Microsofts nieuwe Surface Pro 9 stelt je voor een ongebruikelijke keuze. Hoewel het bedrijf 10 jaar Surface viert, blijft deze tabletvormige laptop bij zijn oude ontwerp. Op het eerste gezicht ziet de Surface Pro 9 er vrijwel hetzelfde uit als de Surface Pro 8. Microsoft heeft de Slim Pen 2 niet opnieuw ontworpen en het 120Hz PixelSense van 13 inch is wederom van de partij.

Bij de processoren wordt het wel interessanter. Je hebt de keuze uit de bekende CPU's van Intel én de SQ3 chip die Microsoft samen met Qualcomm specifiek voor de Surface-producten heeft ontwikkeld. In het verleden vonden we die chips alleen in de Surface Pro X, maar nu lijkt Microsoft de X-reeks te schrappen en de SQ-chips aan te bieden in de normale Surface Pro-reeks.

Met deze SQ3 kan de Surface Pro 9 verbinding maken met 5G-netwerken en 19 uur werken op één batterijlading. Dat is een ongeziene batterijduur voor een ultralichte laptop. Bovendien heeft de SQ3 een ingebouwde neurale verwerkingseenheid (NPU) die AI-mogelijkheden biedt waar de Intel-versie van de Surface Pro 9 niet aan kan tippen.

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

De Surface Pro 9 ondersteunt bijvoorbeeld de nieuwe cameraverbeteringen van Windows Design Studio, waaronder onderwerptracking, achtergrondvervaging en Oogcontact, waardoor het lijkt alsof je naar de camera kijkt, zelfs als dat niet zo is.

Er zijn overigens enkele zeer subtiele ontwerpwijzigingen. Microsoft heeft de randen van de Surface Pro 9 (en Pro 9 5G) gladgestreken. Er loopt een uniform ventilatiekanaal rond de achterkant van beide apparaten, maar alleen het Intel-gebaseerde model heeft echte ventilatiegaten in de behuizing. Het kanaal van het 5G-model is een uitgesneden ruimte die rond het scherm loopt om koelere lucht aan te trekken en externe warmte af te voeren.

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Microsoft heeft ook de power- en volumeknoppen verplaatst van de zijkant van het scherm naar de bovenkant en de antennelijnen verwijderd. Dit alles dient om de Surface Pro 9 een iets netter uiterlijk te geven.

Al met al zijn er net genoeg updates om deze Surface Pro 9 aantrekkelijker te maken dan zijn voorganger. Dat er nu twee modellen zijn met twee verschillende CPU's, kan de keuze voor onervaren gebruikers moeilijker maken.

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Microsoft Surface Pro 9 prijs en lanceringsdatum

Microsoft heeft op 12 oktober de Microsoft Surface Pro 9 en Surface Pro 9 5G onthuld, samen met de Surface Studio 2+ en de Surface Laptop 5. Pre-orders zijn meteen na de aankondiging geopend.

Vanaf 8 november gaat hij in de verkoop met een vanafprijs van 1.299 euro voor de Intel-versies. De SQ3-versie begint bij 1.549 euro. Welke versie je ook kiest, er zit geen Type Cover in het pakket. Die moet je los aankopen voor minstens 149 euro. Prijzen per configuratie, kan je vinden op de website van Microsoft (opens in new tab).

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Surface Pro 9 design en display

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Terwijl er niets mis was met het uiterlijk van de Surface Pro 8, hebben de Surface Pro 9 en 9 Pro elk een schoner en meer gepolijst uiterlijk. Ze hebben rondere randen en er is geen antennelijn op de Intel-versie.

We zijn blij dat Microsoft ervoor heeft gekozen om de aan/uit en volumeknoppen terug te verplaatsen naar de bovenrand, waar ze altijd hebben gestaan voor de Surface Pro 8.

De verborgen kickstand die van de behuizing wegdraait tot hij helemaal teruggebogen is naar de bovenrand is ongewijzigd. Waar het ooit een microSD-slot was, zit nu een SSD-slot. De cover is eenvoudig te verwijderen, maar je hebt speciaal gereedschap nodig om de SSD daadwerkelijk te vervangen.

Microsoft Surface Pro 9 upgradeable SSD (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

De Surface Pro 9 heeft nog steeds een helder en kleurrijk 13-inch Pixel Sense-scherm met hoge resolutie. In het midden van de diepere bovenste rand zit de 1080p Windows Hello camera. Microsoft heeft de camera niet veranderd, maar wel vier graden naar beneden gekanteld om beter aan te sluiten bij hoe mensen zitten tijdens meetings.

Met een gewicht van 879 gram is de Surface Pro 9 in wezen ongewijzigd ten opzichte van de Surface Pro 8. Dat is goed nieuws, want een van de dingen waar we het meest van houden is draagbaarheid.

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Er zijn slechts twee USB-C, Thunderbolt 4 poorten, maar geen traditionele USB-A. Je mist misschien een 3,5 mm hoofdtelefoonaansluiting, maar die is al twee generaties weg. Er is nog steeds een Surface Connect-aansluiting voor de oplader of compatibel docking station.

Er zijn Dolby Atmos-ondersteunende stereoluidsprekers verborgen langs de randen van het scherm. We hebben ze niet kunnen testen, maar ze waren al behoorlijk luid op de Surface Pro 8. Er zijn ook enkele goed verborgen dubbele studiomicrofoons, die we nog moeten uitproberen.

Zowel de Surface Pro 9 als de 9 Pro 5G hebben een kanaal dat rond de buitenrand van de aluminium behuizing loopt. Bij de eerste is dit een echte ventilatieopening om de krachtige Intel-chip koel te houden. Bij de energiezuinigere Surface Pro 9 5G is het kanaal afgesloten, hoewel het nog steeds ontworpen is om wat systeemwarmte af te voeren.

Microsoft Surface Pro 9 toetsenbord en pen

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Het Surface Keyboard en de Slim Pen 2 worden niet meegeleverd met de Surface Pro 9 en Pro 9 5G, maar we kennen weinig gebruikers die de tablet zonder deze accessoires gebruiken.

Het goede nieuws is dat het duo onveranderd is ten opzichte van de Surface Pro 8. Het Surface Pro Signature Keyboard is exact hetzelfde als hiervoor en typt enorm aangenaam. Bovenaan vind je een opbergvakje voor de stylus als je hem niet gebruikt.

We tekenden op zowel de Surface Pro 9 als de Surface Pro 9 5G en moeten toegeven dat het gevoel op het ultrasoepele scherm inderdaad aanvoelde als tekenen op papier. We vonden het geweldig en waren blij te horen dat de haptiek ook instelbaar is.

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Microsoft Surface Pro 9 processor en software

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Bij de Surface Pro 9 kun je kiezen uit twee heel verschillende processoren: de 12e generatie Intel Core i5 (tot i7) of de door Microsoft en Qualcomm ontworpen SQ3.

Die laatste is een echte mobiele chip met ingebouwde 5G-ondersteuning. Zoals de meeste mobiele chips is hij zeer efficiënt. Microsoft belooft een batterijduur van 19 uur, terwijl je met het Intel-model misschien iets meer dan 15 uur haalt.

De SQ3 bevat bovendien een neurale verwerkingseenheid (NPU) waarmee het systeem allerlei AI functies krijgt, waaronder het volgen van onderwerpen in live video, een intelligente portretmodus die onderwerpen kan vervagen en onscherp maken als ze vooruit en achteruit bewegen, en "Oogcontact", waardoor het lijkt alsof je naar de camera kijkt, zelfs als dat niet zo is.

Microsoft heeft deze features in de demoruimte aan ons getoond en daar leken ze goed te werken. We gaan ze zeker uittesten in verschillende scenario's zodat we kunnen beoordelen hoe nuttig ze zijn bij dagelijks gebruik.

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Het is allemaal behoorlijk indrukwekkend en dit zijn allemaal functies die de iets minder dure Intel-gebaseerde Surface Pro 9's zullen missen.

We kunnen niet veel vertellen over de prestaties, behalve over het racespel dat Microsoft ons liet spelen op de SQ3-gebaseerde Surface Pro 9. Met andere woorden krijg je geen (opvallend) slechtere prestaties door deze mobiele, efficiënte chip.

Microsoft Surface Pro 9 vroeg oordeel

Dit is zowel een bekende als een spannende update voor de 10e verjaardag van de Surface Pro. Na de grote verschuiving van vorig jaar naar de Surface Pro X-stijl en Slim Pen, is de toevoeging van een 5G-model een slimme verbetering. Je krijgt nu een batterij die de hele dag meegaat en allerlei verbeteringen aan de camera.

Er is natuurlijk niets mis met de 12e Gen Intel Core processoren in de Surface Pro 9 en we vermoeden dat die meer pure kracht zullen hebben voor alledaagse en creatieve taken. Toch voelt de splitsing van de Surface Pro aan als een berekend risico van Microsoft. We zijn behoorlijk onder de indruk en geïntrigeerd.

This is both a familiar and exciting 10-year-anniversary update to the Surface Pro line. After last year's major shift to the Surface Pro X style and Slim Pen, the addition of a 5G model is a savvy enhancement that offers the possibility of full-day battery life and all those AI-based cameras and video enhancements that might make Intel Surface Pro 9 customers wonder if they made the right choice.

There is, of course, nothing wrong with the 12th Gen Intel Core i Surface Pro 9 and we suspect it will have more raw power for everyday and creative tasks. Still, the forking of the Surface Pro line feels like a calculated risk on Microsoft's part. We're duly impressed and intrigued.