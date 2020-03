Uitgelekte Sony WH-1000XM4 info geeft ons een eerste blik op de nieuwe koptelefoon

We wachten al op een lanceringsdatum van de Sony WH-1000XM4 sinds een FCC-aanvraag van Sony het modelnummer onthulde van de nieuwe koptelefoon met noise-cancelling.

Hoewel we nog geen concrete lanceringsdatum hebben, kunnen we wel onze eerst blik op de nieuwe koptelefoon werpen. Zal de nieuwe Sony WH1000-XM4 het succes van de WH-1000XM3 (onze favoriete koptelefoon van het moment) kunnen verderzetten?

Volgens The Verge werden foto's van de Sony WH-1000XM4 ontdekt door Twitter-gebruiker Everton Favretto in een Anatel-lijst, de Braziliaanse versie van de FCC.

Als dit echt de Sony WH-1000XM4 is - we houden er rekening mee dat Sony nog niets heeft gezegd over de beelden - dan lijkt hij ongelooflijk veel op de Sony WH-1000XM3. De twee modellen zijn dan quasi identiek.

Is dit de Sony WH-1000XM4? (Image credit: Sony )

Betere batterij en bluetooth

Hoewel we niet veel uit de foto's kunnen opmaken, geeft de handleiding die in de lijst is opgenomen wel wat meer informatie. Het is echter de moeite waard om op te merken dat deze gebruikershandleiding een ruwe versie lijkt te zijn. De huidige info kan dus verschillen tegenover het uiteindelijke product.

We zien al wel enkele verbeteringen tegenover de WH-1000XM3. Zo zou er Bluetooth 5 komen in plaats van Bluetooth 4.2, wat zorgt voor een groter draadloos bereik, stabielere verbinding en snellere data-overdracht.

Het stroomverbruik lijkt te zijn gedaald van 8W naar 2W, waardoor de koptelefoon ook langer meegaat. De batterijduur zou volgens de handleiding opgetrokken zijn van 36 uur naar 40 uur.

Er lijkt ook een nieuwe functie te zijn die 'speak to chat' heet, waarmee je een spraakassistent naar keuze kunt oproepen (of dat nu Google Assistant, Alexa of Siri is) door een wake word te zeggen. Op dit moment moet je de aanraakgevoelige oorschelp van de WH-1000XM3 indrukken om spraakassistent te activeren.

Hopelijk komen die extra functies niet in het gedrang. Op dit moment heeft Sony nog niet eens bevestigd dat het de 1000-XM4 zal uitbrengen, laat staan de prijs. We kunnen wel een gokje wagen op basis van vorige modellen.

De nieuwe koptelefoon zal waarschijnlijk minstens zo duur zijn als de WH-1000XM3, die bij de lancering een kleine 400 euro kostte, net zoals zijn voorganger. Als Sony deze prijs kan aanhouden, behoudt het zeker zijn plaats als koning van de draadloze koptelefoons.