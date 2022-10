Windows 12: nieuwe functies die we willen zien

Windows 12 wordt waarschijnlijk Microsofts opvolger van Windows 11. De update zou wel eens sneller daar kunnen zijn dan je denkt.

Geruchten wijzen erop dat deze Windows update in 2024 zou kunnen verschijnen. De mogelijkheid dat Windows 12 zo snel na Windows 11 kan arriveren, werd bij ons positief onthaald.

Hoewel Microsoft nog steeds achterloopt op de jaarlijkse updates die macOS en sommige andere besturingssystemen uitrollen, zal het met Microsofts aankomende 'Moments'-updates in ieder geval regelmatiger bijgewerkt worden.

We zien graag een grotere evolutie in vergelijking met Windows 11. Welke verbeteringen en nieuwe functies zou Windows 12 kunnen hebben? Gebruikers hebben Microsoft overladen met verzoeken om functies, waarvan sommige zijn ingewilligd met de update van 2022, die een betere taakbalk bevatte.

Met dit in gedachten, is dit alles dat we tot nu toe konden vinden over Windows 12, samen met vijf functies die we graag zouden zien.

Windows 12: in het kort

Wat is het? Windows 12 wordt wellicht de opvolger van Windows 11

Mogelijk in 2024 als Microsoft het schema van drie jaar aanhoudt Hoeveel kost het? Het zou een gratis update van Windows 11 moeten zijn

Windows 12 releasedatum: geruchten

Windows 11 is nog niet eens een jaar geleden aangekondigd, dus we hebben geen officiële informatie over het moment van de volgende update. Afgaande op eerdere releases verwachten we Windows 12 eind 2024, net wanneer de ondersteuning voor Windows 10 afloopt.

Windows 12 ondersteuning: welke toestellen krijgen het?

Toen Microsoft de beschikbaarheid voor Windows 11 aankondigde, was de belangrijkste vereiste dat computers een hardwarefunctie genaamd TPM ingeschakeld moesten hebben. Dit is een beveiligingsfunctie die op de meeste moederborden te vinden is.

Hoewel dezelfde vereiste waarschijnlijk opnieuw door Microsoft zal worden gesteld, kan er een punt komen dat bijna elke pc standaard TPM ingeschakeld heeft.

Verder zal het waarschijnlijk soortgelijke eisen hebben als Windows 11:

64-bit processor

1Ghz kloksnelheid

4GB RAM

64GB opslag

UEFI, Secure Boot mogelijk

TPM 2.0 (Trusted Platform Module)

Scherm van minstens 9 inch met HD-resolutie (1366x768)

DirectX 12 compatibele graphics / WDDM 2.x

Internetverbinding

Wat we willen zien

We weten nog niet veel over Windows 12 en ook niet of de aangekondigde upgrade wel werkelijkheid wordt. We hebben wel een verlanglijstje met features die we graag willen zien.

1. Voeg Skype en Teams samen in één app

(Image credit: TechRadar)

Het is geen geheim dat de inspanningen van Microsoft op het gebied van videobellen en berichten-apps de afgelopen jaren niet heel goed waren. In een tijd waarin mensen meer op afstand moesten communiceren, kozen veel mensen voor Zoom, terwijl Skype op de achtergrond verdween.

Hoewel zowel Teams als Skype een aantal nieuwe functies hebben gekregen, heerst er nog steeds verwarring over welke je moet gebruiken. Als je bijvoorbeeld moet deelnemen aan een sollicitatiegesprek dat op Teams plaatsvindt, is de kans groot dat je snel de app moet installeren en ervoor moet zorgen dat hij werkt.

Niemand snapt goed waarom Skype en Teams nog naast elkaar bestaan en we zouden liever één universele app zien, die zowel privé als professioneel gebruikt kan worden. Er zijn tientallen programma's die deze functies combineren. Zo wordt Discord vooral gebruikt door gamers, terwijl Slack een van de grootste professionele platformen voor samenwerking ter wereld is. Een app die standaard aanwezig is op elke Windows 12-computer is zeker niet verkeerd.

2. Live achtergronden

(Image credit: Wallpaper Engine)

Dit tweede punt is niet heel functioneel, maar voornamelijk visueel. Als je een recente Android-telefoon of iPhone hebt, dan ben je wellicht wel bekend met een live achtergrond. Dit zijn achtergronden met animaties erin waardoor ze kort bewegen wanneer je je telefoon ontgrendelt. Sommige mensen vinden het leuk, andere vinden het niks, maar het is fijn om de keuze te hebben. Op dit moment kan je onder andere een live achtergrond instellen met de Wallpaper Engine (opens in new tab)-app.

Om iets dergelijks in Windows 12 te bereiken, zou Microsoft zijn inspanningen op het gebied van thema's kunnen voortzetten. Die zijn in Windows 11 al verbeterd dankzij de ingebouwde donkere thema's.

We denken bijvoorbeeld aan een speciale categorie voor achtergronden, waar je statische bytes met informatie op het bureaublad kunt plaatsen die werken met een geanimeerde live achtergronden. De functie is aanwezig op tal van smartphones, dus er is zeker een publiek voor.

Dit kan je bureaublad aanzienlijk updaten en actueler maken. Er zou zelfs bepaalde informatie op het bureaublad getoond kunnen worden, zoals de batterijstatus. Of beeld je in hoe leuk het zou zijn als de lucht bij het iconische groene heuvellandschap zich aanpast aan het weer.

3. Windows Podcasts

(Image credit: Primakov / Shutterstock)

Elke dag verschijnt er wel een nieuwe podcast (of tien) en nu we weer naar kantoor mogen gaan, luisteren veel mensen onderweg een podcast. Sommigen luisteren die op Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify of andere platformen. Momenteel is er nog geen app voor podcasts op Windows. Je beste optie is Spotify, maar soms hou je je muziek en podcasts liever gescheiden.

macOS heeft zijn eigen podcast-app sinds Big Sur in 2019, maar als je een soortgelijke app op Windows zou willen gebruiken, ga je geen optie vinden bij Microsoft zelf. Daarom is een podcast-app op Windows 12 zeker geen slecht idee. Het zou nog beter als die app ook werkt met andere besturingssystemen, zoals iOS en Android. Zo kan je makkelijk verder luisteren wanneer je van toestel wisselt.

Podcasts zijn enorm populair en ze allemaal beheren in een native app zou geweldig zijn voor Windows-gebruikers.

4. Ingebouwde app voor streaming

(Image credit: Razer)

Op dit moment is er nog geen echt laagdrempelige manier op games te streamen op platformen zoals Twitch. Veel streamers gebruiken OBS, wat iets meer technische kennis, of doen het rechtstreeks via Twitch, maar dat is niet altijd even handig. Je kan niet in één, twee, drie een stream opstarten via je Windows-computers zonder daarvoor de nodige apps te downloaden.

Microsoft heeft gaming in Windows 11 iets meer in de verf gezet, met een herontworpen Xbox-app en HDR-ondersteuning. Het kan alsnog overweldigend zijn om meerdere apps en accessoires te gebruiken om je stream op te starten. Windows 12 kan dit oplossen in de vorm van één app die je streams en accessoires kan beheren. Eén app om bijvoorbeeld ringlichten en de streams voor kijkers te bedienen is enorm gebruiksvriendelijk.

Bijna elke gamer maakt gebruik van een pc of laptop met Windows, omdat Apple simpelweg niet ontwikkeld is voor zware games. De meesten hebben Windows uit noodzaak, niet als bewuste keuze. De toevoeging van specifieke features die een meerwaarde bieden voor gamers, kan ervoor zorgen dat Windows 12 niet langer als enige optie wordt bekeken.

5. Volwaardige link met Android

(Image credit: Samsung)

De Jouw Telefoon-app om je Android-smartphone te koppelen met een Windows-computer heeft de voorbije jaren al enkele verbeteringen gehad, maar laat nog veel te wensen over. Het niveau van samenwerking dat iPhones en MacBooks hebben haal je op Windows absoluut niet.

Samsung Dex, dat een smartphone in de Galaxy S- of Note-reeksen kan omtoveren tot een soort desktop-ervaring is een goed voorbeeld hiervan. Ook Motorola's Ready For-software geef je een soortgelijke ervaring, maar een algemene (en volwaardige) oplossing voor Android is er niet.

Deze nieuwe app moet verder gaan dan DeX, Ready For en Jouw Telefoon. Wanneer je verbinding maakt met een monitor, zou het een volwaardige Windows 12-desktop moeten worden. Het zou een innovatieve uitbreiding van de cloud zijn, waarbij je overal toegang hebt tot je bestanden. Het enige dat je nodig hebt om je bureaublad te zien, is dan je smartphone en een monitor om hem mee te verbinden.

Het concept van je hele computer in een app in je smartphone klinkt enorm aantrekkelijk. De ontwikkeling hiervan is wellicht een heel huzarenwerk, maar niemand heeft ons gezegd dat ons verlanglijstje volledig realistisch moest zijn, oké?