The Last of Us 2 verschijnt nu in juni, Ghost of Tsushima vertraagd

Sony heeft aangekondigd dat The Last of Us 2 op 19 juni 2020 zal verschijnen, terwijl Ghost of Tsushima's releasedatum achteruit is geschoven naar 17 juli.

Het bedrijf kondigde vorige maand aan dat The Last of Us 2 voor onbepaalde tijd zou worden uitgesteld na de 'logische zorgen' die ogenschijnlijk door Covid-19 worden veroorzaakt. Het langverwachte vervolg op The Last of Us zou op 29 mei uitkomen, nadat het al vanaf 21 februari was uitgesteld. Deze nieuwe releasedatum betekent dat we slechts een paar weken extra hoeven te wachten om de game in handen te krijgen.

Maar Sucker Punch's Ghost of Tsushima, het historische avontuur van het Shogunate, is nu uitgesteld van 26 juni naar 19 juli.

An update from Worldwide Studios: The Last of Us Part II will arrive on 19th June, while Ghost of Tsushima will follow on 17th July. https://t.co/Oo360QNuKY pic.twitter.com/PTCnUdMrehApril 27, 2020

Goed nieuws

Sony zei eerder dat The Last of Us 2 voor onbepaalde tijd vertraag zou zijn, dus wisten we niet zeker wanneer we het post-apocalyptische avontuur zouden zien. Sommige mensen rekenden zelfs op een wachttijd van enkele maanden. Het nieuws dat de vertraging slechts enkele weken bedraagt, is dus erg welkom.

Het is echter mogelijk dat Sony deels gedwongen wordt om de game te lanceren door de grote hoeveelheid The Last of Us 2 spoilers online. Hoe dan ook, we hoeven niet veel langer te wachten tot we weer herenigd worden met Ellie en Joel.