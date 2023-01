Nieuwe Samsung SSD's gaan sneller en efficiënter worden

Samsung heeft onthuld dat het werkt aan de volgende generatie SSD's, beginnend met de aankomende PM9C1a. Volgens het bedrijf moet deze SSD "de algemene en gaming prestaties van pc's en laptops naar een hoger niveau brengen" op een manier die je in de praktijk zal merken.

Met dat doel in gedachten beschikt de PM9C1a (opens in new tab) over de gebruikelijke PCIe 4.0-standaard voor betrouwbare prestaties (er wordt nog gewerkt aan de nieuwe PCIe 5.0 SSD's). Om toch wat meer kracht te geven aan die oude vertrouwde standaard, krijgt de aankomende SSD een "nieuwe controller die gebaseerd is op Samsungs... 5-nanometer-proces [en] zevende generatie V-NAND-technologie". Dat klinkt misschien heel ingewikkeld, maar waar het op neerkomt is dat de PM9C1a betere prestaties kan leveren en energie-efficiënter is dan zijn voorgangers.

Snel en efficiënt

Samsung zegt dat de toekomstige SSD snelheden kan halen van 6.000 MB/s leessnelheid en 5.600 MB/s schrijfsnelheid. Daarmee is deze bijna twee keer zo snel als de PM9B1-SSD. De leessnelheid houdt in hoe snel de SSD opgeslagen bestanden kan vinden en de schrijfsnelheid bepaalt hoe snel een bestand kan worden "geschreven" of opgeslagen. Als we dit vergelijken met de Samsung 990 Pro , die we erg goed hebben beoordeeld, dan zien we daar lees- en schrijfsnelheden van respectievelijk 7.465,79 MB/s en 6.887,68 MB/s. De PM9C1a is dus wel iets langzamer, maar komt verrassend dichtbij, aangezien dit een SSD voor alledaags gebruik is, in tegenstelling tot de 990 Pro als de meest premium SSD van Samsung.

Energie-efficiëntie is verder dus ook verbeterd ten opzichte van de PM9B1. Hij is nu “70 procent efficiënter per watt dan zijn voorganger". Samsung geeft als voorbeeld dat een laptop met deze SSD nu ongeveer 10 procent minder stroom verbruikt in de standby-modus.

De PM9C1a heeft ook een verbeterde beveiliging, omdat nu de 'Device Identifier Composition Engine'-veiligheidsstandaard (ofwel DICE) ondersteund wordt. Hiermee kan de SSD op een veilige manier "cryptographic keys" genereren voor de authenticatie van apparaten. Dat is bedoeld om je computer te beschermen tegen cyberaanvallen en firmware die aangepast is met kwade bedoelingen.

Beschikbaarheid

Aangezien de PM9C1a momenteel nog wordt ontwikkeld, duurt het nog wel even voordat hij gelanceerd wordt. Bij de aankondiging is namelijk ook niets bekendgemaakt over de releasedatum en de prijs, maar we hebben wel contact opgenomen met Samsung om te vragen of ze daar al meer informatie over hebben. Wat we wel weten, is dat de SSD drie verschillende varianten krijgt met een verschillende hoeveelheid opslagruimte en andere afmetingen. Er komt een 256GB-model van 22 mm bij 30 mm (M.2 2230), een 512 GB-model van 22 mm bij 42 mm (M.2 2242) en het grootste model is de 1TB-variant van 22 mm bij 80 mm (M.2 2280).

Het kan dus nog even duren voordat we deze SSD's in computers zien verschijnen, maar je kan er wel van uitgaan dat ze uiteindelijk in een aantal van de beste laptops op de markt zullen belanden.