Windows 11-probleem zorgt er foutief voor dat je niet kunt upgraden

Windows 11 is verschenen en beschikbaar om te installeren. Veel mensen hebben echter te maken met een probleem waarbij het besturingssysteem niet geïnstalleerd kan worden, zelfs als hun pc's aan de systeemvereisten van Windows 11 voldoen.

Zoals Windows Latest meldt, krijgen veel mensen foutief de tekst "Deze pc voldoet momenteel niet aan de systeemvereisten voor Windows 11" te zien als zij het nieuwe OS proberen te installeren op hun pc.

Bij het installeren van Windows 11 maken sommige mensen gebruik van de PC Health Check-app om te checken of hun pc compatibel is met het nieuwe besturingssysteem.

Als jouw pc Windows 11 aan kan, kun je de installatie vervolgen. Maar als dit niet het geval is, zal de PC Health Check je vertellen wat je moet doen om je pc wél compatibel te maken. In sommige gevallen is het nodig om TPM in te schakelen via de BIOS van je pc. Als dit gelukt is, kan je het installatieproces vervolgen.

Sommige Windows-gebruikers merken echter dat ze Windows 11 niet kunnen installeren, zelfs nadat de PC Health Check heeft gezegd dat dit wel mogelijk is. Dat is enorm frustrerend voor gebruikers. Zelfs het herstarten van de pc en de installatie opnieuw proberen, helpen niet.

Wat kun je doen?

Momenteel is er vrij weinig wat je aan deze complicatie kunt doen. Microsoft werkt aan een oplossing en laat weten "op de hoogte te zijn van het probleem".

Als je last hebt van dit probleem, raadt Microsoft aan om een melding te maken via de Feedback Hub in Windows 10, zodat het bedrijf een beter idee heeft van de oorzaak en de schaal van het probleem.

Hopelijk is de kwestie snel opgelost. Het upgraden naar Windows 11 is momenteel namelijk al lastig genoeg, vanwege onder meer de TPM-vereiste.