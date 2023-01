DirectStorage 1.1 maakt Windows 11 een essentiële upgrade voor pc gamers

Microsoft's DirectStorage 1.1 is een functie die gebruikmaakt van je GPU om laadtijden te versnellen. De functie is recentelijk getest met verschillende grafische kaarten van AMD, Intel en Nvidia om deze te vergelijken en de resultaten zijn erg interessant. In het kort lijkt het erop dat deze functie een flinke boost gaat geven aan de laadtijden van NVMe SSD's.

Volgens een verslag van Tom’s Hardware (opens in new tab) heeft Compusemble (opens in new tab) een benchmark test ontwikkeld die door de Duitse tech-website PC Games Hardware (opens in new tab) (PCGH) is gebruikt om de AMD RX 7900 XT tegenover de Intel Arc A770 en de Nvidia RTX 4080 te zetten om te kijken wat voor resultaten deze GPU's behalen.

Alle grafische kaarten werden getest in een pc met een Intel Core i9-12900K (Alder Lake flagship-CPU) met Windows 11 als besturingssysteem.

Hier is eerst nog even in het kort wat DirectStorage nou ook alweer inhoudt: DirectStorage 1.1 gebruikt DPU-decompressie-technologie om ervoor te zorgen dat de GPU de gecomprimeerde game-onderdelen kan decomprimeren in plaats van de CPU. De GPU kan dit namelijk ook veel sneller en efficiënter dan de CPU.

Dit is dus het begin van veel snellere laadtijden en specifiek ook het sneller laden van game-assets op ieder moment in bijvoorbeeld grote open world-games. Dat betekent dat de game-ervaring ook wat soepeler wordt bij het verkennen van dit soort grote werelden.

Tijdens het testen merkte PCGH dat Intel’s A770-GPU de beste prestaties leverde als het ging om het snel decomprimeren van de game-assets. Deze grafische kaart behaalde snelheden van 16,8GB/s tegenover de 15,3GB/s van de RTX 4080 en 14,6GB/s van AMD’s 7900 XT (dat was bij het testen met PCIe 4.0, maar bij PCIe 3.0 had Intel ook een voorsprong, ook al was deze daar iets kleiner).

Dat was dus een verrassende winst voor Intel Arc. Toch is het belangrijk om te weten dat het in de praktijk niet echt voor een merkbaar verschil zorgt in laadtijden tussen deze GPU's. Ze zijn allemaal razendsnel.

PCGH zag dat laadtijden die eerst 5 seconden waren, nu ineens verminderd waren naar 0,5 seconden. Je moet dus heel goed opletten, wil je het laden überhaupt nog opmerken. Die resultaten zag PCGH bij AMD, Intel en Nvidia, dus alle grafische kaarten hadden op dat gebied hetzelfde eindresultaat.

Conclusie: Indrukwekkend, maar waar zijn de games?

Deze onafhankelijke benchmarks geven ons een eerste blik van de indrukwekkende snelheid van DirectStorage, waar pc gamers hopelijk binnenkort van kunnen gaan genieten. Het maakt dus gelukkig zo te zien ook niet uit wat voor (moderne) GPU je gebruikt. Het is wel belangrijk om te weten dat je voor de beste resultaten een NVMe SSD nodig hebt en dat je pc op Windows 11 moet draaien.

DirectStorage werkt dan wel ook op pc's met Windows 10, maar er zijn veel optimalisaties gedaan voor de opslag in Windows 11, waardoor de snelheidsboost daar veel groter is. Gezien de grote impact die DirectStorage dus kan hebben aan de hand van deze tests, wordt deze functie waarschijnlijk voor veel pc gamers een goede reden om te upgraden naar Windows 11 als ze daar tot nu toe nog mee hebben gewacht.

Het is echter wel zo dat dit in de praktijk momenteel nog niet heel veel toevoegt, omdat er simpelweg nog bijna geen games zijn die gebruikmaken van DirectStorage (op de pc). De enige game die binnenkort uitkomt, waarvan we weten dat deze DS-ondersteuning heeft, is Forspoken en deze game is vervelend genoeg ook al meerdere keren uitgesteld.

Forspoken werd eerst verwacht in mei 2022. Toen werd de game uitgesteld tot oktober 2022 en inmiddels is deze weer uitgesteld tot 24 januari 2023 en dat is nu precies over een week. Hopelijk zijn er geen last minute-vertragingen meer en kunnen we dus binnenkort voor het eerst op DirectStorage in actie zien op de pc.

Maar zelfs dan gaat het nog maar om één pc-game en we weten nog niet wanneer er meer games uitkomen die gebruik gaan maken van deze snelheidsboost voor SSD's. Dat betekent dus ook dat het best nog even kan duren voordat pc-gamers echt de druk gaan voelen om over te stappen naar Windows 11 als ze nu nog (meer) tevreden zijn met Windows 10. De resultaten uit deze tests die we nu gezien hebben geven echter wel aan dat die druk misschien toch wel hoog gaat worden als deze technologie op een grote schaal wordt ingevoerd.