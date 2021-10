Nvidia RTX 3090 Ti verschijnt mogelijk toch

Het lijkt erop dat Nvidia nog even bij de iconische Ti-branding blijft. De RTX 3090 Super waar we over gehoord hebben, is mogelijk toch de RTX 3090 Ti. De verandering zit hem echter in meer dan enkel de naam: naar verluidt beschikt de grafische kaart onder meer over meer CUDA-cores en een sneller geheugen.

Naar verluidt beschikt de RTX 3090 Ti over tot wel 450W TGP (Total Graphics Power), wat 100W meer is dan de standaard RTX 3090, volgens VideoCardz. Dit klinkt als een krachtige GPU, maar aangezien Nvidia zelf niets heeft bevestigd, kunnen we dit beter met een korrel zout nemen.

De bronnen beweren ook dat de RTX 3090 Ti in januari van 2022 zal verschijnen. Mogelijk zelfs tijdens CES 2022, naast de RTX 3070 Ti 16GB en RTX 2060 12GB. Natuurlijk zijn de GPU en de releasedatum zelf nog onbevestigd. We kunnen dit dus (nog) niet voor waarheid aannemen.

Als we kijken naar hoe prijzig de RTX 3090 nu al is, weten we niet zeker of Nvidia wel van plan is om een nóg krachtigere versie uit te brengen. We hopen tijdens CES 2022 meer te weten te komen, aangezien dat evenement niet al te lang meer op zich laat wachten.

Analyse: beter, sneller, sterker

Volgens de geruchten beschikt de aankomende GPU over een nieuwe stekker. Het is nog niet bevestigd of het compatibel is met de PCIe Gen5-interface. We denken echter niet dat Nvidia een nieuwe interface zal introduceren in het midden van een generatie. We verwachten de PCIe 5.0 pas op zijn vroegst in de RTX 4080 in 2022.

De nieuwe en verbeterde GPU bevat naar verluidt 10.752 CUDA-cores, wat 256 cores meer is dan in de huidige RTX 3090. Er zijn daarnaast 2 extra RT-cores aanwezig. De VRAM is mogelijk geklokt op 21 Gbps in vergelijking met 19,5 Gbps. Er zou daarnaast 24GB aan GDDR6X-geheugen aanwezig zijn. Dit snellere geheugen zou het meer dan 1TB aan geheugenbandbreedte geven, wat het uitstekend maakt voor creatievelingen.

Als Nvidia de grafische kaart daadwerkelijk uitbrengt, dan zal deze waarschijnlijk duurder zijn dan de originele RTX 3090 en daarmee buiten bereik van de meeste gamers blijven. Het is dan eerder een aantrekkelijke kaart voor creatieve professionals die veel gebruikmaken van Blender of Adobe Premiere Pro.

Via VideoCardz