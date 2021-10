Windows 11-bug vertraagt het systeem, oplossing is onderweg

Na recente veranderingen aan de Verkenner heeft Windows 11 last van een bug die de prestaties van het systeem vertraagt. Maar het goede nieuws is: een fix is in de maak. Deze zit nu nog in de ontwikkelingsfase.

Windows Verkenner, waarmee je mappen en bestanden organiseert op jouw pc, heeft een aantal aanpassingen gekregen in de nieuwste versie van het besturingssysteem. Windows 11 maakt gebruik van een opdrachtbalk, die de normale navigatiebalk aan de bovenkant van een venster vervangt.

Deze opdrachtbalk is een stuk meer gestroomlijnd en laat je makkelijk bestanden hernoemen of kopiëren zonder al te veel gedoe. Het nadeel is, de functie heeft op dit moment last van een geheugenlek, volgens Windows Latest.

Microsoft legt uit wat er precies aan de hand is in een blogpost met een preview van build 22478 van Windows 11, waarin het probleem is opgelost. De opdrachtbalk wordt geforceerd om onnodige berekeningen te maken wanneer de gebruiker tussen verschillende mappen wisselt. Dat zorgt voor “een onverwachte daling in prestaties”, aldus de softwaregigant.

Een aantal gebruikers van het nieuwe besturingssysteem heeft ook problemen gehad met het selecteren van bestanden, of het navigeren van mappen met de pijltjestoetsen. De eerdergenoemde bug is waarschijnlijk ook de oorzaak van deze problemen, volgens Microsoft.

Analyse: geen geweldige start voor Windows 11

Het fijne van dit alles is dat als je last hebt gehad van vertragingen tijdens het gebruiken van Windows 11, dan zou het niet lang meer moeten duren voordat deze problemen verholpen zijn.

Desondanks is het belangrijk om te noemen dat de fix nog alleen is uitgekomen in een zogenoemde ‘preview build’, voornamelijk voor softwareontwikkelaars, voordat het naar de volledige versie van het besturingssysteem zal komen. Deze versie zal nog uitgebreid onder de loep genomen moeten worden door testers, wat nog tijd zal kosten.

Bij de lancering van Windows 11 waren er ook problemen met een geheugenlek in de Verkenner. Ook konden veel mensen niet upgraden naar de nieuwe software. Dus de eerste ontvangst van het besturingssysteem was niet geweldig. Al met al kent het besturingssysteem een moeilijke start.