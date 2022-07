Ubisoft creëert in-game events voor bewustwording klimaatverandering

Ubisoft heeft aangekondigd dat het plannen heeft om in-game events in Riders Republic en Skull and Bones te creëren over de impact die klimaatverandering op onze planeet heeft.

De plannen werden onthuld als onderdeel van Ubisoft's participatie in de Playing for the Planet Alliance's jaarlijkse Green Game Jam. Dit event moedigt studio's aan om klimaat-gerelateerde onderwerpen in games te integreren.

Ubisoft heeft de intentie (opens in new tab) om in Riders Republic bijvoorbeeld een ''kort en intense live event'' in te zetten om strategieën te promoten die de grootte en frequentie van natuurbranden verminderen. Ook wordt ingespeeld op de emotionele impact van een brand door de consequenties uit te lichten. Ubisoft zegt dat je van tevoren niet gewaarschuwd wordt dat het event plaatsvindt. In plaats daarvan start je de game ooit een keer op en ''wordt je ineens in een wereld geplaatst met de consequenties van natuurbranden aan de buitenranden van de map.''

Die consequenties zijn bijvoorbeeld een oranje hemel, en ''vurige rook smog'' door de gehele game heen. Ook is je personage standaard met een gasmasker uitgerust tijdens het event en delen van de map zijn niet te bereiken omdat de lucht daar ''niet in te ademen'' is.

Het is aan jou en andere spelers om samen te voorkomen dat de Sequoias afbranden. Zo moet je de ''meest kwetsbare en brandgevaarlijke delen van Sequoia National Park'' identificeren met behulp van de fotomodus en dan gezamenlijke activiteiten ondernemen om te voorkomen dat het vuur zich kan verspreiden. Denk aan het opruimen van bospaden en het beschermen van bomen door aluminiumfolie op de stammen van bomen te plakken.

Skull and Bones (opens in new tab), welke nog geen releasedatum heeft maar later dit jaar verwacht wordt, focust zich juist meer (opens in new tab) op de consequenties van het uitputten van hulpbronnen. De studio gaat ''laten zien wat er gebeurt in de gamewereld en de echte wereld als de vraag naar haaienvinnen resulteert in overbevissing van haaien.''

Zoals Ubisoft het uitlegt wordt het ''een van de live seizoen-events in de game'' die ontworpen zijn om samenwerking aan te moedigen en je ''de keuze te geven om bij te dragen aan het beschermen van de zeefauna en de destructieve aard van haaienvin-handel te begrijpen.'' Meedoen aan community challenges levert, volgens Ubisoft, beloningen op voor iedereen ''op basis van algemene participatie.''

En dat is nog niet alles

De Green Game Jam vindt sinds 2020 plaats en lijkt elk jaar te groeien. Het event begon in het eerste jaar bij mobile games en besloot om alle platforms toegang te geven in 2021. De Game Jam van dit jaar is ''de grootste editie'' tot nu toe, met meer dan 50 studio's die meedoen.

Een blik op de lijst laat zien dat er nog meer games en studio's van Ubisoft meedoen, alhoewel deze niet per se net zulke spectaculaire in-game events krijgen.

Voor Assassin's Creed Valhalla voegt Ubisoft Montreal bijvoorbeeld ''een exclusieve Charity Pack die twee unieke mount skins bevat'' toe. (opens in new tab) De opbrengst van de Charity Pack gaat naar ''goede doelen die zich inzetten voor natuurbehoud.''

Ubisoft San Francisco zegt ondertussen dat het de bedoeling heeft (opens in new tab) om ''gitaarleerlingen en spelers meer over hun instrument en het maken daarvan te leren'' in Rocksmith. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een combinatie van ''klimaat-gethematiseerde in-app beloningen'' en ''een interactief leerplan dat een focus op de planeet heeft met afspeellijsten die met dit thema te maken hebben.'' Ook komen er volgens de studio educatieve Rocksmith Discover-video's en artikelen.

Buiten Ubisoft om komen Guerrilla Games en Sony ook in actie via Horizon Forbidden West, welke een eerder aangekondigd ''Aloy's Forests''-project krijgt. (opens in new tab) Media Molecule's Dreams creëerde ondertussen (opens in new tab) een ''game jam gericht op de community welke zich focust op duurzame landbouw, het verbouwen van duurzaam voedsel en toepassen van de juiste landbouwpraktijken'' in april dit jaar.

Ubisoft heeft een prominente aanwezigheid in de deelnemerslijst (opens in new tab) van de Green Game Jam dit jaar, net zoals in 2021 het geval was. De publisher spreekt ook veel over het eigen Play Green-initiatief (opens in new tab) dat in 2021 is aangekondigd.

Desondanks lag het bedrijf onder vuur dankzij de implementatie van NFT's, ondanks hevige weerstand door gamers. (opens in new tab) Ook maken velen zich zorgen over de negatieve milieu-impact die vaak verbonden wordt aan NFT's.

Ubisoft heeft geclaimd (opens in new tab) dat het eigen Quartz-platform ''het eerste platform is voor speelbare en energie-efficiënte NFT's in AAA-games.'' In een interview met IGN (opens in new tab) rondom de lancering van het platform zei Nicolas Pouard, vicepresident van Ubisoft's strategische innovatielab, echter dat ''als we zien dat blockchain-technologie niet efficiënter kan qua energieverbruik, gaan we revalueren wat we doen.''