze handheld-modus wordt toegevoegd aan het bestaande aanbod van gaming-features in Windows 11 (net als DirectStorage met zijn verbeterde prestaties en dat wordt ook een steeds belangrijkere feature, naarmate meer games de technologie gaan ondersteunen).

Het is inmiddels ook duidelijk dat Microsoft moeite heeft om mensen over te halen om naar Windows 11 over te stappen, dus het bedrijf kan alles gebruiken (qua nieuwe features) wat een upgrade van Windows 10 naar 11 aantrekkelijker maakt.