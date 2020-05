Veelbelovend prijskaartje Sony WH-1000XM4 gelekt

We wachten al een tijdje op de Sony WH-1000XM4 release. Hoewel we nog altijd geen releasedatum hebben kunnen onderscheppen, toont een nieuwe leak ons wel het te verwachten prijskaartje voor de noise-cancelling headset.

Het prijskaartje is 'goed nieuws': het ziet ernaar uit dat de nieuwe koptelefoon qua adviesprijs niet duurder zal uitvallen dan zijn voorganger.

Volgens The Walkman Blog had Best Buy de Sony WH-1000XM4 enkele dagen op haar site staan, maar het product is inmiddels verwijderd. Gelukkig is men hier op tijd achtergekomen, waardoor we weten dat de adviesprijs 349,99 dollar bedraagt.

Dat is dezelfde adviesprijs als wat de Sony WH-1000XM3 meekreeg een paar jaar geleden. In de Benelux bedroeg de adviesprijs 380 euro, en we kijken er dan ook niet vreemd van op als de adviesprijs van de nieuwe headset ook 380 euro bedraagt.

Volgens What HiFi? is de koptelefoon verschenen op een Sony WH-1000XM4 draadje op Reddit, waar een gebruiker onder de naam 'u/insaneandmundane' een afbeelding van Walmarts winkelvoorraad deelt.

Op de foto zien we de nieuwe Sony headset voor een prijs van 348 dollar. Helaas is de foto inmiddels offline gehaald, en het is belangrijk om te vermelden dat geen van de genoemde leaks bevestigd zijn als echt door Sony.

(Image credit: Sony)

De koptelefoon op de afbeelding ziet er vrij hetzelfde uit als de XM3. In maart lekte er ook al een afbeelding van de Sony WH-1000XM4 uit. Daarin viel ook te zien dat het design vrijwel identiek lijkt aan die van zijn voorganger. De nieuwe versie moet echter energiezuiniger zijn, verbeterde bluetoothconnectiviteit hebben, en een nieuwe spraakassistentfunctie.

Op dit moment is het nog altijd wachten op een releasedatum, maar door de stroom aan leaks vermoeden wij dat een officiële onthulling echt niet lang meer op zich kan laten wachten. We zijn ook erg benieuwd in hoeverre Sony de toch al vrij perfecte WH-1000XM3 kan verbeteren.

Kun je niet wachten op de XM4? Hieronder hebben we een prijslijst gevonden van de beste Sony WH-10000XM3 aanbiedingen.