Sony haalt The Last of Us 2 uit PlayStation Store, betaalt pre-orders terug

Sony heeft The Last of Us: Part 2 en Iron Man VR uit de PlayStation Store gehaald. Consumenten die al een pre-order hadden geplaatst, worden door Sony zelf vergoed.

Beide games zouden in mei gelanceerd worden voor de PS4. The Last of Us 2 had als oorspronkelijke releasedatum 29 mei, terwijl Iron Man VR op 15 mei in de winkels zou hebben moeten liggen. Het Japanse bedrijf heeft echter aangekondigd dat beide spellen tot nader orde uitgesteld zijn vanwege het coronavirus.

Het ziet er niet naar uit dat een van de twee spellen ook maar op korte termijn alsnog gelanceerd wordt; de games zijn uit de PlayStation Store gehaald, en dat kan geen goed nieuws zijn. Sony had eerder enkel de optie tot een pre-order verwijderd bij de spellen, maar nu zijn de titels in geen velden of wegen ook maar te bekennen in de digitale webwinkel.

Beste PS4 games: de essentials die je in huis moet hebben

PS5: releasedatum, specificaties, nieuws en meer

Xbox Series X: alles over de nieuwe console van Microsoft

Dit is de tweede keer dat het langverwachte vervolg op The Last of Us is uitgesteld. Deel 2 was al in 2016(!) aangekondigd.

Sony biedt een vergoeding aan voor iedereen die het spel al besteld had. Of mensen die een pre-order hadden gemaakt voor een fysieke kopie van een van de twee games is echter nog niets over bekend.

Zo krijg je jouw pre-order vergoed

(Image credit: Naughty Dog)

Als je een digitale pre-order hebt geplaatst, hoef je niets te doen. Die info lezen we op de PlayStation Support-pagina. Zowel kopers van Iron Man VR als The Last of Us 2 krijgen automatisch hun geld terug. PlayStation adviseert consumenten om regelmatig hun inbox te bekijken voor mailtjes met daarin meer informatie.

Nogmaals: dit geldt alleen voor digitale pre-orders. We kunnen vooralsnog nergens lezen of/hoe pre-orders van fysieke edities tegemoetgekomen worden.