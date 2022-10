Microsoft's 2022 Surface evenement liet veel nieuws zien over de nieuwste hardware van de techgigant, waaronder de Surface Laptop 5 als opvolger van wat wij de beste Surface laptop tot nu toe noemden. Desondanks was de Laptop 4 meer een upgrade van de 3 dan een eigen product.

Tijdens het Surface-evenement kregen we de kans om de Surface Laptop 5 in de praktijk te aanschouwen en te zien waar hij van gemaakt is. En tot nu toe zijn er genoeg veranderingen die er veelbelovend uitzien, terwijl andere aspecten van de nieuwste toevoeging nog steeds meer gerecyclede kost van de Surface Laptop 4 zijn.

Hoe dan ook, het is goed om te zien dat Microsoft op zoek is naar innovatie op gebieden als verbeterde toegankelijkheid, behoud van de USB Type-A-poort, verbetering van de batterijduur, meer touch-mogelijkheden en productiviteitsfuncties, en meer. De prijs van deze laptop is echter vergelijkbaar met de M2 MacBook Air, en dat kan een probleem zijn bij het vergelijken van de specificaties van de twee laptops.

(Image credit: Future)

Prijs en beschikbaarheid

Er zijn twee hoofdmodellen voor de Surface Laptop 5, de 13,5 inch en de 15 inch versies. Elke versie heeft zijn eigen configuratie, waarbij de 13,5 inch kan kiezen tussen een Intel Core i5 en i7, terwijl de 15 inch alleen de i7-optie heeft.



De 13,5 inch met de i5 begint vanaf 1.179 euro en voor zaken zoals meer RAM en een grotere SSD betaal je flink wat meer tot 1.729 euro. Voor 1.949 euro heb je de i7-versie met 16GB RAM en 512GB SSD.



De 15 inch-versie begint bij 1.529 euro en dan krijg je een 12e generatie i7-processor, 8GB RAM en 256GB SSD. De duurste optie voor de 15 inch is 2.739 euro en daarvoor krijg je 32GB RAM en een 1TB SSD.

(Image credit: Future)

Design

De Surface Laptop 5 is eenvoudig maar slank en weegt slechts 1,3 kg voor het 13,5 inch-model en 1,5 kg voor het 15 inch-model. Je kunt kiezen uit vier kleuren voor het 13,5-inch model: Sandstone, Platinum (met Alcantara-stof), Matzwart en een gloednieuwe Sage-kleur. Als je liever het 15-inch model hebt, kun je alleen kiezen uit Matzwart en Platina.

De poortkeuze blijft vrij zwak met één USB Type-C, één USB Type-A, een audio-aansluiting en een Surface Connect-poort die al lang geleden had moeten verdwijnen. Microsoft behoudt tenminste de Type-A poort, die steeds meer slanke laptopmodellen proberen af te schaffen.

De randen van het scherm zijn wat aan de dikke kant, en daarom is het verbijsterend dat de webcam nog steeds 720p is. Er is een lichtpuntje, want de camera heeft een verrassend heldere beeldkwaliteit dankzij de autocorrectiemogelijkheden die eventuele witbalansproblemen oplossen.

Image 1 of 8 (Image credit: Future ) (Image credit: Future ) (Image credit: Future ) (Image credit: Future ) (Image credit: Future ) (Image credit: Future ) (Image credit: Future ) (Image credit: Future )

Zowel het toetsenbord als het trackpad voelen goed aan en zijn ongelooflijk responsief. Ideaal voor langere type sessies. De toetsen zijn breed en soepel genoeg voor elke gebruiker, en dat is volgens Microsoft te danken is aan het feit dat elke toets gebalanceerd is voor veerkracht en reactievermogen. De glazen trackpad voelt luxueus aan, en dat gevoel wordt alleen maar groter als je de Surface-pen gebruikt. Het is jammer dat de Surface Laptop 5 niet zelf geleverd wordt met een pen of een plek waar je de stylus aan kan bevestigen.

Het touchscreen reageert net zo snel en beschikt over verschillende functies. Zo is er de Focus-functie, die meldingen voor een bepaalde tijd blokkeert zodat je je kunt concentreren op je werk. Een andere is Snap Dragon, waarmee je je scherm kunt verdelen in verschillende vakken en vervolgens vensters in die vakken kunt plaatsen om gemakkelijk te kunnen multitasken.

File explorer is een andere verbetering waarbij je meerdere tabbladen van mapjes in hetzelfde venster opent. Het Startscherm zelf bevat een aantal verbeteringen waaronder de mogelijkheid om mappen te maken om apps in te organiseren en door aanbevolen apps te bladeren.

Een van de beste toevoegingen is de toevoeging van een groot aantal toegankelijkheidsopties die zijn gekoppeld aan het Windows 11 OS zelf in plaats van dat je ze via de afzonderlijke app moet inschakelen. Dit betekent dat je ze gewoon activeert en dat het automatisch werkt in de meer dan 20.000 apps. Een van de meest indrukwekkende die we zagen was ondertiteling bij audio die wordt afgespeeld.

(Image credit: Future)

Prestaties

De Surface Laptop 5 maakt gebruik van een i5- of i7-processor, afhankelijk van de configuratie, en dat is indrukwekkend voor een werklaptop.

De nieuwe Surface ondersteunt ook LPDDR5 RAM, wat behoorlijk indrukwekkend is. Minder indrukwekkend is de standaard Intel Iris Xe Graphics grafische kaart, dus geen losse grafische kaart voor de Laptop 5. De Laptop 4 zou 50 procent krachtiger moeten zijn dan de Laptop 4, met een indrukwekkende geluidskwaliteit dankzij de studiomicrofoons aan de voorkant.

De batterijduur van de Laptop 5 schijnt nog indrukwekkender te zijn dan die van de Laptop 4, waarbij de eerste volgens Microsoft 18 uur meegaat. Natuurlijk zijn er extra tests nodig om deze bewering te bevestigen, maar afgaande op eerdere modellen is het zeer waarschijnlijk accuraat.

Zodra we de Laptop 5 in handen hebben en de volledige reeks benchmarktests hebben uitgevoerd, zullen we deze review bijwerken met een meer gedetailleerde blik op wat hij aankan.

(Image credit: Future)

Vroeg oordeel

Microsoft's Surface Laptop 5 lijkt een beetje verward te zijn. Aan de ene kant zijn de vernieuwde toegankelijkheidsopties, de verschillende toevoegingen en nieuwe touchscreen-functies een welkome aanvulling op de Surface Laptop-serie. Maar aan de andere kant lijkt het er tot nu toe op dat de techgigant het te veilig speelt, zonder wijzigingen in de poortkeuze, de webcamresolutie of de algemene specificaties van de laptop.

De Laptop 5 heeft hetzelfde probleem als de Laptop 4, namelijk dat het voelt als een bewerkte heruitgave van zijn voorganger in plaats van een geheel nieuwe laptop op zich. Dat is jammer, want het is een zeer solide laptop die in staat lijkt te zijn om werkgerelateerde activiteiten uit te voeren zonder enige moeite, en dat alles met een indrukwekkend dunne en lichte constructie.

De prijs is echter zo hoog dat het moeilijk is een upgrade aan te bevelen als je al een Laptop 4 hebt. Maar als je geld te besteden hebt, is dit nog steeds een solide werkmachine.