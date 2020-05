Sony WH-1000XM4: nieuws, vooruitzichten en leaks

Er gaan geruchten rond dat de release van de te verschijnen Sony WH-1000XM4 niet lang meer op zich laat wachten. Sinds de FCC-registratie van Sony het modelnummer verklapte, zijn we al aan het wachten op de nieuwe headset.

Zijn voorganger ken je vast en zeker al. We hebben het dan namelijk over de Sony WH-1000XM3, momenteel nog altijd de beste draadloze koptelefoon. Sinds de release van het apparaat in augustus 2018 is er nog geen fabrikant in staat geweest om een (naar onze mening) betere headset af te leveren. We hebben dan ook hoge verwachtingen van zijn opvolger.

We weten eerlijk gezegd nog niet al te veel over de te verwachten headset. Wel kunnen we zo hier en daar wel inschatten wat er allemaal verbeterd zal zijn bij de WH-1000XM4 ten opzichte van zijn voorganger.

[Update: We zijn nog altijd aan het wachten op de release van de Sony WH-1000XM4. Hoewel er nog steeds geen releasedatum bekend is, toont een recent lek wel de te verwachten prijs van de nieuwe headset.]

Sony WH-1000XM4 releasedatum

In dit stadium hebben we alleen de FCC-dossiers, wat geen duidelijke indicatie geeft van de releasedatum. Het indienen van een FCC-dossier suggereert echter meestal dat er een lancering aanstaande is.

We hoopten de Sony WH-1000XM4 op CES 2020 in Las Vegas te zien, maar de tech show ging voorbij zonder vermelding van de headset.

Sony WH-1000XM4 prijs

Volgens The Walkman Blog had Best Buy de Sony WH-1000XM4 enkele dagen op zijn site staan, maar de productpagina is inmiddels als sneeuw voor de zon verdwenen. Gelukkig zijn we hier op tijd achtergekomen, waardoor we weten dat de adviesprijs 349,99 dollar bedraagt.

Dat is dezelfde adviesprijs die de Sony WH-1000XM3 meekreeg een paar jaar geleden. In de Benelux bedroeg de adviesprijs 380 euro. Heel verbaasd zijn we dan ook niet als dit de introductieprijs wordt van de WH-1000XM4.

Volgens What HiFi? is de koptelefoon verschenen op een Sony WH-1000XM4 thread op Reddit, waar een gebruiker onder de naam 'u/insaneandmundane' een afbeelding van Walmarts winkelvoorraad deelt.

Op de foto zien we de nieuwe Sony headset voor een prijs van 348 dollar. Helaas is de foto inmiddels offline gehaald. We moeten hier ook zeker vermelden dat Sony geen enkele van de gelekte informatie bevestigd heeft.

(Image credit: Sony)

Sony WH-1000XM4 leaks en geruchten

Welke nieuwe features mogen we verwachten van de Sony WH-1000XM4? Foto's van de koptelefoon werden gelekt door Twitter-gebruiker Everton Favretto en de Braziliaanse versie van de FCC.

De foto's tonen een vrijwel identiek design aan dat van de WH-1000XM3. Op de doos zien we wel staan dat er ondersteuning is voor de nieuwe Bluetooth 5.0 standaard, wat zorgt voor betere draadloze verbinding op langere afstanden, evenals een verminderd batterijgebruik (2V in plaats van 8V). Dit moet de headset meer economisch verantwoord maken, en een betere batterijduur geven (40 uur in plaats van 36 uur).

Ook lijkt er sprake te zijn van een 'speak to chat' functie, waarmee je jouw persoonlijke assistent moet kunnen activeren (dus zonder knop).

Momenteel is nog niets van dit alles bevestigd, waardoor het afwachten geblazen is. Hieronder hebben we verzameld wat wij graag zien van de nieuwe headset van Sony.

Sony WH-1000XM4: wat we willen zien

Noise-cancelling tijdens telefoongesprekken

De ruisonderdrukking die de Sony WH-1000XM3 biedt, is zeer goed. Door innovaties in de ruisonderdrukkingstechnologie kunnen we zeker een upgrade verwachten in de nieuwe Sony WH-1000XM4.

De Sony WH-1000XM3 heeft de concurrentie van Bose in 2019 met succes aangepakt. Een van de grootste concurrenten is de Bose Noise Cancelling Headphones 700.

Deze Bose-hoofdtelefoon gebruikt een achtvoudig microfoonsysteem; zes daarvan maken traditionele ruisonderdrukking mogelijk zodat je jouw muziek in alle rust kunt beluisteren.

Twee van deze microfoons zijn gekoppeld aan nog twee afzonderlijke microfoons, en die werken samen om je stem te isoleren en het omgevingslawaai te onderdrukken tijdens telefoongesprekken. Dit betekent dat je stem duidelijker klinkt voor de persoon aan het andere uiteinde van de lijn, met minder achtergrondgeluiden die je gesprek in de weg staan.

Het is een goed verkoopargument voor de Bose-headset, en we hopen dat Sony ook een soortgelijk systeem installeert bij zijn nieuwe koptelefoon.

(Image credit: Sony)

Verbeterde audio

Ja de Sony WH-1000XM3 klinkt fantastisch. 18 maanden later mag er echter wel een verbetering in de audiokwaliteit te horen zijn.

De huidige 40mm dynamische drivers doen fantastisch werk voor het maken van een krachtige geluid. Voor nog betere prestaties zou Sony gebruik kunnen maken van materiaal als beryllium, zoals bij de Focal Stellia koptelefoon.

Ook zien we het zeker voor ons dat de met koper beklede aluminium spreekspoelen de volgende keer gemaakt worent van puur koper. Dit is lichter, kneedbaarder, en minder vatbaar voor elektromagnetische storing door aluminium onderdelen.

Betere connectiviteit

De nieuwe Sony WH-1000XM4 kan een betere connectiviteit hebben door gebruik te maken van Qualcomms nieuwste Bluetooth codec, namelijk aptX Adaptive. Deze codec kent een lagere latentie (latency), en een meer kwalitatieve draadloze audio dan zijn voorganger.

Koptelefoons die deze codec gebruiken, zoals de Bowers & Wilkins PX5, werken met een lage latency wanneer je video's bekijkt of games speelt, en vermijden die vervelende vertraging tussen audio en beeld die soms optreedt via Bluetooth.

Deze codec maakt ook Hi-Res Audio via een draadloze verbinding mogelijk, wat leidt tot beter klinkende muziek. Sony zelf heeft echter wel al LDAC in de WH-1000XM3 zitten, en dat is Sony's codec die ook kwalitatief hoogwaardige audio creëert.

Moet ik de Sony WH-1000XM3 kopen?

Ben (of was) je van plan om de Sony WH-1000XM3 te kopen, dan kan het vervelend zijn om te weten dat er in de nabije toekomst een nieuwe variant op de markt komt.

De huidige noise-cancelling headset van Sony is echter een uitermate goede optie als je de prijs-kwaliteitsverhouding een beetje belangrijk vindt. Momenteel is de headset namelijk een stuk goedkoper dan enkele maanden geleden.

