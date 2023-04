Microsoft begint misschien binnenkort al met het testen van Windows 12

Microsoft staat volgens een bekende leaker misschien op het punt om te beginnen met het testen van Windows 12, of in ieder geval het testen van de volgende generatie van Windows.

Dit nieuws komt van XenoPanther (via Neowin (opens in new tab)), dat is een van de meest gebruikelijke bronnen voor Microsoft-leaks op Twitter. XenoPanther claimt dat er een grote sprong tussen build-nummers aankomt voor het 'Canary'-kanaal.

Canary has had a build jump. The jump appears to be 25346 > 25846April 19, 2023 See more

Via het Canary-kanaal kan je de vroegste testbuilds voor Windowss 11 krijgen en volgens geruchten zal dit ook als platform worden gebruikt voor de ontwikkeling van Windows 12 tot zijn uiteindelijke release.

Het Canary-kanaal bestaat nog niet zo heel lang (pas sinds maart) en dit kanaal verschilt ook niet zo veel van het 'Dev'-kanaal (de volgende stap na Canary). Beide kanalen worden in principe gebruikt om kleinere veranderingen (voor Windows) te testen, die uiteindelijk rond dezelfde tijd officieel zullen worden uitgerold (veel van die veranderingen zullen later dit jaar samen verschijnen in de grote 23H2-update).

Als XenoPanther gelijk heeft en Microsoft inderdaad van de huidige build-serie van 253xx ineens overschakelt naar 258xx, dan kan dat een indicatie zijn voor het begin van een nieuw ontwikkelingsproces van next-gen features voor Windows. Het kan dan dus ook inderdaad om Windows 12 gaan (of hoe de volgende versie van Windows dan ook gaat heten).

Conclusie: Van 'Zinc' naar 'Gallium'?

Als deze informatie inderdaad blijkt te kloppen, en we zijn nu nog vrij sceptisch aan de hand van dit vage gerucht (vanuit één bron), dan zouden Canary-testers misschien binnenkort aan de slag kunnen met wat grote veranderingen binnen Windows 11. Het zou dan gaan om grote veranderingen die de basis kunnen vormen voor Windows 12.

Al deze voorspellingen klinken eerlijk gezegd misschien nog een beetje vergezocht, maar er is verder ook nog meer bewijs vanuit een andere bron. Een andere Twitter-leaker, PhantomOfEarth, stelt dat we misschien van het ‘Zinc’-ontwikkelingssemester overgaan naar het ‘Gallium’-semester (next-gen) en dat de “258xx-builds er erg nieuw uitzien".

fwiw usually a new semester starts around a build jump:196xx -> 201xx: Mn -> Fe202xx -> 212xx: Fe -> Co213xx -> 223xx: Co -> Ni225xx -> 250xx: Ni -> Cu(no build jump for Cu -> Zn; 25239 -> 25240)253xx -> 258xx: Zn -> Ga?April 19, 2023 See more

Verder geeft PhantomOfEarth ook aan (opens in new tab) dat de nieuwe Canary-build, die net is uitgebracht (25346, met aanpassingen voor laptop-batterijduur), laat zien dat er weer gewerkt wordt aan de vernieuwde 'Verkenner' met zijn nieuwe details-venster. Het kan een hint zijn naar grotere aankomende veranderingen als Microsoft inderdaad Verkenner helemaal gaat vernieuwen. De vernieuwde Verkenner zou namelijk centraal kunnen staan bij de volgende generatie van Windows.

Dat is natuurlijk allemaal nog steeds redelijk vaag, maar wat we hier in ieder geval uit kunnen afleiden, is dat er in de nabije toekomst spannende ontwikkelingen aankomen voor Canary en Windows-testers in dat kanaal kunnen misschien binnenkort al een aantal van die ontwikkelingen gaan uitproberen.

Het komt er dus op neer dat we binnenkort misschien al een concreet idee kunnen krijgen van wat Microsoft wil gaan toevoegen aan Windows 12.

In de tussentijd zien we ook al wat andere veranderingen voor Windows voorbij komen in het Dev-kanaal. Daar test Microsoft bijvoorbeeld handige nieuwe veranderingen voor de taakbalk in Windows 11.